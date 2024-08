Trader vẫn lạc quan bất chấp giá Bitcoin giảm, Gemini nhận định thị trường tiền điện tử sẽ sớm mở rộng trong thời gian tới

Lý do bạn nên tin Techreport Tech Report, ra đời cách đây hơn 25 năm, là một trong những trang web lâu đời nhất chuyên về tin tức phần cứng, đánh giá sản phẩm công nghệ. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các hướng dẫn hữu ích, đánh giá sản phẩm khách quan và cập nhật tin tức công nghệ mới nhất.

Giá Bitcoin đang có đà phục hồi ấn tượng bất chấp khối lượng thanh lý (liquidation volume) ngày càng tăng, khối lượng người mua ròng âm và các vị thế bán khống áp đảo. Các nhà đầu tư tổ chức rất quan tâm đến các quỹ ETF BTC. Hai ông lớn Fidelity và BlackRock đã tích lũy được hơn 300.000 đô la BTC từ ngày 10 tháng 01 đến nay.

Các nhà đầu tư tổ chức rất quan tâm đến các quỹ ETF BTC. Hai ông lớn Fidelity và BlackRock đã tích lũy được hơn 300.000 đô la BTC từ ngày 10 tháng 01 đến nay. Bối cảnh pháp lý, thay đổi chính sách tiền tệ và phát triển của cơ sở hạ tầng đang góp phần vẽ nên một bức tranh lạc quan cho ngành công nghiệp tiền điện tử, nhất là tình hình cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sắp tới. Bất chấp mức giảm 3,19% trong tuần đối với Bitcoin ($BTC) và khối lượng thanh lý ngày càng tăng, những nhà đầu cơ giá lên vẫn tự tin vào tiềm năng đem lại lợi nhuận của đồng coin số một thế giới này. Ngay cả các dữ liệu thống kê cho thấy khối lượng giao dịch ròng âm, các vị thế bán khống đang chiếm ưu thế thì mức độ lạc quan của cộng đồng các nhà đầu tư tiền ảo đối với Bitcoin vẫn không giảm đi là mấy. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư tổ chức đang tỏ ra rất hào hứng, kỳ vọng vào các quỹ ETF $BTC. Kể từ thời điểm 10/01/2024 đến nay, Fidelity và BlackRock đã tích lũy được tới hơn 300.000 $BTC (tương đương 19,3 tỷ đô la Mỹ ở mức giá tại thời điểm viết bài). Trong báo cáo Institutional Insights mới nhất, sàn giao dịch tiền điện tử Gemini kỳ vọng thị trường tiền điện tử sẽ có sự phát triển lớn mạnh, mở rộng nhanh chóng do những thay đổi thuận lợi về mặt quy định pháp lý, chính sách tiền tệ và phát triển cơ sở hạ tầng. Hãy cùng chúng tôi đánh giá về tình hình thị trường crypto hiện tại, lý do gì khiến Bitcoin đang giảm giá và tại sao cộng đồng trade coin vẫn tỏ ra lạc quan! Bitcoin gặp khó ở mức hỗ trợ quan trọng 63.000 đô la Sau khi chạm con số 70.000 đô la trong thời gian ngắn vào đầu tuần này, giá Bitcoin đã giảm mạnh, xuống chỉ còn dưới 63.000 đô la vào hôm qua. Theo các chuyên gia phân tích, đây là mức hỗ trợ quan trọng của BTC. Nguồn: Bitcoinist Nếu phe mua cố gắng giữ mức 63.000 đô la và đẩy lên trên mức hỗ trợ quan trọng này, phe bán có thể từ bỏ, giúp giá Bitcoin phục hồi và có khả năng tăng lên 70.000 đô la. Theo Alex, một nhà phân tích crypto nổi tiếng trên mạng xã hội X, đà sụt giảm của Bitcoin cũng thể hiện ở việc khối lượng thanh lý tăng theo từng tuần, trùng với mức giảm xuống dưới 62.000 đô la vào ngày 01 tháng 8 vừa qua. Chuyên gia này nhấn mạnh thêm rằng giá $BTC còn có thể tiếp tục giảm trong tuần tới. Over the last 24 hours, the price of BTC has dropped by 3.2%. Judging by the weekly clusters of liquidation volumes, the decline may continue for a week or more. https://t.co/7Rw1btrzKr pic.twitter.com/05rLyTbreO — Axel 💎🙌 Adler Jr (@AxelAdlerJr) August 1, 2024 Khối lượng giao dịch ròng Bitcoin 24 giờ qua trên các sàn giao dịch cũng ở mức âm, dấu hiệu cho thấy tâm lý thị trường giảm giá và số lượng lớn các vị thế giao dịch bán khống. Sau khi phục hồi từ đợt bán tháo ngày hôm qua, Bitcoin đã vươn lên mức 64.200 đô la. Do đó, dự đoán về mức giảm nêu trên của Alex có thể không chính xác, mặc dù vẫn còn quá sớm để nói trước điều gì. Nhìn về dài hạn, thị trường tiền điện tử có thể tiếp tục phát triển mở rộng trong khoảng thời gian hai năm tới, và Bitcoin cũng vậy. ETF tiền điện tử, những thay đổi về chính trị và chính sách tiền tệ có thể đem lại nhiều lợi ích cho tiền điện tử Báo cáo của Gemini Institutional Insights nhấn mạnh đến ba yếu tố chính có thể đưa ngành công nghiệp tiền điện tử vượt qua kịch bản giảm giá: Chính sách tiền tệ có lợi (giảm lãi suất) Thay đổi các quy định pháp lý theo hướng ủng hộ áp dụng tiền điện tử (chiến thắng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ tháng 11 tới đây) Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng cho giao dịch tiền kỹ thuật số Theo thống kê, các quỹ ETF $ETH ghi nhận dòng tiền vốn chảy vào lớn hơn đáng kể so với các quỹ ETF $BTC. Fidelity và BlackRock đã tích lũy 300.000 $BTC kể từ ngày 10 tháng 1. Bất chấp đà hạ nhiệt hiện tại của thị trường (ETH giảm 23% so với mức ATH trong tháng 3 là 4.090 đô la), các dấu hiệu phục hồi của thị trường là khá rõ ràng. Với thái độ ủng hộ tiền điện tử rất nhiệt tình của Donald Trump, và lời hứa “biến nước Mỹ trở thành siêu cường Bitcoin”, chúng ta có thể trông đợi vào một “tương lai tươi sáng” cho tiền điện tử. Đặc biệt là trong kịch bản lãi suất tiếp tục giảm, các tài sản có mức độ rủi ro cao như tiền điện tử chắc chắn sẽ được hưởng lợi lớn. Và nếu Kamala Harris chọn Phó Tổng thống là người có thái độ ủng hộ tiền điện tử, thì cách của cho Bitcoin tăng trưởng bùng nổ càng rộng mở hơn. Khi lãi suất có khả năng giảm, nó sẽ tạo áp lực giảm giá đối với đồng đô la Mỹ. Nếu đồng đô la suy yếu trên diện rộng, giá tiền điện tử ngược lại sẽ tăng. Báo cáo Gemini Nhận định: Các yếu tố chung tích cực cho thấy tiềm năng tăng trưởng lớn của thị trường tiền điện tử Bất chấp đà suy thoái tạm thời của thị trường, có rất nhiều yếu tố tích cực, dấu hiệu lạc quan cho thấy thị trường crypto sẽ sớm phục hồi mạnh mẽ trở lại. Khả năng Bitcoin sẽ kiểm tra lại mức kháng cự 70.000 đô la sớm. Cuộc bầu cử tổng thống sắp tới và chiến thắng tiềm năng của tỷ phú Donald Trump sẽ tạo động lực hỗ trợ đáng kể cho Bitcoin, đẩy giá lên cao hơn, đồng thời thu hút thêm dòng vốn từ các nhà đầu tư tổ chức. Quy Trình Biên Tập Nội Dung Chính sách biên tập của Tech Report đặt việc cung cấp nội dung hữu ích lên hàng đầu, chính xác và mang lại giá trị thực cho người đọc. Chúng tôi chỉ chấp nhận thông tin từ các tác giả giàu kinh nghiệm, có kiến thức chuyên sâu về các chủ đề họ viết, bao gồm các thông tin mới nhất về công nghệ, quyền riêng tư trên không gian mạng, tiền điện tử, phần mềm, v.v. 