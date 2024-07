Bitcoin (BTC) vượt qua ngưỡng 65,000 USD bất chấp lo ngại về Mt. Gox – Liệu có thể đạt 70,000 USD?

Sau nhiều ngày chịu áp lực giảm giá do lo ngại về đợt bán tháo liên quan đến Mt.Gox, Bitcoin (BTC) đã quay trở lại mốc trên 65,000 USD. Phe mua hiện đang kiểm soát thị trường, nhưng một số nhà phân tích vẫn tỏ ra hoài nghi về việc liệu Bitcoin có thực sự bước vào một đợt tăng trưởng mạnh hay không.

Hiện tại, Bitcoin đang được giao dịch ở mức 65,440 USD, tăng 3.44% trong 24 giờ qua và 11.55% trong tuần qua. Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra là: Liệu Bitcoin có thể duy trì đà tăng trưởng này và sớm đạt mức 70,000 USD hay không?

Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá Bitcoin trong thời gian tới. Một mặt, việc Bitcoin vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng tại 65,000 USD là một tín hiệu tích cực, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần trở nên lạc quan hơn. Ngoài ra, việc các tổ chức lớn ngày càng quan tâm và đầu tư vào Bitcoin cũng có thể thúc đẩy giá của đồng tiền này tăng cao hơn.

Từ ngày 5/6, giá Bitcoin đã bắt đầu một cuộc down trend đầy kịch tính, từ đỉnh 71,000 USD đến mức 53,660 USD vào ngày 5/7. Sự sụt giảm này tương đương với con số khổng lồ đến 24.4%, gây ra không ít sóng gió và hoang mang trong cộng đồng nhà đầu tư.

Nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về tương lai của đồng tiền số này, liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy chu kỳ tăng trưởng thần kỳ của Bitcoin đã kết thúc? Liệu “con bò vàng” của thị trường tiền điện tử đã kiệt sức? Tuy nhiên, Bitcoin đã chứng minh khả năng phục hồi phi thường của mình. Sau một khoảng thời gian đi ngang để tích lũy năng lượng, đồng tiền này đã dần dần lấy lại phong độ và bắt đầu hành trình leo dốc trở lại.

Hiện tại, Bitcoin đang hướng đến mục tiêu chinh phục ngưỡng kháng cự quan trọng tại 70,000 USD. Nếu phe mua có thể duy trì được sự ổn định và tiếp tục đẩy giá lên cao, rất có thể Bitcoin sẽ sớm vượt qua ngưỡng này và thiết lập những đỉnh cao mới. Một cú bứt phá thành công trong thời gian tới sẽ giúp củng cố niềm tin của các nhà đầu tư và tạo động lực cho thị trường phát triển.

Mới đây, một nhà phân tích tiền điện tử đã chỉ ra một tín hiệu vô cùng đáng quan tâm từ NVT Golden Cross của Bitcoin, một chỉ báo quan trọng giúp chúng ta đánh giá mối quan hệ giữa giá trị thị trường của Bitcoin và khối lượng giao dịch của nó.

NVT Golden Cross, nói một cách đơn giản, là một công cụ giúp chúng ta biết được Bitcoin đang được định giá “hời” hay “đắt”. Khi chỉ số này giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định, nó cho thấy Bitcoin đang bị định giá thấp hơn so với giá trị thực của nó, và đây có thể là cơ hội để giá tăng lên.

Theo báo cáo mới nhất, NVT Golden Cross của Bitcoin đã giảm xuống dưới -1.6, tức là đã rơi vào “vùng quá bán”. Nghĩa là Bitcoin đang được bán ra với giá rẻ hơn so với giá trị thực của nó, và theo kinh nghiệm của các nhà đầu tư, đây thường là dấu hiệu báo trước một đợt tăng giá mạnh mẽ.

Thực tế, trong quá khứ, mỗi khi NVT Golden Cross rơi vào vùng quá bán, Bitcoin thường có xu hướng tăng giá mạnh mẽ trong thời gian sau đó. Đặc biệt, lần gần nhất chỉ số này giảm xuống mức này là ngay trước khi Bitcoin lập đỉnh cao nhất mọi thời đại.

Mặc dù Bitcoin đã có sự phục hồi đáng kể trong thời gian gần đây, vượt qua mốc 64.000 USD, nhưng NVT Golden Cross vẫn cho thấy đồng tiền này vẫn chưa được định giá đúng với giá trị thực của nó. Đồng nghĩa với việc vẫn còn rất nhiều tiềm năng để giá Bitcoin tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.

Nhà phân tích tin rằng tín hiệu tích cực từ NVT Golden Cross có thể là khởi đầu cho một đợt tăng giá mới của Bitcoin. Nếu dự đoán này trở thành hiện thực, chúng ta hoàn toàn có thể chứng kiến Bitcoin chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai gần.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần tỉnh táo và không nên quá lạc quan. NVT Golden Cross chỉ là một trong số rất nhiều chỉ báo kỹ thuật, và không có gì đảm bảo rằng nó sẽ luôn chính xác.

Mới đây, Samson Mow, một nhân vật có tiếng tăm trong cộng đồng crypto, đã đưa ra một quan điểm đầy lạc quan về tiềm năng tăng trưởng của Bitcoin. Theo ông, cột mốc 100.000 USD sẽ là chất xúc tác quan trọng, mở ra cánh cửa cho một đợt tăng giá ngoạn mục tiếp theo.

The bull run starts at $0.1M.

This is just the unwinding of the fakery to make retail think #Bitcoin is over.

— Samson Mow (@Excellion) July 17, 2024