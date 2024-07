Liệu $ETH có thể lặp lại thành tích của $BTC sau khi SEC chấp thuận phê duyệt ETF ETH vào tuần tới không?

Một nhà phân tích ETF cấp cao của Bloomberg đã thông báo rằng các quỹ hoán đổi danh mục Ethereum (ETH ETF) có thể sẽ bắt đầu chính thức được giao dịch vào ngày 23 tháng 7.

Một nhà phân tích ETF cấp cao của Bloomberg đã thông báo rằng các quỹ hoán đổi danh mục Ethereum (ETH ETF) có thể sẽ bắt đầu chính thức được giao dịch vào ngày 23 tháng 7. Franklin Templeton, BlackRock và VanEck được cho là đều đã nhận được sự chấp thuận “sơ bộ” từ Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ SEC.

Từ các nguồn tin đáng tin cậy, các quỹ ETF Ethereum được cho là sẽ bắt đầu chính thức được giao dịch vào ngày 23 tháng 7. Nếu kịch bản này xảy ra, đó sẽ là bước đột phá trong việc phổ cập tiền điện tử trong lĩnh vực tài chính truyền thống.

Một bài đăng trên X của Eric Balchanuas (một nhà phân tích ETF cấp cao của công ty Bloomberg) thông báo rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã yêu cầu các đơn vị phát hành nộp biểu mẫu S-1 cuối cùng trước thứ Tư, để chuẩn bị cho sự kiện ra mắt ETF ETH vào thứ Ba tuần tới.

Các nhà phân tích hàng đầu trong ngành crypto dự đoán có tới tám ETF ETH sẽ được ra mắt cùng lúc. Các báo cáo cho thấy Franklin Templeton, BlackRock và VanEck đều đã nhận được sự chấp thuận “sơ bộ” từ cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ.

Grayscale, Bitwise, ARK 21 Shares và Invesco Galaxy nằm trong số các tổ chức tài chính khác đang chờ để được SEC phê duyệt.

Trong khi cộng đồng các nhà đầu tư tiền điện tử vẫn đang hồi hộp chờ đợi đến thời điểm các quỹ ETH ETF chính thức đi vào hoạt động, thì giá trị của $ETH đã tăng tới hơn 2% kể từ hôm qua. Hiện tại, $ETH đang giao dịch ở mức khoảng trên dưới 3,4 nghìn đô la.

Khi Ủy ban SEC chấp thuận vòng nộp đơn đầu tiên của ETH (Biểu mẫu 19b-4), giá trị của đồng coin này đã tăng vọt 8,33%, từ mức khoảng 3,6 nghìn đô la lên 3,9 nghìn đô la.

Sau khi ETF của $BTC chính thức được chấp thuận vào ngày 10 tháng 01, giá trị của đồng tiền điện tử này đã tăng từ 46.000 đô la lên mức ATH ấn tượng tới 75.000 đô la trở lên vào ngày 21 tháng 3.

Giá hiện tại của đồng tiền điện tử số một thế giới Bitcoin là khoảng 64.000 đô la – tăng 32% kể từ khi SEC chấp thuận phê duyệt quỹ ETF của Bitcoin. Thành công của Bitcoin cho thấy những lợi ích mà các quỹ ETF mang lại – và $ETH hoàn toàn có thể đạt được thành công tương tự, thậm chí là còn làm tốt hơn.

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance mới đây đã thông báo rằng tâm lý hiện tại của cộng đồng các nhà đầu tư đối với $ETH là rất lạc quan. Binance dự đoán giá của $ETH hoàn toàn có thể đạt mức 4.200 đô la trở lên vào năm 2030.

Ngoài ra, Matt Hougan, CIO của Bitwise, nhận định rằng ETH ETF có thể thu hút dòng vốn lên tới 15 tỷ đô la đổ vào trong tháng đầu tiên các quỹ ETF Ethereum spot (giao ngay) chính thức được giao dịch.

Có nhiều lý do khác khiến các nhà phân tích tiền điện tử hàng đầu đều đồng loạt nhận định giá Ethereum sẽ tăng mạnh trong thời gian tới:

ETF là các lựa chọn đầu tư được quản lý, được công nhận dành cho các tổ chức tài chính, có thể thúc đẩy dòng vốn lớn chảy vào hệ sinh thái Ethereum.

Việc SEC chấp thuận các quỹ ETF Ethereum spot có thể làm giảm đáng kể yếu tố bất ổn về an ninh, đồng thời thu hút thêm nhiều nhà đầu tư truyền thống tham gia vào hơn. Việc $ETH tăng giá có thể thúc đẩy đáng kể nền kinh tế DeFi, tạo ra nhiều hoạt động sôi nổi hơn trong lĩnh vực Web3.

Tin đồn về sự kiện ra mắt Ethereum ETF vào tuần tới trùng với một trong những hội nghị Bitcoin lớn nhất trong năm. Hội nghị này sẽ có sự tham dự của các nhà phân tích nghiên cứu SEC hàng đầu của Bloomberg là James Seyffart và cả Donald Trump.

