Số lượng ví BTC từ các nhà đầu tư cá nhân đang tăng mạnh

Nền tảng phân tích IntoTheBlock, một công ty chuyên theo dõi và phân tích dữ liệu blockchain, vừa công bố một báo cáo cho thấy số lượng địa chỉ Bitcoin mới được tạo ra mỗi ngày đang tăng lên. Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy các nhà đầu tư cá nhân, thường được gọi là “nhà đầu tư nhỏ lẻ”, đang quay trở lại thị trường tiền điện tử sau một thời gian dài im ắng.

Trước đó, kể từ tháng 11 năm 2023, số lượng địa chỉ Bitcoin mới hàng ngày đã giảm đều đặn. Cho thấy sự sụt giảm về số lượng người mới tham gia vào thị trường Bitcoin, đặc biệt là các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Sự sụt giảm này có thể được giải thích bởi nhiều yếu tố, bao gồm cả sự biến động giá của Bitcoin và những lo ngại về các quy định pháp lý liên quan đến tiền điện tử.

Bitcoin's New Addresses Show Renewed Interest Since November 2023, The number of daily new addresses has trended downward, a bearish signal indicating fewer new participants, particularly on the retail side. However, the trend seems to be shifting, with the number of new… pic.twitter.com/EpAjaqpcZG — IntoTheBlock (@intotheblock) August 8, 2024

Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của IntoTheBlock, xu hướng này dường như đang thay đổi. Số lượng địa chỉ Bitcoin mới hàng ngày đã bắt đầu tăng lên trong những tuần gần đây. Sự thay đổi này cho thấy sự quan tâm trở lại từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ, những người có thể đang nhìn thấy cơ hội đầu tư mới trong thị trường Bitcoin sau một thời gian dài giá giảm.

Sự trở lại của các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể có tác động tích cực đến thị trường Bitcoin. Nó có thể giúp tăng tính thanh khoản của thị trường, làm cho việc mua và bán Bitcoin trở nên dễ dàng hơn.

IntoTheBlock cho thấy các nhà đầu tư cá nhân đang quay trở lại

Theo dữ liệu từ Glassnode, số lượng địa chỉ Bitcoin mới được tạo ra trong năm 2024 đã giảm xuống mức thấp nhất vào ngày 7 tháng 6, chỉ có 203,536 địa chỉ. Tuy nhiên, bức tranh đã thay đổi đáng kể trong tháng 8, với số lượng địa chỉ mới tăng vọt, dao động từ 286,000 đến 337,000 mỗi ngày.

IntoTheBlock, một công ty chuyên phân tích dữ liệu blockchain, cho rằng sự gia tăng này là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ, những người thường mua và nắm giữ một lượng Bitcoin nhỏ, đang quay trở lại thị trường. Đây là một tin vui đối với cộng đồng Bitcoin, bởi sự tham gia của các nhà đầu tư nhỏ lẻ thường mang lại sự ổn định và tăng trưởng bền vững cho thị trường.

Sự quan tâm trở lại của các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể được lý giải bởi một số yếu tố. Đầu tiên, giá Bitcoin đã giảm đáng kể vào đầu tháng 8, tạo cơ hội mua vào hấp dẫn cho những người mới tham gia thị trường. Thứ hai, những phát triển tích cực về mặt công nghệ và quy định pháp lý cũng có thể đã thúc đẩy niềm tin của các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử vẫn còn nhiều biến động. Giá Bitcoin đã phục hồi từ mức thấp nhất vào đầu tháng 8, nhưng vẫn có thể biến động mạnh trong thời gian tới. Vì vậy, các nhà đầu tư cần thận trọng và chỉ nên đầu tư số tiền mà họ có thể chấp nhận mất.

Sự gia tăng số lượng địa chỉ Bitcoin mới là một tín hiệu tích cực cho thấy sự quan tâm trở lại từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ, qua đó có thể mang lại sự ổn định và tăng trưởng cho thị trường Bitcoin trong dài hạn.

Chuyên gia nhận định mô hình “Death Cross” có thể là báo hiệu cho đợt tăng giá mạnh của Bitcoin

Trong bối cảnh Bitcoin vừa có dấu hiệu phục hồi sau một đợt giảm giá mạnh, Benjamin Cowen, nhà sáng lập ITC Crypto đã đưa ra một cảnh báo đáng chú ý, đó là thị trường có thể đang hình thành mô hình “Death Cross” – một tín hiệu kỹ thuật thường được coi là báo hiệu cho sự suy giảm sắp tới.

Death Cross thường xuất hiện khi đường trung bình động 50 ngày SMA 50 cắt xuống dưới đường trung bình động 200 ngày SMA 200. Đây là một chỉ báo cho thấy đà tăng ngắn hạn của thị trường đang yếu đi so với xu hướng dài hạn.

Cowen đã chỉ ra rằng, trong quá khứ, Death Cross đã từng xuất hiện trước những đợt giảm giá mạnh của Bitcoin. Ví dụ, vào năm 2022, Bitcoin đã có một đợt tăng ngắn trước khi giảm mạnh sau khi hình thành mô hình này. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ, như vào năm 2023, khi Bitcoin bắt đầu tăng giá mạnh mẽ ngay sau khi xuất hiện Death Cross.

Theo Cowen, để đợt tăng giá hiện tại có thể tiếp tục, Bitcoin cần phải vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng là SMA 50, hiện đang ở mức 62,000 đô la. Nếu không thành công, giá Bitcoin có thể sẽ giảm dần cho đến khi lạm phát được kiểm soát.

The durability of this move will likely depend on first #BTC getting above its 50D SMA ($62k), and then holding it as support like it did in 2023. If it fails to hold as support like 2019, then the slow grind down continues until a sufficient pivot from the Fed IMHO. pic.twitter.com/9LC77B2W14 — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) August 8, 2024

Tuy nhiên, không phải tất cả các chuyên gia đều đồng ý với quan điểm bi quan này. Timothy Peterson, một chuyên gia kinh tế mạng, cho rằng Death Cross không đáng sợ như nhiều người nghĩ. Ông chỉ ra rằng mô hình này chỉ xuất hiện 8 lần kể từ năm 2015, và trong một số trường hợp, Bitcoin đã tăng tới 62% trong vòng 60 ngày sau khi hình thành Death Cross.

Thực tế là thị trường tiền điện tử luôn biến động và không có gì là chắc chắn. Death Cross có thể là một tín hiệu cảnh báo, nhưng nó không phải là một lời tiên tri về sự sụp đổ của Bitcoin.

Điều quan trọng là các nhà đầu tư cần phải tỉnh táo, không nên hoảng loạn trước những thông tin tiêu cực, đồng thời luôn cập nhật kiến thức và theo dõi sát sao diễn biến thị trường để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Giá BTC hôm nay thế nào?

Sau một đợt giảm giá kéo dài từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ vào ngày 7/8, hình thành một mô hình nến tăng giá bullish engulfing. Mô hình này cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế, đẩy giá Bitcoin vượt qua mức hỗ trợ quan trọng là 60,350 đô la và tiến gần đến ngưỡng kháng cự 62,000 đô la.

Nếu Bitcoin có thể vượt qua mức 62,000 đô la, nhiều khả năng nó sẽ tiếp tục tăng giá mạnh mẽ hơn nữa. Tuy nhiên, các nhà đầu tư không nên quá lạc quan, bởi các chỉ báo kỹ thuật lại vẽ ra một bức tranh không mấy tươi sáng trong ngắn hạn.

Đường trung bình động đơn giản 50 ngày SMA 50, một chỉ báo quan trọng về xu hướng giá trung hạn, đang giảm dần và sắp cắt xuống dưới SMA 200. Sự kiện này, thường được gọi là “Death Cross”, thường được coi là một tín hiệu giảm giá mạnh. Nếu Death Cross hình thành, Bitcoin có thể sẽ giảm trở lại mức hỗ trợ 60,350 đô la, thậm chí có thể thấp hơn.

Chỉ báo RSI cũng đang cho thấy tín hiệu giảm giá, RSI đã giảm từ vùng trung lập xuống còn 47.23, cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế.

Mặc dù Bitcoin đã có những bước tiến lớn trong thời gian gần đây, nhưng tâm lý nhà đầu tư vẫn còn khá thận trọng. Đây là điều không ngạc nhiên mấy, bởi thị trường tiền điện tử vốn biến động mạnh và các nhà đầu tư đang chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn trước khi quyết định mua hay bán.