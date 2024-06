Biều đồ giá Bitcoin (BTC) xuất hiện mô hình cái nêm giảm – Đã đến lúc “lên xe”?

Thị trường tiền điện tử đang trải qua những ngày tháng khá khó nhằn khi Bitcoin liên tục có những đợt giảm giá sâu, đã diễn ra trong suốt hơn một tuần qua. Mức giảm hơn 3% đã đẩy giá Bitcoin xuống quanh mốc 65.000 đô, khiến không ít nhà đầu tư cảm thấy lo lắng và mất niềm tin. Họ đã kỳ vọng vào một đợt tăng trưởng mạnh nhờ những tín hiệu tích cực trước đó.

Tuy nhiên, giữa bối cảnh ảm đạm này có một tia hy vọng mới đã lóe lên trên biểu đồ giá BTC. Theo phân tích của các chuyên gia, Bitcoin đã hình thành một mô hình nêm giảm (fallen wedge) trên biểu đồ khung H4. Mô hình này được coi là một dấu hiệu báo trước sự đảo chiều xu hướng, cho thấy khả năng giá Bitcoin sẽ sớm bật tăng trở lại.

Liệu đây có phải là một cơ hội để Bitcoin thoát khỏi xu hướng giảm hiện tại và quay trở lại đường đua? Hay đây chỉ là một cái bẫy “bull trap” khiến các nhà đầu tư rơi vào tình trạng “mua đỉnh, bán đáy”? Dù tương lai của Bitcoin vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng sự xuất hiện của mô hình nêm giảm đã thắp lên một tia hy vọng mới cho thị trường tiền điện tử.

Sau khi chạm đỉnh ATH tại 71.958 đô vào ngày 7/6, giá Bitcoin đã có một cú trượt dài xuống dưới mốc 66.000 đô, khiến không ít nhà đầu tư cảm thấy lo lắng. Trong suốt 1 tuần qua, giá BTC liên tục dao động quanh ngưỡng 65.000 – 66.000 đô, tạo nên một bầu không khí đầy căng thẳng và nơm nớp hồi hộp cho thị trường.

Tuy nhiên, dường như những ngày tháng đó sắp kết thúc. Trong 24 giờ qua, giá Bitcoin đã có những dấu hiệu phục hồi tích cực, với mức tăng nhẹ gần 2% và hiện đang giao dịch ở mức 65.700 đô. Sự trở lại của lực mua đã thắp lên một tia hy vọng mới cho các nhà đầu tư, báo hiệu khả năng giá Bitcoin sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Nhìn vào biểu đồ khung H4, chúng ta có thể thấy rõ hơn những tín hiệu tích cực này. Các đường chỉ báo kỹ thuật đang cho thấy những dấu hiệu khả quan, cho thấy rằng Bitcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt tăng trưởng mới. Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử luôn đầy rẫy những bất ngờ và không ai có thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Dù vậy, sự phục hồi nhẹ của Bitcoin trong 24 giờ qua đã mang đến một luồng gió mới cho thị trường. Các nhà đầu tư đang dõi theo từng biến động nhỏ, hy vọng rằng đây sẽ là khởi đầu cho một chu kỳ tăng trưởng mới của đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Phân tích kỹ thuật giá Bitcoin (BTC) đang cho thấy những tín hiệu rất hứa hẹn cho các nhà đầu tư. Sau chuỗi ngày lao dốc không phanh, Bitcoin dường như đã tìm thấy điểm tựa khi hình thành mô hình nêm giảm (fallen wedge) trên biểu đồ giá. Đây là một dấu hiệu đảo chiều tăng giá quen thuộc, thường xuất hiện khi thị trường chạm đáy và chuẩn bị cho một đợt phục hồi mạnh.

Mô hình nêm giảm được tạo thành bởi hai đường xu hướng hội tụ, với các đáy và đỉnh sau thấp hơn các đáy và đỉnh trước đó. Cho thấy áp lực bán đang dần suy yếu và người mua đang bắt đầu giành lại quyền kiểm soát thị trường. Hiện tại, Bitcoin dường như đã đi vào vùng quá bán, tạo ra cơ hội “vàng” cho các nhà đầu tư nhanh tay “gom hàng” trước khi giá bước vào giai đoạn bứt phá.

Khi giá Bitcoin tiến gần đến đỉnh của mô hình nêm giảm, khả năng xảy ra một đợt bứt phá cho phe bò là rất cao. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, các nhà giao dịch cần chờ đợi tín hiệu xác nhận xu hướng tăng trước khi quyết định xuống tiền. Một trong những tín hiệu đáng tin cậy nhất là sự từ chối vùng giá trị hợp lý (Fair Value Gap – FVG), một khoảng trống giá thường xuất hiện sau những biến động mạnh.

Nếu giá Bitcoin “kiểm tra” vùng FVG và bật tăng trở lại, đó là dấu hiệu cho thấy người mua đang chiếm ưu thế và sẵn sàng đẩy giá lên cao hơn. Đây sẽ là động lực cần thiết để Bitcoin phá vỡ mô hình nêm giảm và tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

Theo các chuyên gia phân tích, nếu Bitcoin vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng tại 69.800 đô, mục tiêu tiếp theo sẽ là 78.600 đô, thậm chí có thể cao hơn nữa nếu lực mua tiếp tục mạnh lên. Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử luôn biến động khó lường và không có gì là chắc chắn tuyệt đối.

A smart whale bought 6,070 $BTC($395M) in the recent market drop!

This whale bought ~41K $BTC($794M) in the 2022 bear market at an average price of ~$19K.

He then sold 37K $BTC ($1.74B) at an average price of $46.8K in the 2023 and 2024 bull markets, making more than $1B!

This… pic.twitter.com/hBxxtlizgh

— Lookonchain (@lookonchain) June 20, 2024