Bitcoin lấy lại mốc 67.000 USD sau bài phát biểu của Trump tại Hội nghị Nashville

Bitcoin đang bừng sáng trở lại nhờ những phỏng đoán tích cực về bài phát biểu sắp tới của Donald Trump. Cựu Tổng thống Mỹ sẽ có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị Bitcoin ở Nashville, Tennessee, sau khi đã công khai ủng hộ tiền điện tử.

Theo Markus Thielen, CEO của 10x Research, không ai muốn bán Bitcoin vào cuối tuần này. Ông Thielen còn tiết lộ rằng các nhà đầu tư đang mong đợi ông Trump sẽ công bố kế hoạch về một quỹ dự trữ Bitcoin. Việc này đang tạo ra một làn sóng hưng phấn trên thị trường tiền điện tử, đẩy giá Bitcoin tăng trở lại.

Các nhà đầu tư đang đặt cược vào khả năng Bitcoin sẽ trở thành một phần quan trọng trong chính sách kinh tế của Mỹ nếu ông Trump trở lại nắm quyền.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là sự đầu cơ ngắn hạn và thị trường có thể đảo chiều bất cứ lúc nào. Dù sao, bài phát biểu của ông Trump tại hội nghị Bitcoin sắp tới chắc chắn sẽ là một sự kiện được cả thế giới quan tâm và có tác động lớn đến tương lai của tiền điện tử.

Markus Thielen, CEO của 10x Research, nổi tiếng với những phân tích sắc sảo về thị trường tiền điện tử, đã đưa ra dự đoán đầy lạc quan về tác động của bài phát biểu sắp tới của cựu Tổng thống Donald Trump tại Hội nghị Bitcoin ở Nashville.

Theo ông, các nhà giao dịch đang tỏ ra thận trọng và tránh các vị thế bán khống Bitcoin vì lo ngại giá sẽ tăng vọt sau bài phát biểu này. Dữ liệu từ CoinGlass cũng củng cố quan điểm này, cho thấy sự tập trung vào các vị thế mua đang gia tăng đáng kể.

Thielen tin rằng giá Bitcoin không chỉ đơn thuần là tăng, mà sẽ bùng nổ nếu Trump công bố kế hoạch dự trữ Bitcoin. Ông chỉ ra rằng dự trữ vàng khổng lồ của Kho bạc Hoa Kỳ, trị giá 600 tỷ USD, và lượng Bitcoin trị giá 15 tỷ USD mà chính phủ đã thu giữ, có thể là cơ sở để Trump đưa ra một chính sách táo bạo.

“I would like to have the federal government begin to buy Bitcoin and over my term in office, ultimately have an equivalent amount of #Bitcoin that we have gold,” – @RobertKennedyJr https://t.co/PDu49kBhzJ

CEO này dự đoán Donal Trump có thể tiết lộ kế hoạch điều chỉnh tỷ lệ Bitcoin lên tới 10% dự trữ vàng, một động thái chắc chắn sẽ đẩy giá BTC lên một tầm cao mới. Và nếu điều này xảy ra trước cuộc bầu cử tháng 11, hiệu ứng sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Hội nghị Bitcoin ở Nashville, với sự tham gia của những tên tuổi lớn như Trump, Michael Saylor và Cathie Wood, đang trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới. Đặc biệt, bài phát biểu của Robert Kennedy Jr., một ứng cử viên Tổng thống Mỹ khác, kêu gọi chính phủ liên bang mua Bitcoin và cam kết dự trữ Bitcoin tương đương với dự trữ vàng nếu đắc cử, đã tạo ra một làn sóng phấn khích trong cộng đồng tiền điện tử.

Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken cũng không thể đứng ngoài cuộc. Họ đã lên tiếng hoan nghênh việc Bitcoin ngày càng trở thành một chủ đề quan trọng trong chính trị Mỹ, cho thấy sự trưởng thành và tiềm năng to lớn của đồng tiền này.

It's amazing to see that Bitcoin has become such an important talking point across the political spectrum 🧡

Tất cả những tín hiệu này cho thấy một tương lai tươi sáng cho Bitcoin. Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử luôn biến động và đầy rủi ro. Các nhà đầu tư cần thận trọng và có chiến lược rõ ràng để tận dụng tối đa cơ hội này.

Các nhà phân tích đang đưa ra những dự đoán thú vị về biến động giá của Bitcoin trong thời gian tới. Daan Crypto Trades, một chuyên gia phân tích nổi tiếng trong cộng đồng tiền điện tử, cho biết giá Bitcoin đã có những bước tăng trưởng đáng kể và hiện đang tiến gần đến vùng xanh trên biểu đồ Rainbow Chart của ông. Đây là một tín hiệu tích cực, cho thấy thị trường đang dần phục hồi sau thời gian giảm giá kéo dài.

#Bitcoin Rainbow Price Chart 🌈

Price moved higher and is trying to get back into the green region.

My best guess for an eventual market cycle top would be the light green to yellow zone. ($120K-$160K).

Just a guess of course, no one knows in the end and things change! pic.twitter.com/5hxhkBRNF7

— Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) July 25, 2024