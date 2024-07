Bitcoin phục hồi, vượt ngưỡng 59.000 đô la, trong bối cảnh lo ngại về việc Đức ồ ạt bán BTC đã giảm bớt

Sau khi rớt xuống chỉ còn 54.000 đô la do đợt bán tháo của Đức, đồng tiền điện tử số một thế giới Bitcoin ($BTC) đã phục hồi trở lại mức 59.000 đô la.

Sau khi rớt xuống chỉ còn 54.000 đô la do đợt bán tháo của Đức, đồng tiền điện tử số một thế giới Bitcoin ($BTC) đã phục hồi trở lại mức 59.000 đô la. Đà phục hồi của $BTC đã tạo nên làn sóng tích cực lan tỏa khắp thị trường tiền điện tử, khiến giá trị của các altcoin tiềm năng như $SOL, $ETH và $BNB đều tăng vọt.

Hôm qua, thị trường tiền điện tử đã có dấu hiệu khởi sắc ấn tượng. Cụ thể, giá $BTC đã tăng lên hơn 59.000 đô la, khi chính phủ Đức đã thu hồi lượng tài sản kỹ thuật số trị giá 200 triệu đô la từ các sàn giao dịch.

Đây là kịch bản phục hồi vốn được mong đợi từ lâu, ngay từ sau đợt rớt giá gần đây của Bitcoin xuống chỉ còn 54.000 đô la. Mọi thứ bắt đầu được châm ngòi kể từ khi chính phủ Đức chuyển lượng $BTC trị giá tới hơn 75 triệu đô la sang Kraken, Coinbase và Bitstamp, gây ra FUD (Fear – Uncertainty – Doubt, hay tâm lý sợ hãi, bất ổn và nghi ngờ) trong cộng đồng các nhà đầu tư.

Dòng tiền đầu tư vào $BTC biến động liên tục

Vào hồi đầu năm nay, chính quyền Đức đã tịch thu tới 50.000 $BTC (trị giá ước tính khoảng 3 tỷ đô la) từ một trang web phim lậu, Movie2k.to. Đây cũng là vụ tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất ở nước này cho đến nay.

Kể từ tháng 6, chính phủ Đức đã liên tục có các hoạt động thanh lý số $BTC “dư thừa” tịch thu được này. Đây có thể là thủ tục tiêu chuẩn đối với các tài sản bị tịch thu. Hơn nữa, việc quản lý một lượng lớn tài sản có mức biến động cao như tiền điện tử là rất không thực tế đối với sức khỏe tài chính của bất cứ chính phủ nước nào.

Động thái “báo tháo” này tạo áp lực bán mạnh lên thị trường tiền điện tử, khiến cho giá Bitcoin giảm từ 65 nghìn đô xuống dưới mức 58 nghìn đô la. Lịch sử thị trường cho thấy, khi các cá voi tiền điện tử bắt đầu bán lượng lớn $BTC, tâm lý lo sợ trong cộng đồng các nhà đầu tư coin là điều khó tránh khỏi. Họ lo sợ giá sẽ tiếp tục giảm, và bán số token bản thân nắm giữ để cố gắng bù đắp tổn thất.

Sau khi bán ra khoảng 10.000 $BTC, chính phủ Đức đã dừng đợt bán tháo này, theo lời khuyên của nhà lập pháp địa phương Joana Cotar. Joana đưa ra ý kiến chính phủ nên giữ $BTC này như một loại tiền tệ dự trữ.

Đợt bán tháo Bitcoin tiếp theo tiếp tục vào đầu tháng 7, khi chính quyền Đức chuyển tới 1,3 nghìn $BTC (trị giá khoảng 75,53 triệu đô la) sang các sàn giao dịch lớn. Ngay sau tin tức này, giá $BTC đã lập tức rớt xuống chỉ còn 53,9 nghìn đô la, mức giá thấp nhất trong năm nay kể từ tháng 2.

Thêm vào đó, việc sàn giao dịch tiền điện tử Mt.Gox bắt đầu bồi thường cho khách hàng, rồi các thợ đào liên tục bán $BTC ra sau sự kiện Bitcoin halving càng tăng thêm áp lực bán đối với Bitcoin, gây ra tâm lý FUD lan khắp trong cộng đồng các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, một số nhà giao dịch lại coi đợt giảm giá này của thị trường tiền điện tử này là một cơ hội. Vào ngày 08 tháng 7, quỹ ETF $BTC của Blackrock đã ghi nhận dòng tiền gần 300 triệu đô la chảy vào, mức cao nhất kể từ thời điểm đầu tháng 6.

$BTC đã phục hồi, nhưng vẫn còn đó sự bất ổn

Mặc dù mối lo ngại của các nhà giao dịch về áp lực bán ra Bitcoin là hoàn toàn có cơ sở, nhưng dường như có vẻ chúng đã bị thổi phồng quá mức. Chính phủ Đức đã xem xét lại chiến lược tiền điện tử của mình, và thu hồi lượng Bitcoin có trị giá lên tới khoảng 200 triệu đô la, nâng tổng tài sản tiền kỹ thuật số quốc gia này nắm giữ lên hơn 1,1 tỷ đô la.

Việc thực hiện lệnh chuyển $BTC sang các sàn giao dịch và nhà tạo lập thị trường không có nghĩa là bán nó. Các cơ quan chức năng có thể lựa chọn chuyển tài sản để đa dạng hóa, hoặc tăng tính thanh khoản của tài sản đó.

Dù thế nào đi nữa thì giá $BTC đã tăng vọt 4%, đạt mức 59,3 nghìn đô la, trước khi giảm xuống còn 58,4 nghìn đô la – khi các nhà đầu tư tiền ảo lấy lại niềm tin vào đồng tiền điện tử hàng đầu thế giới này. Bitcoin phục hồi cũng giúp cho nhiều altcoin hàng đầu khác đạt được động lực tăng trưởng đáng kể:

$SOL (+5)

$SOL (+5) $ETH (+4,1%)

$ETH (+4,1%) $BNB (+2,5%)

Nhìn tổng quan, tâm lý các nhà đầu tư vẫn đang rất trái chiều. Trong khi lo ngại về việc chính phủ Đức bán tháo Bitcoin đang giảm dần, các nhà đầu tư vẫn thận trọng do sự không chắc chắn trong các quy định của chính phủ cùng nguy cơ bị tấn công mạng gia tăng.

Kết luận

Thị trường tiền điện tử đã trải qua những biến động cực độ chỉ trong mấy tháng gần đây. Để ứng phó với biến động này, một số nhà đầu tư ngày càng trở nên sợ rủi ro, trong khi những người khác cố gắng tận dụng các tài sản đầu cơ như meme coin tiềm năng hòng kiếm lợi nhuận khủng.

Vậy thị trường sẽ thay đổi thế nào khi mọi chuyện lắng xuống? Các nhà đầu tư vẫn nên tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường, cập nhật các tin tức mới trong ngành để có nhận định xác đáng nhất.