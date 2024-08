Đào Bitcoin ngày càng khó: Viễn cảnh nào cho thợ đào BTC?

Lý do bạn nên tin Techreport Tech Report, ra đời cách đây hơn 25 năm, là một trong những trang web lâu đời nhất chuyên về tin tức phần cứng, đánh giá sản phẩm công nghệ. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các hướng dẫn hữu ích, đánh giá sản phẩm khách quan và cập nhật tin tức công nghệ mới nhất.

Kể từ năm 2019, độ khó trong việc đào Bitcoin đã không ngừng leo thang, song hành cùng với sự tăng giá của đồng tiền ảo này. Đây là việc dễ hiểu, bởi khi giá Bitcoin tăng, ngày càng có nhiều người tham gia vào cuộc đua đào Bitcoin, khiến cho việc cạnh tranh để giải các thuật toán phức tạp trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Đỉnh điểm, năm 2024 đã chứng kiến một kỷ lục mới về độ khó đào Bitcoin.

Hiện tại, chỉ số độ khó trung bình đang ở mức 90.67. Con số này có thể hơi khó hiểu với những người mới, nhưng về cơ bản, nó cho biết rằng việc đào được một Bitcoin mới hiện nay khó hơn gấp 90.67 lần so với thời điểm ban đầu khi Bitcoin mới ra đời.

Và nếu nhìn lại một năm trước, con số này chỉ là 52.36, cho thấy mức tăng đáng kinh ngạc lên tới 73.16% chỉ trong vòng một năm.

Điều đáng nói là, kỷ lục về độ khó đào này lại diễn ra trong bối cảnh giá Bitcoin đang gặp nhiều khó khăn, biến động thất thường. Việc này đã tạo nên một nghịch lý: trong khi việc đào Bitcoin trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, thì phần thưởng cho công sức đó lại không còn hấp dẫn như trước.

Sự gia tăng chóng mặt về độ khó đào đã giáng một đòn mạnh vào lợi nhuận của các thợ đào. Để hiểu rõ hơn, chúng ta có thể hình dung việc đào Bitcoin như một cuộc đua, nơi tất cả mọi người đều cố gắng về đích đầu tiên để giành giải thưởng.

Tuy nhiên, khi cuộc đua ngày càng có nhiều người tham gia, và đường đua ngày càng dài và gập ghềnh hơn, thì việc về đích không chỉ khó hơn mà phần thưởng cũng bị chia nhỏ cho nhiều người hơn. Trong vòng 7 ngày qua, tổng doanh thu từ hoạt động đào Bitcoin chỉ đạt vỏn vẹn 163.77 triệu USD, một con số quá nhỏ bé so với tiềm năng vốn có của thị trường này.

Giá Bitcoin ảnh hưởng thế nào lên độ khó đào?

Độ khó đào Bitcoin (Bitcoin mining difficulty) là thước đo cho thấy việc tìm ra một khối mới trong chuỗi khối Bitcoin khó khăn đến mức nào. Nó được đo bằng terahashes (T), đơn vị thể hiện sức mạnh tính toán cần thiết để giải câu đố. Hiện tại, độ khó này vào khoảng 62T, nghĩa là bạn cần một dàn máy tính cực kỳ mạnh mẽ mới có thể giải được câu đố và tìm thấy “kho báu” Bitcoin.

Nhưng câu đố này không phải lúc nào cũng khó như vậy. Cứ sau mỗi 2.016 khối được đào (tương đương khoảng hai tuần), độ khó sẽ được điều chỉnh lại. Và điều thú vị là, sự điều chỉnh này phụ thuộc rất nhiều vào giá Bitcoin, tạo nên một mối quan hệ mật thiết giữa hai yếu tố này.

#Bitcoin On-chain Data Summary: Bullish • Hashrate Recovery: Miner capitulation is nearly over, with hashrate nearing ATH. U.S. mining costs are ~$43K per BTC, so hashrate likely stable unless prices dip below this. • Whale Accumulation: Significant BTC inflows into custody… — Ki Young Ju (@ki_young_ju) August 6, 2024

Khi giá Bitcoin tăng, giống như khi giá trị của kho báu tăng lên, sẽ có thêm nhiều người tham gia vào cuộc tìm kiếm. Điều này đồng nghĩa với việc có nhiều người hơn đang cố gắng giải câu đố cùng một lúc. Để đảm bảo rằng kho báu không bị tìm thấy quá nhanh, hệ thống sẽ tự động làm cho câu đố trở nên khó hơn. Đây chính là cách độ khó đào tăng lên khi giá Bitcoin tăng.

Ngược lại, khi giá Bitcoin giảm, một số người sẽ cảm thấy không còn đáng để tiếp tục cuộc tìm kiếm nữa. Họ sẽ rút lui, khiến số lượng người giải câu đố giảm đi. Lúc này, để đảm bảo rằng vẫn có người tìm thấy kho báu đều đặn, hệ thống sẽ tự động làm cho câu đố dễ hơn một chút. Đây là cách độ khó đào giảm xuống khi giá Bitcoin giảm.

Đặc biệt, những người sử dụng máy tính đắt tiền để đào Bitcoin sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ sự biến động của giá Bitcoin. Khi giá giảm, họ có thể không còn đủ tiền để trang trải chi phí điện năng và bảo trì máy móc, buộc phải ngừng hoạt động.

Giá Bitcoin và độ khó đào có mối quan hệ tương hỗ, ảnh hưởng lẫn nhau. Khi giá Bitcoin tăng, độ khó đào cũng tăng, và ngược lại. Đây là một cơ chế tự điều chỉnh quan trọng, giúp duy trì sự ổn định và an toàn của mạng lưới Bitcoin, đảm bảo rằng Bitcoin luôn có giá trị và không bị lạm phát.

Trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter) vào ngày 6 tháng 8, Ki Young Ju, CEO của CryptoQuant, đã chỉ ra rằng tỷ lệ băm (hashrate) của Bitcoin đang tiến gần đến mức cao nhất mọi thời đại. Cho thấy, bất chấp những biến động giá gần đây, các thợ đào vẫn không hề nao núng, thậm chí còn tăng cường sức mạnh tính toán để tham gia vào cuộc đua.

Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Chi phí đào Bitcoin, đặc biệt là tại Mỹ, đang ở mức khá cao, khoảng 43.000 USD cho mỗi đồng Bitcoin. Do đó nếu giá Bitcoin giảm xuống dưới mức này, nhiều thợ đào sẽ không còn đủ lợi nhuận để duy trì hoạt động. Họ có thể sẽ phải “bán máy cày”, rút khỏi cuộc đua, khiến tỷ lệ băm giảm mạnh và ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn bộ mạng lưới.

Hiện tại, tỷ lệ băm đang ở mức 581.41M, tăng khá nhiều so với cả ngày hôm qua và cùng kỳ năm ngoái. Theo ông Ju, mức này có thể sẽ giữ ổn định, trừ khi giá Bitcoin giảm xuống dưới ngưỡng 43.000 USD.

Một mặt, sự kiên trì của các thợ đào cho thấy họ vẫn tin tưởng vào tương lai của Bitcoin. Họ sẵn sàng đầu tư mạnh vào phần cứng và năng lượng, bất chấp những rủi ro hiện hữu. Đây có thể coi là một tín hiệu tích cực cho thị trường.

Mặt khác, việc giá Bitcoin vẫn chưa thể bứt phá lên một mức cao mới khiến nhiều người lo ngại. Nếu giá tiếp tục giảm, nhiều thợ đào sẽ buộc phải rời bỏ cuộc chơi, gây ra hiệu ứng domino và khiến thị trường thêm bất ổn.

Nhìn chung tình hình hiện tại của Bitcoin vẫn còn nhiều ẩn số. Các nhà đầu tư cần thận trọng, theo dõi sát sao các chỉ số quan trọng như tỷ lệ băm, giá Bitcoin và chi phí đào để đưa ra những quyết định sáng suốt. Cuộc đua đào Bitcoin vẫn đang diễn ra đầy kịch tính, và chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo sẽ ra sao.

Thợ đào Bitcoin lao đao vì lợi nhuận thấp, trong khi giá BTC vẫn đang rất cao

Trong khi đó, Miner hashprice – một chỉ số đo lường lợi nhuận từ việc đào Bitcoin đã giảm xuống dưới 36 USD trên mỗi petahash mỗi giây (PH/s). Công ty cơ sở hạ tầng lưu trữ BlocksBridge Consulting tiết lộ rằng mức giảm này là một kỷ lục mới về mức thấp nhất từ trước đến nay.

📉 Record Low Profits Push Miners to the Brink Tough times as #bitcoin mining costs topped $60k in July. Read more in #MinerWeekly for details and estimated $MARA, $RIOT, and $CORZ hashcosts in Q2:https://t.co/tHarpstOiL — BlocksBridge Consulting (@BlocksBridge_) August 8, 2024

Theo báo cáo, mặc dù Bitcoin đã phục hồi từ cú trượt giá vào ngày 5/8, nhưng Miner hashprice của các thợ đào vẫn chỉ quanh mức 36 USD/PH/s. Đồng nghĩa với việc hầu hết các công ty khai thác Bitcoin lớn nhất đều đang gặp khó khăn trong việc tạo ra lợi nhuận từ hoạt động khai thác hiện tại.

Các công ty như Core Scientific, MARA và Riot đều ghi nhận chi phí khai thác hàng tháng lên tới 60.000 USD hoặc hơn cho mỗi Bitcoin. Báo cáo thu nhập quý 2 năm 2024 của MARA cho thấy công ty này đã ghi nhận chi phí khai thác tổng thể cao nhất trong tháng 7.

Để đối phó với tình hình khó khăn này, các công ty khai thác đang tìm kiếm các chiến lược để quản lý chi phí hoạt động và duy trì hoạt động. Core Scientific đã áp dụng chiến lược “bán toàn bộ”, tức là bán tất cả các Bitcoin mà họ đào được để trang trải chi phí hoạt động. Mặc dù chiến lược này giúp Core Scientific giảm nợ, nhưng họ cũng phải chấp nhận một số tổn thất khi bán Bitcoin ở mức giá thị trường hiện tại.

Trong khi đó, Riot và MARA lại dựa vào các khoản vay để mở rộng hoạt động, với hy vọng giá Bitcoin sẽ tăng trong tương lai và họ có thể thu được lợi nhuận lớn.

Theo báo cáo của BlocksBridge, mỗi chiến lược mà các công ty khai thác áp dụng đều đi kèm với những thách thức và cơ hội riêng. BlocksBridge tin rằng chi phí khai thác cao hơn sẽ có tác động ít hơn đến Riot và MARA, vì họ có kế hoạch giữ lại các Bitcoin mà họ đào được.

Mặc dù lợi nhuận của thợ đào đang ở mức thấp kỷ lục, nhưng nhiều người vẫn tin rằng Bitcoin vẫn có triển vọng tăng giá trong tương lai. Sự phục hồi gần đây của Bitcoin sau cú trượt giá vào ngày 5 tháng 8 là một tín hiệu tích cực. Ngoài ra, việc tỷ lệ băm Bitcoin đang tiến gần đến mức cao nhất mọi thời đại cũng cho thấy niềm tin của các thợ đào vào tương lai của đồng tiền này vẫn còn rất mạnh.

Trong bối cảnh nhiều công ty khai thác Bitcoin đang phải “bán tháo” để trang trải chi phí hoạt động, CleanSpark lại áp dụng chiến thuật “tư duy ngược”. Thay vì bán Bitcoin để lấy tiền họ lại tăng cường tích trữ, chỉ bán một lượng rất nhỏ trong tháng 7 vừa qua.

Theo báo cáo mới nhất của công ty, CleanSpark chỉ bán vỏn vẹn 2.54 Bitcoin trong tháng 7, với giá bán trung bình là 62.000 USD/BTC. Trong khi đó, lượng Bitcoin mà họ nắm giữ đã tăng vọt tới 567% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến cuối tháng 7, CleanSpark đã có trong tay tới 7.082 Bitcoin.

Không chỉ ôm Bitcoin, CleanSpark còn đang tích cực mở rộng hoạt động. Họ đã “xí phần” một địa điểm khai thác mới ở Wyoming với công suất 75 megawatt, đủ để cung cấp điện cho một thị trấn nhỏ.

NEWS: CLEANSPARK INCREASES BTC HOLDINGS, SELLS JUST 2.54 BITCOIN IN JULY CleanSpark sold just 2.54 #Bitcoin in July, boosting its Bitcoin holdings by 567% compared to last year. The company’s July 2024 report shows an average sale price of $62,000. CleanSpark mined 494 BTC in… pic.twitter.com/K4MHVlGCd8 — JAKE (@JakeGagain) August 3, 2024

Ngoài ra, thông qua việc sáp nhập với GRIID, họ cũng đã có thể khởi động một cơ sở khai thác khác tại Tennessee với công suất 50 MW. Với những bước đi này, CleanSpark đang thể hiện rõ tham vọng trở thành một ông lớn trong ngành công nghiệp khai thác Bitcoin.

Việc CleanSpark bán rất ít Bitcoin cũng phản ánh một xu hướng chung của thị trường: áp lực bán từ các thợ đào đang giảm dần. Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy dòng chảy Bitcoin từ thợ đào đến các sàn giao dịch đã giảm đáng kể trong tháng 7. Nghĩa là các thợ đào đang có xu hướng giữ Bitcoin thay vì bán ra, một tín hiệu tích cực cho thấy họ vẫn tin tưởng vào tiềm năng tăng giá của đồng tiền này.

Một ông lớn khác trong ngành, Marathon Digital Holdings (nay là Mara), cũng đã “nói không” với việc bán Bitcoin trong tháng 6. Rõ ràng, các công ty khai thác đang dần chuyển sang chiến lược tích trữ chờ thời, hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn cho Bitcoin.

Tuy nhiên, việc các thợ đào giảm bán tháo và tăng cường tích trữ, cùng với việc độ khó đào Bitcoin ngày càng tăng, cho thấy niềm tin vào tương lai của Bitcoin vẫn còn rất mạnh mẽ. Có thể nói, đây là một tia hy vọng le lói giữa những ngày đông giá rét của thị trường tiền điện tử.