Cổ phiếu Bitfarms tăng 22% sau báo cáo lỗ Q2 thấp hơn dự kiến

Cổ phiếu của Bitfarms, một công ty khai thác Bitcoin có trụ sở tại Canada đã có một cú bứt phá ngoạn mục sau khi công bố kết quả kinh doanh quý II. Báo cáo này đã mang đến một bất ngờ thú vị cho các nhà đầu tư, khi lợi nhuận của công ty vượt xa những dự đoán trước đó.

Cụ thể, Bitfarms chỉ báo cáo mức lỗ 7 cent trên mỗi cổ phiếu, trong khi Zach Investment Research, một tổ chức phân tích tài chính uy tín, đã dự đoán con số này lên tới 11 cent. Sự chênh lệch này, dù nhỏ, đã tạo ra một làn sóng tích cực trên thị trường chứng khoán, đẩy giá cổ phiếu Bitfarms tăng vọt 22%, đạt mức 3,17 đô la vào thứ Năm vừa qua.

Kết quả kinh doanh khả quan này cho thấy Bitfarms đang hoạt động hiệu quả và có khả năng sinh lời tốt, bất chấp những biến động không ngừng của thị trường tiền điện tử. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho các nhà đầu tư đã đặt niềm tin vào công ty, đồng thời củng cố vị thế của Bitfarms trong ngành công nghiệp khai thác Bitcoin đầy cạnh tranh.

Sau khi công bố báo cáo lợi nhuận quý 2, cổ phiếu của Bitfarms đã có một cú nhảy vọt đáng kinh ngạc, tăng đến 22%. Cho thấy sự tin tưởng của các nhà đầu tư vào tiềm năng phát triển của công ty, đặc biệt là trong bối cảnh Bitfarms đang tích cực tìm kiếm và mở rộng sang các lĩnh vực mới đầy hứa hẹn.

Ông Ben Gagnon, tân CEO của Bitfarms, đã chia sẻ trong báo cáo rằng công ty không chỉ tập trung vào việc khai thác Bitcoin mà còn đang nỗ lực cải thiện hiệu suất năng lượng và tối ưu hóa chi phí sản xuất. Điều này giúp Bitfarms duy trì sức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời tạo ra lợi nhuận ổn định cho các cổ đông.

Bên cạnh đó, Bitfarms cũng đang đẩy mạnh việc mở rộng thị phần và tăng tốc độ xử lý giao dịch (hashrate) để khai thác Bitcoin hiệu quả hơn. Công ty cũng không ngừng tìm cách giảm chi phí trực tiếp liên quan đến quá trình khai thác, thể hiện qua việc giảm khoảng 2,7c/TH/Ngày.

Continuous reductions in direct hashcost of roughly 2.7c/TH/Day and trending down https://t.co/BIEZ0lj13f

Increasing marketshare from faster hashrate growth than the network

Nhưng Bitfarms còn có tham vọng lớn hơn trong việc đa dạng hóa hoạt động kinh doanh. Công ty đang xem xét mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao như Điện toán hiệu năng cao (HPC) và Trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng và nguồn lực hiện có.

Mặc dù tổng doanh thu quý 2 của Bitfarms giảm 16% so với quý trước, chủ yếu do sự kiện halving Bitcoin làm giảm một nửa phần thưởng cho thợ đào, nhưng công ty vẫn vượt qua được những dự đoán bi quan của các chuyên gia. Hơn nữa, Bitfarms đã khai thác được tổng cộng 614 BTC trong quý này, tương đương khoảng 37 triệu đô la Mỹ theo giá trị thị trường hiện tại.

#Bitfarms continues to grow and explore new opportunities!

"We continue to dramatically alter our operating profile via our ongoing fleet upgrades and our geographic expansion,” said CEO Ben Gagnon. “We are taking a very close look at all of our MWs and evaluating several… pic.twitter.com/9p0nvTHun4

