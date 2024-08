Apple tung bản nâng cấp, mở đường cho stablecoin USDC phát triển

Bản nâng cấp iOS 18.1 mới đây của Apple, dù không trực tiếp nhắc đến Circle hay USD Coin, lại được xem như một bước tiến công nghệ quan trọng, có khả năng tạo ra những tác động to lớn đến thị trường tiền điện tử, đặc biệt là đối với các stablecoin như USDC.

Giới chuyên gia nhận định, những thay đổi trong hệ điều hành mới của Apple có thể mở đường cho việc ứng dụng stablecoin rộng rãi hơn trong đời sống, từ đó thúc đẩy sự phát triển của USDC.

CEO của Circle, Jeremy Allaire, cũng bày tỏ sự lạc quan về những lợi ích mà bản cập nhật iOS 18.1 có thể mang lại cho USDC. Ông tin rằng, những cải tiến về công nghệ của Apple sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc sử dụng USDC, giúp đồng tiền này tiếp cận gần hơn với người dùng phổ thông.

Mặc dù Apple không công khai đề cập đến Circle hay bất kỳ dự án stablecoin nào khác, nhưng giới quan sát cho rằng, động thái này của Apple cho thấy sự quan tâm của các ông lớn công nghệ đối với lĩnh vực tiền điện tử.

Điểm nhấn của bản nâng cấp iOS 18.1 chính là việc Apple đã cải tiến đáng kể khả năng giao tiếp tầm gần (NFC) trên iPhone. Cho phép thực hiện nhiều giao dịch không tiếp xúc hơn, bao gồm sử dụng thẻ nhân viên, thẻ đi lại, thanh toán tại cửa hàng và thậm chí cả giấy tờ tùy thân của chính phủ.

Đáng chú ý là những giao dịch này giờ đây có thể diễn ra trực tiếp thông qua Secure Element ngay trong các ứng dụng trên iPhone mà không cần đến Apple Wallet hay Apple Pay.

Việc tập trung vào bảo mật và quyền riêng tư, được hỗ trợ bởi phần cứng và phần mềm độc quyền của Apple, đã mở ra những cơ hội mới cho các nhà phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử.

Jeremy Allaire, CEO của Circle, đã nhanh chóng nhận ra tiềm năng của USDC trong bản nâng cấp này. Ông làm rõ rằng Apple không hề hợp tác trực tiếp với Circle hay xác nhận USDC. Tuy nhiên, việc mở công nghệ NFC cho các nhà phát triển ứng dụng bên thứ ba có thể cho phép USDC hoạt động như một phương thức thanh toán trên nhiều dịch vụ khác nhau.

re: my iPhone NFC USDC post….

Lots of chatter and questions about my tweet. A bit more clarity so that people don't make this into something it is not. Why is tap to pay using USDC on iPhones incoming soon, and what does it mean for Wallet devs to get going?

– Circle has…

— Jeremy Allaire – jda.eth / jdallaire.sol (@jerallaire) August 14, 2024