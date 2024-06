Hơn 228 triệu USD bị rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin – Đà tăng của Bitcoin đã kết thúc?

Hàng loạt các quỹ ETF Bitcoin đều đang ghi nhận làn sóng rút vốn khổng lồ, ước tính lên tới 228,2 triệu USD. Dữ liệu từ Farside Investor cho thấy riêng trong ngày 13 tháng 6 thì dòng tiền 226,2 triệu USD đã chảy khỏi thị trường Spot ETF BTC.

Đáng chú ý, IBIT ETF của BlackRock là quỹ ETF duy nhất không bị rút vốn ra. Thay vào đó, quỹ này ghi nhận dòng vốn ròng là 18,3 triệu USD đổ vào.

Hiệu suất hoạt động ETF Bitcoin spot của Mỹ phản ánh tâm lý của các nhà đầu tư

Eleven Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ đã ghi nhận lượng lớn dòng vốn chảy ra, với tổng trị giá lên tới 226,21 triệu USD. FBTC của Fidelity bị ảnh hưởng nhiều nhất, khi ghi nhận dòng tiền chảy ra trong một ngày cao kỷ lục, kể từ thời điểm ra mắt.

Dựa trên dữ liệu từ Farside Investors, số tiền bị rút ra khỏi FBTC lên tới 106,4 triệu USD. Cùng với đó, Grayscale GBTC ETF tiếp tục gặp khó khăn với dòng tiền vốn, khi ghi nhận dòng tiền bị rút ra là 61,5 triệu USD.

Những công ty tài chính lớn khác, chẳng hạn như Ark Invest và 21Shares’ARKB cũng “thất thoát” tới 52,7 triệu USD dòng vốn. Trong khi đó, VanEck và Bitwise đều ghi nhận dòng tiền rút ra mỗi bên rơi vào khoảng 10 triệu USD.

Dòng tiền vốn ồ ạt chảy ra khỏi các quỹ đầu tư Bitcoin ETF spot này có thể phản ánh đà sụt giảm gần đây của Bitcoin trong vài tuần qua. Ngoại lệ duy nhất, dòng tiền 18,2 triệu USD chảy vào của BlackRock thông qua IBIT ETF là rất ấn tượng, đem lại tia hy vọng cho cộng đồng các nhà đầu tư.

Mô hình giá Bitcoin và tổng quan tình hình thị trường tiền điện tử

Giá Bitcoin bước vào giai đoạn đầy biến động sau khi chạm mức đỉnh 72.000 USD vào tuần trước. Đồng tiền điện tử số một thế giới BTC đã mất gần 6,5% mức tăng giá trong tuần qua.

Tuy nhiên, nền tảng phân tích Santiment cho thấy mức độ quan tâm của các nhà đầu tư đối với Bitcoin tăng đột biến. Đây đã là làn sóng quan tâm của cộng đồng các nhà đầu tư lớn thứ hai trong hai tháng vừa qua.

Ngoài mức độ quan tâm của người mua cao, áp lực bán Bitcoin dường như đang giảm dần theo thời gian. Theo phân tích của Santiment, hiệu ứng FOMO và lòng tham đối với BTC trên thị trường tiền điện tử hoạt động theo hai chiều. Đầu tiên, giá Bitcoin tăng đột biến và các nhà giao dịch tham gia thị trường với hy vọng sẽ có đợt tăng giá thứ hai.

Trong kịch bản thứ hai, giá BTC giảm nhưng các nhà giao dịch tin rằng điều đó là cần thiết. Dựa trên niềm tin này, họ sẽ bắt đầu tích lũy nhiều hơn, hy vọng giá Bitcoin sẽ phục hồi nhanh chóng.

Đáng chú ý, các cá voi tiền điện tử Bitcoin đã bước vào giai đoạn tích lũy. Số lượng cá voi nắm giữ hơn 1.000 token BTC đã tăng lên mức kỷ lục cao nhất mọi thời đại. Thêm vào đó, các công ty khai thác Bitcoin đang bán BTC với số lượng lớn để bù đắp chi phí hoạt động sau đợt halving vào tháng tư vừa qua. Hành động này của các công ty khai thác này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến hành động giá của Bitcoin.

Trong khi đó, nhà phân tích Rekt Capital tin rằng việc đồng tiền điện tử số 1 thế giới Bitcoin không đạt được đột phá mang tính quyết định có thể mang lại lợi ích về lâu về dài. Chuyên gia này nhấn mạnh rằng Bitcoin chưa bao giờ thực hiện một biến động giá lớn sớm sau các sự kiện giảm một nửa, Bitcoin halving.

Theo Rekt Capital, việc giá Bitcoin đột phá sớm sẽ đẩy nhanh thời gian đến chu kỳ thị trường tăng giá. Realt tin rằng giai đoạn hợp nhất hiện tại sẽ giúp giá Bitcoin điều chỉnh lại theo chu kỳ halving trong lịch sử, là khởi đầu cho một đợt tăng giá bình thường.

Ngoài ra, Rekt Capital còn đề cập đến một câu nói của Baron Rothschild, người đã kiếm bộn tiền từ việc mua FOMO Bitcoin. Theo Rothschild, hãy mua khi “có máu chảy trên đường phố, ngay cả khi máu đó là của chính bạn” (BUY when there’s BLOOD in the streets, even if the blood is your OWN). Và có vẻ các nhà đầu tư hiện đang áp dụng phương pháp này đối với Bitcoin, bất chấp đà suy giảm của nó.