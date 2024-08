Khách hàng BlockFi sẽ được hoàn trả đầy đủ tiền trong 90 ngày

Lý do bạn nên tin Techreport Tech Report, ra đời cách đây hơn 25 năm, là một trong những trang web lâu đời nhất chuyên về tin tức phần cứng, đánh giá sản phẩm công nghệ. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các hướng dẫn hữu ích, đánh giá sản phẩm khách quan và cập nhật tin tức công nghệ mới nhất.

BlockFi, công ty từng là một trong những tên tuổi lớn trong lĩnh vực cho vay tài sản kỹ thuật số nhưng hiện đã ngừng hoạt động, vừa đưa ra thông báo quan trọng đối với khách hàng của mình tại Mỹ. Theo đó, trong vòng ba tháng tới, khách hàng sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền mà họ đã yêu cầu bồi thường, miễn là các yêu cầu này hợp lệ.

Đây là một tin vui đáng kể đối với những người đã từng sử dụng dịch vụ của BlockFi và lo lắng về số tiền của mình sau khi công ty tuyên bố phá sản. Trên trang Twitter chính thức, BlockFi đã chia sẻ rằng nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc phục hồi tài sản, họ đã có thể đảm bảo việc hoàn trả đầy đủ cho khách hàng.

Công ty cam kết sẽ trả lại 100% giá trị các khoản tiền gửi tính đến ngày mà họ nộp đơn xin phá sản. Điều này có nghĩa là khách hàng sẽ nhận lại được toàn bộ số tiền mà họ đã gửi vào BlockFi trước thời điểm đó.

Tin tức tích cực này đến trong bối cảnh BlockFi đang tích cực bán đi các khoản yêu cầu bồi thường liên quan đến FTX, một sàn giao dịch tiền điện tử khác cũng đã gặp khó khăn. Việc bán các khoản yêu cầu bồi thường này đã bắt đầu từ đầu tuần và được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp BlockFi có đủ khả năng để hoàn trả cho khách hàng.

Mặc dù BlockFi đã không còn hoạt động, nhưng thông báo này cho thấy rằng công ty vẫn đang nỗ lực để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng của mình.

Đầu tháng 7 vừa qua, BlockFi Estate – đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý tài sản của BlockFi sau khi công ty này phá sản đã thực hiện một thương vụ quan trọng. Họ đã bán đi các khoản yêu cầu bồi thường mà BlockFi từng đệ trình lên FTX, một sàn giao dịch tiền điện tử khác cũng đã gặp phải khó khăn và sụp đổ.

Các khoản yêu cầu bồi thường này đã được bán với giá cao hơn giá trị thực tế của chúng, mang lại cho BlockFi Estate một khoản tiền lớn hơn dự kiến.

Với nguồn tiền thu được từ thương vụ này, BlockFi Estate đã có thể đưa ra một thông báo rất tích cực cho khách hàng của mình. Họ tuyên bố sẽ phân phối toàn bộ giá trị bằng USDT của các yêu cầu bồi thường đã được chấp thuận vào ngày BlockFi nộp đơn xin phá sản.

Nói cách khác, khách hàng của BlockFi sẽ nhận lại được toàn bộ số tiền mà họ đã gửi vào công ty tính đến thời điểm đó. Đây là một tin vui lớn đối với những người đã từng tin tưởng và sử dụng dịch vụ của BlockFi, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều người lo lắng về khả năng mất trắng số tiền của mình sau khi công ty phá sản.

Tuy nhiên, BlockFi Estate chưa thể xác định chính xác thời điểm hoàn tất việc thanh toán các khoản bồi thường này. Họ chỉ cho biết rằng quá trình này sẽ được thực hiện càng sớm càng tốt, nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Đối với khách hàng tại Mỹ, quá trình hoàn trả dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 90 ngày tới.

Một điểm đáng chú ý khác là BlockFi yêu cầu những khách hàng đủ điều kiện và muốn nhận lại tài sản bằng tiền điện tử phải tạo một tài khoản trên sàn giao dịch Coinbase trước ngày 23 tháng 8. Nếu không thực hiện việc này trước thời hạn, khách hàng sẽ chỉ nhận được khoản thanh toán bằng tiền mặt.

Việc BlockFi Estate bán thành công các khoản yêu cầu bồi thường liên quan đến FTX và tiến hành phân phối tài sản cho khách hàng là một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết hậu quả của vụ phá sản.

Mặc dù không thể bù đắp hoàn toàn những thiệt hại mà khách hàng phải gánh chịu, nhưng việc hoàn trả toàn bộ giá trị các khoản yêu cầu bồi thường là một nỗ lực đáng ghi nhận của BlockFi, thể hiện sự tôn trọng và trách nhiệm của họ đối với khách hàng.

Đối với khách hàng tại Mỹ, quá trình nhận lại tài sản cuối cùng có thể sẽ bắt đầu trong vòng 90 ngày tới. Nếu bạn là khách hàng của BlockFi và đủ điều kiện để nhận lại tài sản bằng tiền điện tử, hãy nhanh chóng tạo một tài khoản trên sàn giao dịch Coinbase trước ngày 23 tháng 8 năm 2024.

Việc này sẽ giúp bạn dễ dàng nhận lại tài sản của mình thông qua Coinbase. Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình phân phối tài sản thông qua Coinbase, bạn có thể tham khảo bài viết trên blog của BlockFi.

Tuy nhiên, đối với những khách hàng ở ngoài nước Mỹ, quá trình nhận lại tài sản có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Nguyên nhân là do BlockFi phải tuân thủ các quy định của Bermuda, yêu cầu họ phải thực hiện thêm các bước xác minh danh tính và KYC trước khi có thể tiến hành phân phối tài sản.

Mặc dù vậy, BlockFi Estate cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đẩy nhanh quá trình thẩm định và hoàn tất việc phân phối tài sản cho khách hàng quốc tế trong thời gian sớm nhất.

Họ cũng sẽ chủ động liên hệ với từng khách hàng để hướng dẫn cung cấp các thông tin cần thiết cho việc xác minh danh tính, nhằm đảm bảo quá trình diễn ra thuận lợi và không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Trước đó, BlockFi đã tiến hành bán các khoản yêu cầu bồi thường liên quan đến FTX, một sàn giao dịch tiền điện tử khác cũng đã phá sản, từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7.

Qua đó, họ đã thu về khoảng 874,5 triệu USDT từ việc thanh lý các khoản nợ gốc đối với Alameda Research và FTX, trong đó có 250 triệu USDT là các khoản yêu cầu bồi thường được đảm bảo. Số tiền này sẽ được sử dụng để hoàn trả cho khách hàng của BlockFi.

Những khó khăn mà BlockFi đã phải đối mặt trước khi phá sản

Câu chuyện của BlockFi bắt đầu từ giữa năm 2022, khi thị trường tiền điện tử chao đảo vì sự sụp đổ bất ngờ của đồng stablecoin Terra. Sự kiện này đã gây ra những xáo trộn lớn trên thị trường và khiến nhiều công ty gặp khó khăn, trong đó có BlockFi, một công ty chuyên cho vay tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, cú sốc thực sự đến với BlockFi vào tháng 11 năm 2022, khi FTX, đối tác chính và cũng là nhà đầu tư lớn nhất của họ, tuyên bố phá sản.

FTX đã từng là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, và sự sụp đổ của họ đã gây ra hiệu ứng domino trên toàn thị trường. BlockFi, vốn đã gặp khó khăn từ trước, nay lại càng lún sâu vào khủng hoảng vì sự phụ thuộc quá lớn vào FTX.

Không thể chống đỡ trước những khó khăn chồng chất, BlockFi buộc phải nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 của Luật Phá sản Hoa Kỳ. Đây là một quyết định khó khăn, nhưng nó cho phép BlockFi có thời gian để tái cấu trúc và tìm cách giải quyết các vấn đề tài chính của mình.

Kể từ khi tuyên bố phá sản, BlockFi đã không ngừng nỗ lực để giải quyết tình hình. Họ đã làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các chủ nợ và các bên liên quan khác để tìm ra giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người. Mục tiêu hàng đầu của họ là đảm bảo rằng khách hàng của mình sẽ nhận lại được số tiền mà họ đã gửi vào công ty.

Một trong những bước tiến quan trọng nhất của BlockFi là việc họ đã đạt được thỏa thuận với FTX và Alameda Research Estates, hai công ty liên quan đến FTX.

Theo thỏa thuận này, BlockFi sẽ nhận được gần 1 tỷ USDT từ các khoản yêu cầu bồi thường đối với hai công ty này. Đây là một khoản tiền rất lớn, giúp BlockFi tiến gần hơn đến mục tiêu hoàn trả 100% tiền gửi cho khách hàng.

Trong số tiền 1 tỷ USDT này, có 250 triệu USDT được coi là khoản nợ được ưu tiên, nghĩa là BlockFi sẽ được thanh toán trước các chủ nợ khác của FTX. Điều này càng củng cố thêm khả năng khách hàng của BlockFi sẽ nhận lại được toàn bộ số tiền của mình.

Mặc dù đã trải qua nhiều khó khăn và thử thách, nhưng BlockFi vẫn đang kiên trì và nỗ lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sự quyết tâm của họ đã mang lại những kết quả tích cực, và hy vọng rằng trong tương lai gần, tất cả khách hàng của BlockFi sẽ nhận lại được toàn bộ số tiền của mình..