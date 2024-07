BTC phục hồi tại 63.000 USDT – Ngưỡng kháng cự 68.100 USDT thì sao?

Thị trường Bitcoin (BTC) đang trải qua những diễn biến đầy kịch tính. Sau cú trượt giá nhẹ gần đây, đồng tiền điện tử hàng đầu thế giới đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục, bật tăng trở lại từ mốc 63.000 USD. Sự phục hồi thần tốc này đã khiến không ít nhà đầu tư phải bất ngờ và đồng thời thổi bay hơn 34 triệu USD trong các giao dịch Bitcoin bị thanh lý.

Hiện tại, giá Bitcoin đang tiến gần đến ngưỡng kháng cự quan trọng 68.100 USDT, trong bối cảnh giới đầu tư đang hồi hộp chờ đợi bài phát biểu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị Bitcoin sắp tới. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này đã thúc đẩy các chuyên gia đưa ra những dự đoán lạc quan về khả năng Bitcoin có thể đạt mức giá kỷ lục vào năm 2050.

We outline the scenarios and assumptions for 7-figure #Bitcoin driven by its role as a global medium of exchange and reserve currency supported by Bitcoin Layer-2 solutions. @Matthew_Sigel @Patrick_Bush_VE https://t.co/BJfuo1iHlj

VanEck, một công ty quản lý tài sản hàng đầu, cũng đã chia sẻ những phân tích chi tiết về các kịch bản và giả định cho việc Bitcoin đạt mức giá 7 chữ số, tương đương hàng triệu USDT.

Câu hỏi lớn nhất hiện nay là liệu Bitcoin có đủ sức mạnh để phá vỡ rào cản 68.100 USDT hay không. Để có cái nhìn rõ nét hơn về tương lai của đồng tiền điện tử này, chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng các biến động giá gần đây cũng như những yếu tố tác động đến thị trường.

Khi phân tích biểu đồ giá trong khung giá H4, chúng ta có thể thấy rõ sự thay đổi đầy kịch tính của Bitcoin (BTC). Cụ thể, từ ngày 22 tháng 7, giá Bitcoin bắt đầu có dấu hiệu giảm. Xu hướng này tiếp tục diễn ra cho đến ngày 23 tháng 7, khi giá trị của đồng tiền điện tử này giảm từ 67.900 USDT xuống còn 65.500 USDT, tương đương với mức giảm 3,5%.

Tuy nhiên, sự giảm giá này không kéo dài lâu. Ngay ngày hôm sau, Bitcoin đã có một đợt phục hồi ngắn, cho thấy sức mạnh tiềm ẩn của đồng tiền này.

Sự phục hồi này chỉ là tạm thời. Giá Bitcoin tiếp tục giảm, và đến ngày 25 tháng 7, nó đã chạm mức thấp nhất trong đợt giảm này, ở mức 63.500 USDT. Nhưng cũng chính từ thời điểm này, Bitcoin đã cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ của mình.

Tính đến 10:31 sáng ngày 26 tháng 7 theo giờ EST, giá Bitcoin đã tăng lên 67.580 USDT, tương đương với mức tăng ấn tượng 5,67% chỉ trong vòng 24 giờ. Sự tăng trưởng này đã mang lại niềm tin cho các nhà đầu tư và cho thấy tiềm năng tăng giá của Bitcoin trong tương lai.

Với đà tăng trưởng hiện tại, giới chuyên gia dự đoán Bitcoin có thể sớm vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng là 68.000 USDT. Nếu điều này xảy ra, nó có thể mở ra một chu kỳ tăng giá mới cho đồng tiền điện tử này.

Có một số yếu tố quan trọng có thể sớm đẩy giá Bitcoin lên cao. Trong đó, một trong những yếu tố quan trọng nhất là chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi (core PCE) của Mỹ. Đây là thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đặc biệt quan tâm. Nếu chỉ số này cho thấy lạm phát đang giảm, Fed có thể sẽ xem xét cắt giảm lãi suất. Do đó có thể làm tăng sức hấp dẫn của Bitcoin, vì nó sẽ trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn hơn so với các tài sản có lãi suất thấp.

It looks like it's not only a big day for ETH…but also for stablecoins!

The total stablecoin market cap has finally started to break $160b after 3 months of remaining relatively flat, highlighting increasing demand and growing confidence in these assets

Bullish. pic.twitter.com/Zv8qe6RTJ7

— Nansen 🧭 (@nansen_ai) July 23, 2024