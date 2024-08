Base ra mắt tên miền phụ ENS cho người dùng, đấu giá theo kiểu Hà La

Lý do bạn nên tin Techreport Tech Report, ra đời cách đây hơn 25 năm, là một trong những trang web lâu đời nhất chuyên về tin tức phần cứng, đánh giá sản phẩm công nghệ. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các hướng dẫn hữu ích, đánh giá sản phẩm khách quan và cập nhật tin tức công nghệ mới nhất.

Mạng lưới Layer 2 Base, một sản phẩm được xây dựng trên nền tảng Ethereum bởi sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng Coinbase, đang trong quá trình hoàn thiện và chuẩn bị cho ra mắt một tính năng mới đầy hứa hẹn mang tên Basenames. Tính năng này hứa hẹn sẽ mang lại sự tiện lợi và trải nghiệm tốt hơn cho người dùng trên mạng lưới Base.

Basenames, the fastest way to start building on Base, are coming soon Claim a unique base.eth username to make it easier to connect, collaborate, and contribute onchain We can’t wait to see how you’ll build your onchain identity pic.twitter.com/7sMSZ7kYF0 — Base (@base) August 19, 2024

Bạn có thể hình dung Basenames giống như những biệt danh dễ nhớ, được tạo ra từ hệ thống Dịch vụ Đặt tên Ethereum (ENS). Qua đó người dùng có thể thay thế những địa chỉ ví tiền điện tử dài loằng ngoằng và khó nhớ bằng những cái tên ngắn gọn, dễ đọc và dễ nhớ hơn.

Basenames được xây dựng dựa trên khuôn khổ của Dịch vụ Đặt tên Ethereum (ENS), một hệ thống cho phép người dùng tạo ra các tên miền phi tập trung trên blockchain Ethereum. Nhờ đó, Basenames kế thừa được tính bảo mật, minh bạch và không thể kiểm duyệt của ENS, đồng thời mang lại trải nghiệm người dùng đơn giản và dễ tiếp cận hơn.

Hãy sở hữu một tên người dùng base.eth độc đáo để dễ dàng kết nối, cộng tác và đóng góp trên chuỗi. Chúng tôi rất mong chờ được chứng kiến cách bạn xây dựng danh tính trên chuỗi của mình.

'Very soon' means…tomorrow Get ready to claim your Basename https://t.co/NQd6aJV0MC — Base (@base) August 19, 2024

Đội ngũ phát triển Base tin rằng Basenames sẽ đóng vai trò như một viên gạch nền tảng quan trọng trong việc xây dựng danh tính số trên chuỗi. Bằng cách sở hữu một Basename độc đáo, người dùng có thể tạo ra một thương hiệu cá nhân, thể hiện sự sáng tạo và cá tính của mình trong thế giới tiền điện tử.

Hơn nữa, Basenames còn giúp đơn giản hóa quá trình giao dịch và tương tác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các ứng dụng và dịch vụ mới trên mạng lưới Base. Với những lợi ích vượt trội mà Basenames mang lại, không có gì ngạc nhiên khi cộng đồng người dùng đang rất háo hức chờ đợi ngày ra mắt chính thức.

Hãy cùng chờ xem Basenames sẽ tạo ra những thay đổi tích cực nào cho mạng lưới Base và góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Ethereum nói chung.

Base triển khai tính năng tên miền phụ ENS để nâng cấp dịch vụ

Với tính năng này, bất kỳ ai sở hữu một tên miền ENS đều có thể tự do tạo ra và quản lý vô số tên miền phụ, hay còn gọi là Subnames. Giờ đây, người dùng có thể đăng ký những cái tên như “Stuart.base.eth”, ngắn gọn, dễ đọc và dễ nhớ hơn rất nhiều so với những địa chỉ ví tiền điện tử dài loằng ngoằng và phức tạp trước đây.

Đây thực sự là một cải tiến đáng giá, giúp trải nghiệm người dùng trên Base trở nên thân thiện và dễ tiếp cận hơn, giống như việc bạn có thể gọi tên một người bạn bằng biệt danh thân mật thay vì phải nhớ số điện thoại dài dằng dặc của họ.

Đặc biệt, khi Basenames chính thức ra mắt, tất cả các tên sẽ được đưa vào một phiên Đấu Giá Hà Lan, một hình thức đấu giá độc đáo với giá khởi điểm cao và giảm dần theo thời gian. Bạn có thể hình dung nó giống như một phiên đấu giá ngược, nơi giá sẽ giảm dần cho đến khi có người chấp nhận mua.

When Basenames launch, all names will be listed via Dutch auction with prices decreasing over 36 hours This will give everyone a fair shot at securing a name they love and prevent bots from snatching them up It's almost time to build your Based profile pic.twitter.com/ynCQKKOuJs — Base (@base) August 19, 2024

Giá trong phiên đấu giá này sẽ giảm dần trong vòng 36 giờ, tạo cơ hội công bằng cho tất cả mọi người có thể sở hữu một cái tên ưng ý, đồng thời ngăn chặn tình trạng bot “thâu tóm” tên miền.

Các nhà phát triển Base cũng tin tưởng rằng cơ chế đấu giá này sẽ giúp ngăn chặn bot làm ảnh hưởng đến dịch vụ đặt tên. Phí cao cấp cho dịch vụ này sẽ khởi điểm ở mức 100 ETH và giảm dần xuống 0.39 ETH trong 12 giờ đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi phiên đấu giá Hà Lan kết thúc, phí này sẽ không còn được áp dụng nữa.

basenames launch tomorrow we're going to make basenames the easiest way to get started building (or living) onchain. you want one. https://t.co/pv1P1f56Qd — jesse.base.eth (@jessepollak) August 19, 2024

Jesse Pollak, người đứng đầu dự án Base, đã chính thức thông báo rằng Basenames đã ra mắt vào thứ Ba, ngày 19/8. Ông cũng chia sẻ rằng Basenames sẽ trở thành cách đơn giản nhất để người dùng bắt đầu xây dựng hoặc “sống” trên chuỗi, mở ra nhiều cơ hội mới cho cộng đồng người dùng blockchain.

Tương tự như việc bạn có một địa chỉ email cá nhân để giao tiếp và làm việc trực tuyến, Basenames sẽ giúp bạn có một danh tính riêng trên blockchain, từ đó tham gia vào các hoạt động giao dịch, tương tác và xây dựng trên nền tảng này một cách dễ dàng và thuận tiện hơn.

Với những cải tiến không ngừng và những tính năng mới đầy hứa hẹn như ENS Subnames, Base đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong thị trường Layer-2 ngày càng cạnh tranh, đồng thời mang đến cho người dùng những trải nghiệm tốt hơn và thuận tiện hơn khi tương tác với thế giới blockchain.

Phản ứng của người dùng với bản cập nhật ENS

Thông báo về tính năng ENS Subnames (hay còn gọi là Basenames) mới của Base đã khuấy động cộng đồng tiền điện tử, tạo nên một làn sóng phản ứng đa chiều từ những người theo dõi và các thành viên khác trong cộng đồng.

Dutch auctions does not prevent frontrunning of transactions. Example;

BOT, if you see someone in the public mempool bidding 1 ETH for a name, Then send same transaction with a higher gas to frontrun. Solution: No transfer of Basenames for say 3 months, to disincentivize… — NFTart (@NFTart) August 19, 2024

Một người dùng có tên NFTart đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc đấu giá kiểu Hà Lan, một hình thức đấu giá mà Base dự định sử dụng để phân phối Basenames, không thể ngăn chặn hoàn toàn việc “front-running”. Đây là một hình thức gian lận, trong đó một bot có thể gửi giao dịch với phí gas cao hơn để “chen ngang”, vượt mặt người dùng khác trong việc đấu giá một cái tên.

Để giải quyết vấn đề này, NFTart đề xuất rằng các nhà phát triển Base nên tạm dừng việc chuyển nhượng Basenames trong khoảng ba tháng. Việc này sẽ giúp hạn chế việc bán lại từ bên thứ ba, đảm bảo tính công bằng cho người dùng chân chính.

If I already have an ENS, why do I need this? Any transactions on an L2 would still be visible, so people could send Base NFTs (and have many times) to my ENS with no problems. — depressivehacks.eth (@depressivehacks) August 19, 2024

Ngoài ra, họ cũng cho rằng người dùng có thể gửi NFT Base của họ đến một ENS mà không gặp phải bất kỳ vấn đề gì, như một giải pháp thay thế cho việc sử dụng Basenames.

Một người dùng khác, depressivehacks.eth, cũng bày tỏ sự băn khoăn của mình. Anh ta đã sở hữu một ENS và không hiểu tại sao mình cần thêm một subname Base. Anh ta chỉ ra rằng bất kỳ giao dịch nào trên Base vẫn sẽ hiển thị trên ENS, vậy nên việc có thêm một subname Base có vẻ như không cần thiết.

Đáp lại những lo ngại này, trưởng nhóm Base, Jesse Pollak, đã lên tiếng giải thích và trấn an cộng đồng. Ông khuyến khích depressivehacks.eth tiếp tục sử dụng ENS của mình nếu anh ta cảm thấy thoải mái với nó.

yep you can stick with your ENS! we expect lots of folks will want basenames too — jesse.base.eth (@jessepollak) August 20, 2024

Tuy nhiên, ông cũng tin rằng nhiều người dùng vẫn sẽ muốn sở hữu Basenames vì tính tiện lợi và khả năng cá nhân hóa mà nó mang lại. Basenames không chỉ là một cái tên ngắn gọn, dễ nhớ hơn địa chỉ ví tiền điện tử dài loằng ngoằng, mà còn là một cách để người dùng thể hiện cá tính và xây dựng thương hiệu cá nhân trên blockchain.

Việc ra mắt tính năng ENS Subnames của Base đã nhận được nhiều phản hồi tích cực lẫn tiêu cực từ cộng đồng. Mặc dù có những lo ngại về việc “front-running” và tính cần thiết của subname Base, nhiều người vẫn tỏ ra hào hứng với tính năng mới này và mong đợi nó sẽ mang lại những trải nghiệm tốt hơn cho người dùng trên nền tảng Base.

Sự tương tác và tranh luận sôi nổi này cho thấy cộng đồng tiền điện tử luôn sẵn sàng đón nhận những đổi mới, đồng thời cũng không ngừng đặt ra những câu hỏi và yêu cầu cao đối với các dự án, nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh và bền vững của thị trường.

Những phát triển đáng quan tâm khác trên Base

Không chỉ dừng lại ở việc ra mắt tính năng ENS Subnames, Base còn liên tục ghi nhận những bước phát triển đáng chú ý khác, khẳng định vị thế của mình trong thị trường Layer-2 ngày càng sôi động.

1/ 🛡️ YieldNest is launching on @base! We're thrilled to announce that YieldNest is expanding to Base, bringing our next-gen #restaking solutions to one of the leading L2s on #Ethereum. pic.twitter.com/hVTr2p2aGq — YieldNest (@YieldNestFi) August 19, 2024

Vào ngày 19 tháng 8 vừa qua, YieldNest, một giao thức re-staking Liquid đã chính thức thông báo về việc mở rộng hoạt động của mình sang Base. Đây là một tin vui đối với cộng đồng người dùng Base, bởi YieldNest không chỉ mang đến các giải pháp re-staking hiện đại mà còn giúp người dùng tận dụng tối đa tài sản của mình trên nền tảng này.

3/ 🏢 Users can now fully utilize their Base assets by using YieldNest's risk-adjusted restaking products, offering diverse rewards tailored to enhance your DeFi experience. — YieldNest (@YieldNestFi) August 19, 2024

Nhờ vị thế là một trong những giải pháp Layer-2 hàng đầu trên Ethereum, Base sẽ cung cấp cho người dùng YieldNest một môi trường giao dịch với chi phí thấp hơn và trải nghiệm DeFi mượt mà hơn.

4/ YieldNest prioritizes security. 🔐 Our protocol is audited by leading firms like @chain_security and @zokyo_io, and our @YieldNestRisk team actively mitigates potential threats. — YieldNest (@YieldNestFi) August 19, 2024

Giờ đây, người dùng có thể tham gia vào các hoạt động re-staking trên Base một cách dễ dàng và hiệu quả, đồng thời tối ưu hóa lợi nhuận từ tài sản của mình thông qua các sản phẩm re-staking được điều chỉnh rủi ro của YieldNest.

Không chỉ vậy, YieldNest còn cam kết mang đến cho người dùng sự an tâm tuyệt đối về bảo mật. Giao thức của họ đã được kiểm toán bởi các công ty bảo mật hàng đầu, đảm bảo khả năng đối phó với các mối đe dọa tiềm ẩn và bảo vệ tài sản của người dùng một cách tốt nhất.

last week @base had an ATH of 4m active addresses minted this moment on @DuneAnalytics on @base pic.twitter.com/kKCSS3OAl3 — jesse.base.eth (@jessepollak) August 19, 2024

Sự kiện YieldNest mở rộng hoạt động sang Base không chỉ là một tin vui đối với cộng đồng người dùng YieldNest, mà còn là một minh chứng cho sức hút và tiềm năng phát triển của Base. Jesse Pollack, trưởng nhóm Base, đã tự hào chia sẻ rằng tuần trước, Base đã đạt mức cao nhất mọi thời đại với 4 triệu địa chỉ hoạt động.

Những phát triển gần đây, từ việc ra mắt tính năng ENS Subnames đến sự kiện YieldNest mở rộng hoạt động, cho thấy Base đang ngày càng thu hút sự quan tâm và tham gia của cộng đồng tiền điện tử. Nhờ những nỗ lực không ngừng trong việc cải tiến và nâng cấp dịch vụ, Base đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong thị trường Layer-2.