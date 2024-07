Bitcoin và chứng khoán “cắm đầu”: Trung Quốc hạ lãi suất và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ gây lo ngại

Quyết định liên tiếp hai lần hạ lãi suất trong vòng một tuần của Trung Quốc đã tạo ra một làn sóng lo lắng trên khắp châu Á, làm dấy lên những câu hỏi về sự ổn định của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Động thái này không chỉ ảnh hưởng đến thị trường nội địa mà còn lan rộng ra toàn khu vực, khiến các nhà đầu tư và chuyên gia kinh tế phải đặt ra những nghi vấn về khả năng phục hồi và tăng trưởng của khu vực.

Thị trường tiền điện tử cũng không nằm ngoài vòng xoáy này. Bitcoin và Ether, hai đồng tiền điện tử hàng đầu, đã chứng kiến sự sụt giảm giá trị đáng kể vào thứ Năm, cho thấy sự nhạy cảm của thị trường này trước những biến động kinh tế vĩ mô. Mặc dù có dấu hiệu phục hồi nhẹ trong 24 giờ qua, nhưng những biến động này vẫn làm dấy lên những lo ngại về tính bền vững của thị trường tiền điện tử trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu.

Thị trường chứng khoán cũng phản ánh sự bi quan này. Các chỉ số chứng khoán hàng đầu châu Âu như DAX của Đức, Euro Stoxx 50 và CAC 40 của Pháp đều đồng loạt giảm hơn 1,5%. Tại Mỹ, chỉ số Nasdaq 100, vốn tập trung vào các công ty công nghệ, đã mất 3% giá trị trong phiên giao dịch hôm thứ Tư. Những con số này cho thấy sự lo lắng của các nhà đầu tư trước những diễn biến kinh tế không mấy khả quan.

Quyết định hạ lãi suất cho vay trung hạn xuống còn 2,3% từ mức 2,5% trước đó, cùng với việc bơm thêm 200 tỷ nhân dân tệ vào thị trường, cho thấy rõ sự lo lắng của giới chức Trung Quốc về sự phục hồi kinh tế chậm chạp sau đại dịch và những rủi ro tiềm ẩn.

Đây là lần giảm lãi suất mạnh tay nhất kể từ năm 2020, cho thấy sự cấp bách trong việc tìm kiếm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, việc hạ lãi suất không phải là viên đạn bạc có thể giải quyết mọi vấn đề. Nó chỉ là một trong những công cụ mà chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng để kích thích nền kinh tế, và hiệu quả của nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như tình hình tiêu dùng nội địa, đầu tư và xuất khẩu.

Bên cạnh đó, việc đường cong lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ngày càng dốc cũng là một yếu tố đáng lo ngại. Đường cong lợi suất này thể hiện mối quan hệ giữa lãi suất của trái phiếu chính phủ có kỳ hạn khác nhau. Khi đường cong dốc lên, tức là lãi suất trái phiếu dài hạn cao hơn lãi suất trái phiếu ngắn hạn, điều này thường được coi là dấu hiệu của sự lo ngại về lạm phát và tăng trưởng kinh tế trong tương lai.

Sự dốc lên của đường cong lợi suất trái phiếu Mỹ có thể ảnh hưởng đến các thị trường tài chính toàn cầu, bao gồm cả thị trường tiền điện tử. Khi các nhà đầu tư lo ngại về triển vọng kinh tế, họ thường chuyển hướng đầu tư sang các tài sản an toàn hơn như trái phiếu chính phủ, khiến giá của các tài sản rủi ro như tiền điện tử giảm xuống.

"Why is the yield curve steepening so aggressively today?" you ask.

Maybe because people are now aware of the cost of terming out $1 trillion of excess T-bills into coupons!*

*obviously, this is a joke. also, yes, i know half the move in 2s is because of the auction. https://t.co/lZ0IFI7xCZ pic.twitter.com/qtR9XCwGYE

— Stephen Miran (@SteveMiran) July 24, 2024