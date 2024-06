Cardano (ADA) sẽ tăng 2000% và chạm mốc 8 đô, có khả thi hay không?

Trong suốt tuần vừa qua, Cardano (ADA) đã phải đối mặt với một đợt giảm giá rất mạnh, khiến không ít nhà đầu tư cảm thấy lo lắng. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, đồng tiền điện tử này đã mất tới 11,75% giá trị trong vòng 7 ngày qua và riêng trong 24 giờ gần nhất, mức giảm đã lên tới 7%.

Tuy nhiên, giữa bối cảnh thị trường u ám như thế này, vẫn có những nhà phân tích tỏ ra lạc quan về tiềm năng của Cardano trong tương lai. Thậm chí, một số chuyên gia còn mạnh dạn dự đoán rằng ADA có thể tăng trưởng tới 200%, đạt mức giá kỷ lục 8 đô.

Liệu dự đoán này có trở thành hiện thực hay chỉ là một chiêu trò “thổi giá” nhằm thu hút sự chú ý của giới đầu tư? Đây là câu hỏi đang được rất nhiều người quan tâm và bàn luận sôi nổi trong cộng đồng tiền điện tử.

Cardano (ADA) đang phải trải qua một giai đoạn đầy thử thách, kể từ ngày 20/5, ADA đã bước vào một xu hướng down trend rõ rệt, thể hiện qua các đường xu hướng giảm dần trên biểu đồ H4. Trong khoảng thời gian chưa đầy hai tuần, đồng coin này đã ghi nhận sự sụt giảm hơn 14%, khiến không ít nhà đầu tư phải “thót tim”.

Tuy nhiên, giữa những ngày tháng ảm đạm đó, ADA đã bất ngờ vùng lên mạnh mẽ vào ngày 7/6. Từ mức giá 0,44 đô, đồng tiền này đã phá vỡ đường xu hướng giảm và tăng vọt lên mức 0,49 đô, mang lại hy vọng cho những ai đã đặt niềm tin vào nó. Nhưng chẳng được lâu, áp lực bán quá lớn đã khiến ADA không thể giữ vững được đà tăng và tiếp tục lao dốc.

Hiện tại, ADA vẫn đang chật vật dưới mức đường xu hướng giảm, và áp lực bán vẫn như một bóng ma đeo bám sát nút. Dù vậy, giới phân tích vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng. Họ cho rằng ADA vẫn còn tiềm năng tăng trưởng rất lớn, và những khó khăn hiện tại chỉ là tạm thời. Theo họ, đồng tiền này sẽ sớm tìm lại được ánh hào quang của mình và tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

Trong cộng đồng tiền điện tử vào những ngày gần đây, cái tên Cardano (ADA) đang rất được quan tâm. Không chỉ vì những biến động giá đầy kịch tính mà nó đang trải qua, mà còn bởi những dự đoán đầy lạc quan về tương lai của đồng tiền này.

Sebastian, một nhà phân tích lão làng trong giới tiền điện tử, đã khiến cả thị trường xôn xao với bài đăng trên X của mình. Theo ông, ADA đang đứng trước cơ hội bứt phá ngoạn mục, với mức tăng trưởng tiềm năng lên tới 300%, đạt mức giá 2 đô vào tháng 8 tới. Việc này sẽ xảy ra sau khi Cardano hoàn tất nâng cấp Chang, một sự kiện được cộng đồng mong đợi từ lâu.

So, in June the Cardano blockchain will receive the node upgrade and in August all nodes should be updated and Chang should be live.

Before all other important hard forks, $ADA price went nuts.

A $2 $ADA in August is highly likely!

