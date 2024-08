Đợt đáo hạn quyền chọn Bitcoin cho thấy độ biến động giá ngày càng ít

Giá Bitcoin hiện đang gặp khó khi cố gắng vượt qua mốc 61.300 USD. Trong vòng một ngày qua, giá Bitcoin liên tục dao động dưới 60.000 USD, tạo nên một tình huống khá căng thẳng trên thị trường.

Mặc dù tình hình lạm phát đã có dấu hiệu dịu đi, nhưng các nhà đầu tư vẫn tỏ ra khá bi quan về tương lai của Bitcoin và Ethereum, thể hiện qua các chỉ số trên thị trường phái sinh. Tuy nhiên, những người lạc quan về Bitcoin (phe bò) vẫn chưa từ bỏ. Họ đang cố gắng hết sức để đẩy giá lên cao hơn, tạo nên một cuộc chiến giằng co quyết liệt với những người bi quan (phe gấu).

Một sự kiện quan trọng sắp tới là ngày đáo hạn quyền chọn Bitcoin vào ngày 16 tháng 8. Các nhà đầu tư và nhà giao dịch đang rất chú ý đến sự kiện này, hy vọng nó sẽ cho thấy xu hướng tiếp theo của thị trường. Liệu những người lạc quan có thể thành công đẩy giá Bitcoin lên cao hơn, hay những người bi quan sẽ thắng thế và khiến giá giảm sâu hơn? Câu trả lời sẽ được hé lộ trong những ngày tới.

Thị trường tiền điện tử đang trải qua một giai đoạn khá căng thẳng khi Bitcoin và Ethereum chuẩn bị đối mặt với một đợt đáo hạn quyền chọn lớn trong bối cảnh giá cả đang có xu hướng giảm.

Theo số liệu từ Deribit, vào ngày 16 tháng 8 vừa qua, đã có tới 24.000 quyền chọn Bitcoin với tỷ lệ put/call là 0,83 đáo hạn. Điều này có nghĩa là số lượng hợp đồng đặt cược vào việc giá Bitcoin giảm (put) nhiều hơn số lượng hợp đồng đặt cược vào việc giá tăng (call).

Tổng giá trị của các quyền chọn này lên tới 41,4 tỷ USD, và mức giá “đau nhất” (max pain) là 59.500 USD. Đây là mức giá mà tại đó, cả người mua và người bán quyền chọn đều sẽ chịu thiệt hại nhiều nhất.

Tỷ lệ put/call của Bitcoin ở mức 0,83 cho thấy sự cân bằng mong manh giữa phe mua và phe bán. Hiện tại, Bitcoin đang giao dịch quanh mức 58.453 USD, giảm 3% trong 24 giờ qua. Các chỉ báo kỹ thuật cũng cho thấy giá có thể tiếp tục giảm xuống 54.000 USD.

Đợt đáo hạn quyền chọn này chiếm 10% tổng số vị thế mở hiện có trên thị trường, trong khi các đợt đáo hạn vào tháng 8, tháng 9 và tháng 12 chiếm hơn 20%. Điều này cho thấy thị trường đang có sự quan tâm lớn đến tương lai của Bitcoin.

Mặc dù phân bố thời hạn của các quyền chọn tương đối ổn định, cho thấy khả năng phục hồi của thị trường, nhưng xu hướng giảm giá vẫn đang hiện hữu. Điều này có thể dẫn đến việc biến động thị trường giảm xuống, bước vào một giai đoạn ổn định hơn.

Không chỉ Bitcoin, Ethereum cũng có 184.000 quyền chọn đáo hạn vào ngày 16 tháng 8 với tỷ lệ put/call là 0,80. Các quyền chọn Ether này có mức giá “đau nhất” là 2.650 USD và giá trị danh nghĩa là 470 triệu USD.

Cả Ether và hầu hết các altcoin khác cũng đang gặp khó khăn, tương tự như Bitcoin. Giá Ethereum hiện đang ở mức 2.574 USD, giảm 3,4% trong 24 giờ qua.

Mặc dù lạm phát tại Mỹ đã giảm bớt, Bitcoin vẫn gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ ở mức giá 61.300 USD, khiến việc tăng lên 61.000 USD trở nên khó khăn. Trong khi đó, các cổ phiếu công nghệ Mỹ lại tăng mạnh, cho thấy không có sự tương quan giữa hai thị trường này.

Theo nền tảng phân tích 10x Research, Bitcoin có thể sẽ rút lui và giao dịch trong khoảng 50.000 – 60.000 USD. Nếu điều này xảy ra, Bitcoin sẽ giao dịch ở mức thấp hơn, dẫn đến việc các nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua dài có thể bị buộc phải bán tháo để cắt lỗ, gây thêm áp lực giảm giá lên thị trường.

Có thể thấy thị trường tiền điện tử đang trong giai đoạn khá nhạy cảm. Đợt đáo hạn quyền chọn lớn kết hợp với xu hướng giảm giá và sự không chắc chắn về tương lai có thể khiến thị trường biến động mạnh trong thời gian tới. Các nhà đầu tư cần thận trọng và theo dõi sát sao diễn biến thị trường để đưa ra quyết định phù hợp.

Vừa mới đây, Bitcoin đã có một cú hồi phục ngoạn mục từ mức thấp 56.150 USD vào ngày 15 tháng 8 lên trên 58.000 USD vào ngày hôm sau. Sự thay đổi chóng mặt này đã khiến nhiều nhà đầu tư phải “ôm hận” khi các lệnh mua (long) và bán (short) của họ bị thanh lý hàng loạt, tổng cộng lên tới 75 triệu USD, theo dữ liệu từ CoinGlass.

Chứng kiến màn “biểu diễn” đầy kịch tính này, nhà giao dịch nổi tiếng Daan Crypto Trades đã phải thốt lên rằng đây là một “bài học bậc thầy về quét sạch thị trường”. Giá Bitcoin đã nhảy múa qua lại giữa các mức cao và thấp quan trọng trên biểu đồ ngày, khiến nhiều người không kịp trở tay và bị “quét” khỏi thị trường.

Trong khi đó, nhà phân tích Keith Alan lại đưa ra một cảnh báo đáng lo ngại. Ông chỉ ra rằng một “death cross” thứ tư đã xuất hiện trên biểu đồ ngày của Bitcoin vào ngày 15 tháng 8. “Death cross” là một tín hiệu kỹ thuật tiêu cực, thường báo hiệu một đợt giảm giá sắp tới. Theo Alan, Bitcoin có thể sẽ kiểm tra lại các mức hỗ trợ quanh 49.500 USD trước khi có thể bắt đầu một đợt tăng mới.

Tuy nhiên, nếu phe “gấu” (những người tin rằng giá sẽ giảm) đủ mạnh để đẩy Bitcoin xuống dưới đường xu hướng hiện tại, thì chúng ta có thể sẽ chứng kiến một đợt giảm giá kéo dài và đau đớn trước khi thị trường có thể phục hồi.

Thực tế, chỉ trong vòng chín ngày trước đó, Bitcoin đã phải trải qua ba “death cross” khác nhau. Những tín hiệu tiêu cực này xuất hiện liên tiếp sau khi giá Bitcoin giảm mạnh 30% từ mức đỉnh 69.000 USD.

Mặc dù “death cross” thường được coi là điềm báo của một thị trường “gấu”, nhưng Alan cũng lưu ý rằng chúng không phải lúc nào cũng dẫn đến một đợt giảm giá kéo dài. Đôi khi, một “death cross” chỉ đơn giản là đánh dấu sự kết thúc của một đợt điều chỉnh giảm và mở ra cơ hội cho một xu hướng tăng mới.

Trong vòng chưa đầy 10 ngày, Bitcoin đã ba lần xuất hiện “death cross”, một tín hiệu kỹ thuật được coi là điềm báo của xu hướng giảm giá, khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Những “death cross” này xuất hiện liên tiếp sau khi giá Bitcoin giảm mạnh 30% từ mức 69.000 USD. Mặc dù “death cross” thường báo hiệu một đợt giảm giá tiềm năng, nhưng không phải lúc nào chúng cũng dẫn đến một thị trường “gấu” kéo dài.

Thực tế, trong một số trường hợp, chúng có thể đóng vai trò như những chỉ báo ngược, đánh dấu sự kết thúc của một đợt điều chỉnh và mở đầu cho một xu hướng tăng mới.

“Death cross” xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn. Trong trường hợp này, chúng ta đang xem xét đường SMA 21 ngày cắt xuống dưới đường SMA 200 ngày. Trong lịch sử, Bitcoin chỉ mới chứng kiến 10 lần xuất hiện “death cross” đặc biệt này.

Kết quả của những lần trước đó rất đa dạng, từ những đợt điều chỉnh sâu đến sự khởi đầu của những đợt tăng giá mạnh mẽ.

Lần đầu tiên “death cross” xuất hiện là vào tháng 9 năm 2011, dẫn đến một đợt điều chỉnh giảm 67% kéo dài bốn tháng mới phục hồi. Mặc dù có một đợt phục hồi ngắn hạn, thị trường đã đi ngang trong một tháng trước khi bước vào đợt tăng giá mạnh nhất trong lịch sử Bitcoin, mang lại mức tăng trưởng hơn 27.000%.

Ngược lại, vào tháng 4 năm 2014, một “death cross” đã xác nhận sự xuất hiện của một thị trường “gấu”. Nhiều nỗ lực phục hồi đã thất bại, dẫn đến một xu hướng giảm kéo dài. Mãi đến gần một năm sau, sau khi giảm 50% và hình thành đáy đôi, Bitcoin mới bắt đầu một đợt tăng giá khác, đạt đỉnh gần 20.000 USD vào năm 2017.

Thị trường tăng giá năm 2017 kết thúc với một “death cross” vào tháng 3 năm 2018, xác nhận một thị trường “gấu” đã chạm đáy vào tháng 12 năm 2018. Các “death cross” tiếp theo xảy ra trong đợt sụp đổ do COVID, sau đó là một sự phục hồi hình chữ V, khởi đầu cho đợt tăng giá đạt đỉnh vào năm 2021.

Xung quanh đỉnh năm 2021, chúng ta đã thấy hai “death cross” – một vào tháng 6 và một vào tháng 9. “Death cross” tháng 6 năm 2021 dẫn đến một đợt điều chỉnh giảm 25% và mất một tháng để phục hồi. “Death cross” tháng 9 dẫn đến một đợt điều chỉnh giảm 9%, sau đó là một sự phục hồi nhanh chóng lên mức cao kỷ lục mới là 69.000 USD.

Tuy nhiên, “death cross” vào tháng 1 năm 2022 đã xác nhận rằng đợt tăng giá đã kết thúc và phe “gấu” đã giành lại quyền kiểm soát.

