Cardano (ADA) giằng co quanh mức 0,38 USD – Liệu có thể thoát khỏi down trend?

Trong những tuần gần đây, đồng ADA đã trải qua một giai đoạn suy giảm khá nghiêm trọng. Thậm chí, tính đến chủ nhật vừa qua, ADA đã ghi nhận tuần thứ tư liên tiếp trong down trend, cho thấy rõ những khó khăn mà đồng tiền này đang phải đối mặt.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là áp lực bán ngày càng lớn hơn. Các nhà đầu tư dường như đang mất dần niềm tin vào ADA, khiến họ bán tháo đồng tiền này, đẩy giá xuống thấp hơn. Vào ngày 18/6 vừa qua, ADA đã rớt xuống dưới đường xu hướng giảm dài hạn, một tín hiệu đáng lo ngại cho những người nắm giữ đồng tiền này.

Trong những ngày tiếp theo, ADA đã cố gắng bám trụ quanh vùng kháng cự 0,38 – 0,39 USD, nhưng không thành công. Tuy nhiên, một tia hy vọng đã lóe lên vào ngày 24/6 khi ADA bất ngờ quay đầu tăng giá sau khi chạm mức hỗ trợ 0,362 USD. Sự kiện này đã khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy người mua đang quay trở lại thị trường hay không.

Hiện tại, ADA đang giao động ở mức 0,390 USD và đang nỗ lực để vượt qua ngưỡng kháng cự. Khối lượng giao dịch cũng đã tăng lên đáng kể, cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với đồng tiền này đang dần trở lại. Tuy nhiên, liệu ADA có thể duy trì đà tăng trưởng này và đạt được những đỉnh cao mới hay không vẫn còn là một câu hỏi lớn.

Tương lai của ADA vẫn còn nhiều bất ổn. Một số nhà phân tích cho rằng đồng tiền này có thể sẽ tiếp tục suy giảm do áp lực bán vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, cũng có những người tin rằng ADA có thể sẽ phục hồi và tăng giá trở lại nhờ vào sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư. Chỉ có thời gian mới có thể trả lời được câu hỏi này.

Dù Cardano (ADA) đã trải qua một giai đoạn khó khăn với những đợt giảm giá liên tiếp, nhưng không phải mọi thứ đều “quay mặt” đi với ADA. Nếu chúng ta nhìn vào các chỉ báo kỹ thuật, có thể thấy một tia sáng le lói cho đồng coin tiềm năng này.

Biểu đồ giá ADA cho thấy đồng tiền này đã tìm được một điểm tựa vững chắc tại mức 0,36 USD sau đợt tấn công. Đây là một dấu hiệu đáng mừng, cho thấy người mua đang bắt đầu quan tâm trở lại và sẵn sàng tham gia vào thị trường.

Không chỉ như thế, mà ADA còn đang di chuyển trên đường MA 50 (đường màu vàng), cho thấy tâm lý tăng giá đang dần hình thành trong ngắn hạn. Nếu đà tăng này tiếp tục được duy trì, không có gì là không thể khi ADA vượt qua đường trung bình động 200 ngày (đường màu đỏ), một cột mốc quan trọng đánh dấu sự đảo chiều xu hướng.

Chỉ số RSI cũng góp phần củng cố thêm niềm tin vào sự phục hồi của ADA. Hiện tại, RSI đang ở mức 66, tiến gần đến vùng quá bán. Cho thấy sức mua đang ngày càng tăng lên, tạo tiền đề cho một đợt tăng giá mạnh mẽ.

MACD, một chỉ báo khác thường được các nhà đầu tư sử dụng để dự đoán xu hướng thị trường, cũng đang phát đi những tín hiệu tích cực. MACD đang nằm trên đường tín hiệu của nó, đồng thời các thanh biểu đồ histogram cũng đang tăng mạnh, xác nhận đà tăng trưởng của ADA đang ngày càng mạnh mẽ.

Một điểm đáng chú ý nữa là giá ADA đang tiến gần đến dải Bollinger. Nếu ADA vượt qua dải này, đây sẽ là một tín hiệu rõ ràng cho thấy đồng tiền này đã sẵn sàng cho một đợt bứt phá ngoạn mục. Tất cả những yếu tố trên đều cho thấy ADA đang có những dấu hiệu đảo chiều và có thể sẽ tiếp tục tăng giá trong thời gian tới.

Vừa rồi, Cardano (ADA) đã công bố một tin tức đáng chú ý khiến cộng đồng không khỏi xôn xao. Bản nâng cấp mới nhất mang tên “docker-cardano-cli v8.24.0.0-1”, được phát triển bởi Blinken Labs, hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới cho Cardano, cải thiện đáng kể cả về chức năng lẫn hiệu suất.

Theo thông báo từ đội ngũ phát triển, bản nâng cấp này tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm người dùng, đặc biệt là trong hoạt động staking. Staking, hay còn gọi là đặt cược, là một cơ chế quan trọng trong Cardano, cho phép người dùng tham gia vào quá trình xác nhận giao dịch và bảo mật mạng lưới, đồng thời nhận được phần thưởng ADA tương ứng. Việc cải thiện khả năng tiếp cận staking sẽ giúp Cardano trở nên hấp dẫn hơn, thu hút thêm nhiều người dùng tham gia vào mạng lưới.

New Release: docker-cardano-cli v8.24.0.0-1

Check it out here: https://t.co/goJr8irxrz

Released by github-actions[bot] – blinklabs-io#Cardano $ADA #Koios

June 22, 2024