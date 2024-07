BitMEX ra mắt chỉ số giỏ hàng mới theo dõi 10 đồng meme coin top đầu

Chỉ số MEMEMEXTUSDT theo dõi hiệu suất tổng thế của 10 đồng meme coin top đầu theo vốn hóa thị trường.

Chỉ số MEMEMEXTUSDT theo dõi hiệu suất tổng thế của 10 đồng meme coin top đầu theo vốn hóa thị trường. Nó cho phép các nhà đầu tư phân tán rủi ro trên nhiều tài sản hoặc tối đa lợi nhuận với đòn bẩy lên tới 25 lần.

Nó cho phép các nhà đầu tư phân tán rủi ro trên nhiều tài sản hoặc tối đa lợi nhuận với đòn bẩy lên tới 25 lần. Chỉ số giỏ hàng mới có thể thúc đẩy việc áp dụng đồng tiền meme một cách chính thống thông qua việc tăng khả năng tiếp cận và quản lý rủi ro.

Sàn giao dịch tiền điện tử phái sinh BitMEX vừa ra mắt hợp đồng MEMEMEXTUSDT, cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp cận với các đồng meme coin hàng đầu thông qua một công cụ tài chính duy nhất.

Hãy cùng khám phá ngay sản phẩm tài chính mới của BitMEX và ý nghĩa của nó đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.

Chỉ số giỏ hàng MEMEMEXTUSDT theo dõi hiệu suất của 10 đồng coin meme top đầu theo vốn hóa thị trường. Hiện tại, nó bao gồm các đồng coin sau:

Dogecoin ($DOGE)

Dogecoin ($DOGE) Shiba Inu ($SHIB)

Shiba Inu ($SHIB) Pepe ($PEPE)

Pepe ($PEPE) DogWifHat ($WIF)

DogWifHat ($WIF) Bonk ($BONK)

Bonk ($BONK) Floki ($FLOKI)

Floki ($FLOKI) Brett ($BRETT)

Brett ($BRETT) Book of Meme ($BOME)

Book of Meme ($BOME) Dog Runes ($DOG)

Dog Runes ($DOG) Mog Coin ($MOG)

Vì giá các đồng meme coin biến động rất mạnh nên chỉ số này được tính toán dựa trên mức trung bình có trọng số và được xem xét lại hàng tháng để đảm bảo độ chính xác. BitMEX so sánh công cụ mới của mình với chỉ số thị trường chứng khoán phổ biến S&P 500, chỉ số theo dõi hoạt động của 500 công ty có vốn hóa lớn nhất ở Mỹ.

Việc ra mắt chỉ số này phù hợp với định hướng mở rộng các sản phẩm giao dịch hiện có của BitMEX, sau khi giới thiệu Quyền chọn BitMEX và đòn bẩy hoán đổi vĩnh viễn $ETH (ETHUSD) gấp 200 lần.

Hoán đổi vĩnh viễn là một loại hợp đồng phái sinh cho phép các nhà giao dịch dự đoán giá trong tương lai của một tài sản mà không có ngày đáo hạn.

Tương tự, hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn ký quỹ $USDT MEMEMEXTUSDT cho phép các nhà đầu tư dự đoán biến động giá kết hợp của các đồng meme coin phổ biến với mức đòn bẩy lên tới 25 lần.

Sau đây là những thông tin chi tiết về chỉ số giỏ hàng mới của BitMEX:

Mỗi hợp đồng đại diện cho 0,0001 MEMEMEXT.

Mỗi hợp đồng đại diện cho 0,0001 MEMEMEXT. Kích thước lot là 1.000, có nghĩa là bạn chỉ có thể giao dịch hợp đồng theo bội số của 1.000.

Kích thước lot là 1.000, có nghĩa là bạn chỉ có thể giao dịch hợp đồng theo bội số của 1.000. Phí Maker là –0,015%, và phí Taker là 0,075%.

Phí Maker là –0,015%, và phí Taker là 0,075%. Mức ký quỹ ban đầu là 4% giá trị hợp đồng (số tiền $USDT tối thiệu mà bạn cần giữ trong tài khoản BitMEX để bắt đầu một vị thế sử dụng đòn bẩy).

Mức ký quỹ ban đầu là 4% giá trị hợp đồng (số tiền $USDT tối thiệu mà bạn cần giữ trong tài khoản BitMEX để bắt đầu một vị thế sử dụng đòn bẩy). Mức ký quỹ duy trì là 2% giá trị hợp đồng (số tiền $USDT tối thiểu mà bạn cần giữ trong tài khoản để tránh bị margin call nếu như giá di chuyển không đúng với dự đoán của bạn).

Để chào mừng việc ra mắt lần này, BiMEX đã công bố chương trình giveaway trị giá 10K $USDT. Các nhà đầu tư yêu thích các đồng meme coin sẽ có 3 ngày để thử vận may của mình.

Introducing the BitMEX Meme Basket Index Perp – the S&P500 for crypto memecoins. It’s your gateway to get exposure to all the top meme coins at once, like $PEPE, $SHIB, $WIF, $DOGE, and $BONK.

Join our $500 Giveaway:

1. Follow @BitMEX, Like & RT

2. Tag 3 friends + @BitMEX

3.… pic.twitter.com/S3IK9rhGyc

— BitMEX (@BitMEX) July 4, 2024