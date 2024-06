Cuộc tấn công DDoS Cardano bị ngăn chặn một cách nhanh chóng – Giá tài sản tăng 7%

Chuỗi khối Cardano đã bị tấn công DDoS vào ngày hôm qua.

Chuỗi khối Cardano đã bị tấn công DDoS vào ngày hôm qua. Nhà phát triển Cardano đã ngăn chặn được cuộc tấn công và lấy được tiền từ kẻ tấn công.

Nhà phát triển Cardano đã ngăn chặn được cuộc tấn công và lấy được tiền từ kẻ tấn công. Sau khi đã hạn chế thành công cuộc tấn công DDoS, giá của Cardano đã tăng vọt 7%.

Ngày hôm qua, Cardano đã tự bảo vệ thành công blockchain của mình trước một cuộc tấn công DDoS (tấn công từ chối dịch vụ phân tán).

Trong khi nhiều suy đoán cho rằng mục tiêu của kẻ tấn công là các pool staking của mạng lưới thì một nhà phát triển của Cardano đã thông báo sự gián đoạn dịch vụ chính là mục tiêu chính của cuộc tấn công.

Các cuộc tấn công DDos cố gắng làm gián đoạn dịch vụ của mạng lưới hoặc website thông qua số lượng truy cập hoặc yêu cầu quá lớn, khiến cho dịch vụ phải ngừng hoạt động.

Tuy nhiên, blockchain này đã bảo vệ thành công và trả đũa lại kẻ tấn công, từ đó củng cố niềm tin của các nhà đầu tư và giá trị tài sản đã tăng ngay sau đó.

Trong nỗ lực gây sức ép quá tải lên blockchain, kẻ tấn công đã hướng mục tiêu vào khối 10.487.530 của Cardano, thực hiện 194 hợp đồng thông minh, khiến cho hắn ta phải chi trả 0.9 $ADA (0,35 USD) cho mỗi giao dịch.

Hắn ta cố gắng nhồi nhét nhiều giao dịch vào mỗi khối với hi vọng có thể khiến Cardano bị ngưng hoạt động bởi server bị quá tải.

Philip Disarro, người sáng lập Anastasia Labs (công ty phát triển Cardano), đã đăng một giải pháp (hủy đăng ký thông tin xác thực cổ phần của kẻ tấn công) trên X. Giải pháp này đã đảo ngược lại tình huống. Thay vì bị hacker tấn công thì họ sẽ “ăn cắp” tiền của hacker.

On Block 10,487,530, an attack on the Cardano network began.

🐛 Each transaction executes 194 smart contracts.

🐛 The attacker is spending 0.9 ADA per transaction.

🐛 They are filling each block with many of these transactions.

🐛 The smart contracts used are of type REWARD.

In… pic.twitter.com/QUVm0pq0Q8

— elraulito (@ElRaulito_cnft) June 25, 2024