Nhu cầu Bitcoin từ nhà đầu tư nhỏ lẻ chạm đáy 3 năm: Đà tăng trưởng đã kết thúc?

Thị trường Bitcoin đã trải qua một giai đoạn biến động mạnh trong những tháng gần đây. Sau khi đạt đỉnh trên 73.000 USDT vào tháng 3, được thúc đẩy bởi sự ra mắt của quỹ ETF Bitcoin giao ngay đầu tiên vào tháng 1 và sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư, giá Bitcoin đã giảm mạnh xuống dưới 55.000 USDT vào đầu tháng 7.

Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh dòng vốn đổ vào các quỹ ETF Bitcoin giảm dần, tâm lý nhà đầu tư trở nên bi quan và làn sóng bán tháo từ Đức.

Tuy nhiên, Bitcoin đã chứng tỏ khả năng phục hồi của mình khi vượt qua ngưỡng tâm lý quan trọng tại 60.000 USDT và hiện đang giao dịch quanh mức 64.000 USDT. Sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức đã quay trở lại, thể hiện qua dòng vốn đổ vào ETF Bitcoin đang không ngừng tăng lên.

Mặc dù có những tín hiệu tích cực từ phía các nhà đầu tư tổ chức, nhưng nhu cầu từ nhà đầu tư cá nhân vẫn còn khá yếu. Sự quan tâm tìm kiếm thông tin về Bitcoin trên Google đã giảm tới 57% so với thời điểm tháng 3.

Theo Ki Young Ju, CEO của CryptoQuant, nhu cầu Bitcoin từ nhà đầu tư cá nhân đang ở mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Tình hình hiện tại của thị trường Bitcoin cho thấy một bức tranh tương phản giữa sự quan tâm trở lại từ các nhà đầu tư tổ chức và sự thờ ơ từ phía nhà đầu tư cá nhân.

#Bitcoin retail investor demand is at a 3-year low.

It's measured by the 30-day change in total transfer volume for transactions under $10K.

h/t @AxelAdlerJr pic.twitter.com/GnosvQUa7G

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) July 18, 2024