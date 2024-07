Lãi suất HĐ mở phái sinh Bitcoin giảm 7 tỷ USD – Nguyên nhân là gì?

Theo dữ liệu mới nhất từ Coinglass, một nền tảng phân tích dữ liệu tiền điện tử uy tín, giá Bitcoin (BTC) trên thị trường giao ngay đã giảm 14% trong thời gian gần đây. Đây là một thông tin không mấy vui vẻ đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ Bitcoin.

Không chỉ có giá giảm, mà tổng giá trị các hợp đồng mở (Open Interest – OI) trên thị trường phái sinh Bitcoin, nơi các nhà đầu tư giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin, cũng ghi nhận sự sụt giảm đáng kể. Cụ thể, OI đã giảm tới 18%, tương đương với 7 tỷ USD, từ mức 37 tỷ USD xuống chỉ còn 30 tỷ USD trong vòng một tháng qua.

Tuy nhiên, giữa bối cảnh ảm đạm này, vẫn có một điểm sáng đáng chú ý. Mặc dù OI trên thị trường tương lai Bitcoin giảm, nhưng OI của các sản phẩm phái sinh khác liên quan đến BTC vẫn giữ nguyên hoặc thậm chí tăng nhẹ. Thêm vào đó, phí funding rate, một loại phí mà các nhà giao dịch hợp đồng tương lai phải trả cho nhau, vẫn duy trì ở mức dương.

Cho thấy rằng, bất chấp việc giá Bitcoin giảm và tâm lý thị trường có phần bi quan, vẫn có một lượng lớn nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng tăng giá của Bitcoin trong dài hạn và sẵn sàng mở các vị thế mua (long) để nắm giữ.

Nói một cách dễ hiểu hơn, việc OI của các sản phẩm phái sinh liên quan đến BTC vẫn ổn định và funding rate dương cho thấy rằng, mặc dù thị trường có những biến động mạnh, nhưng vẫn có một lực cầu lớn từ các nhà đầu tư muốn mua vào và nắm giữ Bitcoin. Đây có thể coi là một tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin vào tương lai của Bitcoin vẫn còn rất mạnh mẽ.

Theo Coinglass, số lượng hợp đồng mở của Bitcoin đã duy trì trên ngưỡng 500.000 BTC trong suốt 4 tuần qua, một con số đáng chú ý trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang có nhiều biến động.

Vậy “hợp đồng mở” là gì? Đây là thuật ngữ chỉ số lượng hợp đồng giao dịch Bitcoin (bao gồm cả hợp đồng mua và bán) đang còn hiệu lực tại một thời điểm cụ thể. Nói cách khác, đây là số lượng các giao dịch Bitcoin chưa được chốt lời hoặc cắt lỗ. Tổng giá trị của các hợp đồng mở này được tính bằng cách nhân số lượng Bitcoin trong mỗi hợp đồng với giá Bitcoin hiện tại trên thị trường giao ngay (thị trường mua bán Bitcoin trực tiếp).

Do đó, khi giá Bitcoin thay đổi, tổng giá trị hợp đồng mở cũng sẽ biến động theo. Hiện tại, giá Bitcoin đang có xu hướng giảm, dẫn đến việc tổng giá trị hợp đồng mở cũng giảm theo. Tuy nhiên, điều đáng mừng là số lượng hợp đồng mở vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với Bitcoin vẫn rất lớn.

Bên cạnh đó, một chỉ số quan trọng khác là “phí funding rate” cũng cho thấy tín hiệu tốt. Đây là loại phí mà các nhà giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin phải trả cho nhau, tùy thuộc vào sự chênh lệch giữa giá Bitcoin trên thị trường tương lai và thị trường giao ngay. Nếu phí funding rate dương, tức là những người đặt cược vào việc giá Bitcoin tăng (người mua) phải trả phí cho những người đặt cược vào việc giá Bitcoin giảm (người bán), và ngược lại.

Theo dữ liệu từ Coinglass, phí funding rate của Bitcoin vẫn duy trì ở mức dương trong thời gian gần đây. Điều này cho thấy nhiều nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào tiềm năng tăng giá của Bitcoin và sẵn sàng trả phí để duy trì các vị thế mua của mình.

Thêm vào đó, việc số lượng hợp đồng mở vẫn ổn định ở mức cao và phí funding rate dương cũng cho thấy rằng, mặc dù có một số nhà đầu tư đã phải bán Bitcoin để cắt lỗ, nhưng cũng có rất nhiều nhà đầu tư mới tham gia thị trường và mở các vị thế mua mới.

Tóm lại, mặc dù giá Bitcoin đang giảm nhưng niềm tin của các nhà đầu tư vào tương lai của đồng tiền này vẫn còn rất mạnh mẽ. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy thị trường Bitcoin vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển.

Trong khi đó, QCP Capital, một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến tiền điện tử, đã tiến hành phân tích tình hình Bitcoin và chỉ ra những yếu tố quan trọng dẫn đến đợt giảm giá gần đây.

Theo bản tin QCP Asia Colour được phát hành vào ngày 4/7 năm 2024

QCP Capital cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Thứ nhất là việc Mt. Gox, một sàn giao dịch Bitcoin từng bị hack lớn vào năm 2014, đã bắt đầu hoàn trả lại Bitcoin cho các chủ nợ. Khiến một lượng lớn Bitcoin được tung ra thị trường, tạo áp lực lên giá.

Ngoài ra, một số chính phủ cũng đã bán ra một phần Bitcoin mà họ nắm giữ, góp phần làm tăng áp lực bán trên thị trường. Bên cạnh đó, các yếu tố kinh tế vĩ mô khác cũng có thể đã tác động đến giá Bitcoin.

QCP Capital cũng chỉ ra rằng, việc các thợ đào Bitcoin bán tháo thường là một dấu hiệu cho thấy chu kỳ giảm giá của Bitcoin đã gần chạm đáy. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là giá Bitcoin sẽ ngay lập tức tăng trở lại.

Mặc dù giá Bitcoin giảm mạnh, nhưng thị trường quyền chọn (options), một loại sản phẩm phái sinh cho phép nhà đầu tư đặt cược vào việc giá Bitcoin sẽ tăng hay giảm trong tương lai, vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực. Đặc biệt, sự quan tâm của các nhà đầu tư đang chuyển dịch sang các quyền chọn mua Ethereum, một loại tiền điện tử khác có vốn hóa lớn thứ hai sau Bitcoin.

Mặc cho làn sóng bán tháo trên thị trường tiền điện tử, nhưng thị trường quyền chọn (options) vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực.

Đồng tình với quan điểm của QCP Capital, nền tảng phân tích WhaleWire cũng chỉ ra rằng việc sàn giao dịch Mt. Gox thanh toán lại cho các chủ nợ là một trong những sự kiện bán tháo lớn nhất trong lịch sử Bitcoin. Sự kiện này, cùng với việc chính phủ Đức bán ra một lượng lớn Bitcoin tịch thu được, đã tạo ra áp lực lớn lên giá Bitcoin.

📉 Markets have continued to bleed, and social media is now showing historic levels of FUD. It is rare for an hour to go by where there are more mentions of "sell" than there are "buy" across crypto forums. But we've seen a few of these instances in just the past 24 hours,… pic.twitter.com/DdXAYP6n81

— Santiment (@santimentfeed) July 5, 2024