Dải Bollinger của Bitcoin báo hiệu khả năng tăng giá lên mốc 190.000 USD

Lý do bạn nên tin Techreport Tech Report, ra đời cách đây hơn 25 năm, là một trong những trang web lâu đời nhất chuyên về tin tức phần cứng, đánh giá sản phẩm công nghệ. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các hướng dẫn hữu ích, đánh giá sản phẩm khách quan và cập nhật tin tức công nghệ mới nhất.

Thị trường Bitcoin đang liên tục ghi nhận những tín hiệu tích cực cho phe mua, đặc biệt là trong bối cảnh biến động hiện tại. Julien Bittel, chuyên gia phân tích vĩ mô hàng đầu tại Global Macro Investor (GMI), đã chỉ ra một mô hình tăng giá tiềm năng cho Bitcoin dựa trên các chỉ báo kỹ thuật.

#Bitcoin Bollinger Bands are crazy tight by historical standards. Only two other months in history have we seen the weekly Bollinger Bands so compressed: April 2016 and July 2023. During both of the previous episodes, Bitcoin prices rose significantly over the following twelve… pic.twitter.com/hBb8d73SGc — Julien Bittel, CFA (@BittelJulien) July 19, 2024

Theo Bittel, chỉ số Bollinger Bands, một công cụ đo lường độ biến động giá, hiện đang ở mức rất thấp đối với Bitcoin. Cho thấy giá Bitcoin đang đi ngang trong một biên độ hẹp, và lịch sử đã chứng minh rằng sau những giai đoạn tương tự, giá Bitcoin thường tăng mạnh. Cụ thể:

Chỉ có hai lần trước đây trong lịch sử Bitcoin mà Bollinger Bands khung tuần bị nén chặt như hiện tại, đó là vào tháng 4 năm 2016 và tháng 7 năm 2023. Trong cả hai lần đó, giá Bitcoin đều tăng vọt trong vòng 12 tháng tiếp theo. – Julien Bittel

Nếu mô hình này lặp lại, Bittel dự đoán Bitcoin có thể tăng lên mức giá từ 140.000 đến 190.000 USD. Dù thị trường tiền điện tử đã có một quý 2 khá ảm đạm, nhưng Bittel cho rằng đây không phải là lúc để nhà đầu tư chủ quan. Ông ví von giai đoạn hiện tại là “Vùng Chán Chường”, nhưng theo sau đó sẽ là “Vùng Bùng Nổ”, nơi giá Bitcoin có thể tăng trưởng mạnh mẽ.

Tín hiệu này càng được củng cố khi Bitcoin đã tăng 2,7% trong 24 giờ qua, vượt qua ngưỡng 65.000 USD và hiện đang giao dịch ở mức 65.639 USD. Đây là một sự phục hồi đáng kể so với đợt giảm giá đầu tháng 7, cho thấy Bitcoin đang dần lấy lại sức mạnh trên thị trường.

Julien Bittel đánh giá cụ BTC có thể sắp bước vào giai đoạn tăng trưởng

Julien Bittel, chuyên gia phân tích vĩ mô hàng đầu của GMI – một công ty đầu tư nổi tiếng, đang đưa ra những tín hiệu lạc quan về tương lai của Bitcoin. Theo ông, đồng tiền điện tử hàng đầu này hoàn toàn có khả năng đạt mức giá “6 con số”, tức là từ 100.000 USD trở lên, nếu các tín hiệu biến động giá hiện tại tiếp tục đi theo xu hướng lịch sử.

What we're currently witnessing in terms of Bitcoin price action is fairly typical around the actual halving: A big pump leading into the halving, followed by a brief but sharp correction, a period of sideways chop, a final dump to nuke any remaining bullish sentiment, another… pic.twitter.com/n25WWI1fYp — Julien Bittel, CFA (@BittelJulien) June 18, 2024

Bittel đã dựa vào chỉ số Bollinger Band (BB), một công cụ đo lường độ biến động giá của một tài sản. Hiện tại, Bollinger Band của Bitcoin đang ở mức rất hẹp, cho thấy giá Bitcoin đang dao động trong một biên độ khá ổn định. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh rằng những giai đoạn Bollinger Band bị nén chặt như vậy thường là tiền đề cho những đợt tăng giá mạnh của Bitcoin.

Bittel cũng chia sẻ trên Twitter rằng biến động giá hiện tại của Bitcoin là khá điển hình sau mỗi lần halving (sự kiện giảm một nửa phần thưởng đào Bitcoin).

Thị trường thường trải qua các giai đoạn như sau: tăng giá mạnh trước halving, điều chỉnh giảm ngắn hạn, đi ngang, giảm sâu để loại bỏ tâm lý tăng giá, đi ngang lần nữa, và cuối cùng là tăng giá trở lại. – Bittel

Mặc dù quý 2 năm 2024 là một giai đoạn khá ảm đạm đối với thị trường tiền điện tử nói chung, Bittel vẫn khuyến nghị các nhà đầu tư không nên nản lòng. Bollinger Band, một trong những chỉ báo kỹ thuật đáng tin cậy nhất, đang phát đi tín hiệu tích cực, và lịch sử đã chứng minh rằng Bitcoin có khả năng tạo ra những bước nhảy vọt về giá trị sau những giai đoạn biến động thấp.

Bittel cũng nhắc lại phân tích của mình từ tháng trước, trong đó ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiên nhẫn trong đầu tư Bitcoin. Ông cho rằng hiệu suất giá của Bitcoin thường được thể hiện rõ rệt sau mỗi lần halving, và các nhà đầu tư cần chuẩn bị tâm lý cho những giai đoạn biến động khác nhau trước khi chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của đồng tiền này.

Các nhà phân tích dự đoán Bitcoin có thể tăng mạnh vào tháng 9

Bitcoin đang trải qua một giai đoạn “gây cấn” với nhiều tín hiệu tích cực cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Trong tuần qua, giá Bitcoin đã tăng ấn tượng, thoát khỏi xu hướng giảm giá đầu tháng và mang lại niềm tin cho các nhà đầu tư. Tâm lý thị trường cũng đã chuyển từ cực kỳ sợ hãi sang tham lam, cho thấy sự quan tâm và kỳ vọng ngày càng tăng đối với đồng tiền điện tử này.

#BTC Bitcoin is not quite ready just yet for a successful retest of the ~$65,000 level as new support Bitcoin will need a similar retest like in the not-so-distant past (blue circle) to confirm a break back into the $65,000-$71,500 region$BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/Ct0P7qzTmS pic.twitter.com/HylRSusUTG — Rekt Capital (@rektcapital) July 17, 2024

Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan về triển vọng tăng giá ngay lập tức của Bitcoin. Rekt Capital – một nhà giao dịch tiền điện tử giàu kinh nghiệm, cho rằng Bitcoin cần thêm thời gian để củng cố vị thế trước khi có thể bứt phá mạnh mẽ. Theo ông:

Bitcoin cần phải kiểm tra lại và xác nhận mức giá 65.000 USD như một ngưỡng hỗ trợ vững chắc trước khi có thể tiến vào vùng giá cao hơn, từ 65.000 đến 70.000 USD. – Rekt Capital

Ki Young Ju, CEO của CryptoQuant – một nền tảng phân tích dữ liệu blockchain, cũng đưa ra một góc nhìn thận trọng. Ông chỉ ra rằng:

Nhu cầu của các nhà đầu tư cá nhân đối với Bitcoin đang ở mức thấp nhất trong ba năm qua. Thể hiện qua khối lượng giao dịch dưới 10.000 USD, một chỉ số thường được sử dụng để đánh giá mức độ tham gia của các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường. – Ki Young Ju

Nhà phân tích Willy Woo cũng đồng tình với quan điểm này. Ông cho rằng:

#Bitcoin retail investor demand is at a 3-year low. It's measured by the 30-day change in total transfer volume for transactions under $10K. h/t @AxelAdlerJr pic.twitter.com/GnosvQUa7G — Ki Young Ju (@ki_young_ju) July 18, 2024

Một đợt tăng giá thực sự của Bitcoin thường đi kèm với sự tham gia nhiệt tình của các nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, hiện tại, chúng ta chưa thấy dấu hiệu rõ ràng của sự tham gia này. – Willy Woo

Mặc dù vậy, Julien Bittel, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Vĩ mô của GMI, vẫn giữ vững niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của Bitcoin. Ông cho rằng những biến động hiện tại của Bitcoin là hoàn toàn bình thường sau mỗi lần halving, một sự kiện quan trọng trong lịch sử Bitcoin làm giảm một nửa phần thưởng đào Bitcoin.

The real bull run typically begins with massive buying volume driven by retail investors. And we have not yet seen this volume from retail investors. #BTC #Bitcoin pic.twitter.com/ujaJYSzYTM — 우민규 (Woominkyu) (@Woo_Minkyu) July 17, 2024

Dựa trên các mô hình lịch sử, Bittel dự đoán rằng Bitcoin sẽ trải qua một giai đoạn đi ngang nhàm chán trước khi bước vào “Vùng Bùng Nổ”, nơi giá Bitcoin có thể tăng vọt lên mức sáu con số.

Nhìn chung, thị trường Bitcoin đang ở một giai đoạn quan trọng, với nhiều tín hiệu trái chiều. Mặc dù có những dấu hiệu tích cực về sự phục hồi và tiềm năng tăng trưởng, nhưng vẫn còn những lo ngại về sự tham gia của các nhà đầu tư nhỏ lẻ và khả năng duy trì đà tăng giá. Các nhà đầu tư cần thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư trong giai đoạn này.