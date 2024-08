Dự đoán giá ADA: Giá Cardano sẽ ra sao sau bản nâng cấp node?

Cardano (ADA đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng đầu tư trong thời gian gần đây. Cùng việc ra mắt phiên bản Node 9.1.0 mới nhất, Cardano đã thể hiện sự phát triển không ngừng nghỉ và khẳng định vị thế của mình trong thị trường ngày càng cạnh tranh.

Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực blockchain tin rằng bản nâng cấp Node 9.1.0 này sẽ đóng vai trò như một chất xúc tác mạnh mẽ, tạo đà cho ADA tăng giá trong tương lai. Những cải tiến về hiệu suất, tính bảo mật và khả năng mở rộng của mạng lưới Cardano hứa hẹn sẽ thu hút thêm nhiều nhà phát triển và người dùng, từ đó thúc đẩy giá trị của ADA tăng cao.

Không chỉ có các chuyên gia, mà cả Santiment, một công ty phân tích dữ liệu blockchain nổi tiếng, cũng đưa ra những dự báo tích cực về triển vọng tăng giá của Cardano. Theo Santiment, các chỉ số on chain cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với ADA, cùng với sự gia tăng về số lượng địa chỉ ví đang nắm giữ ADA trong dài hạn.

Với những tín hiệu lạc quan từ cả giới chuyên gia và các công ty phân tích, câu hỏi đặt ra là liệu ADA có đủ sức mạnh để vượt qua ngưỡng kháng cự $0,427 và tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao mới hay không?

Sau khi đạt đỉnh 0,45 USDT thì ADA bắt đầu lao dốc không phanh, khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Vào ngày 25 tháng 7, giá ADA đã giảm xuống chỉ còn 0,38 USDT – tương đương với mức giảm 15,56%.

Tuy nhiên, ngay khi chạm đáy, ADA đã bất ngờ quay đầu và tăng vọt lên 0,42 USDT vào ngày 27 tháng 7. Sự đảo chiều ngoạn mục này cho thấy các nhà đầu tư đã nhanh chóng lấy lại niềm tin và quay trở lại thị trường.

Tính đến ngày 31 tháng 7, ADA đang giao dịch quanh mức 0,40 USDT với khối lượng giao dịch ấn tượng lên tới 270,1 triệu USDT. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, giá ADA đã ổn định trong vòng 24 giờ qua, cho thấy sự cân bằng giữa bên mua và bên bán.

Mặc dù vậy, nếu nhìn vào bức tranh tổng thể trong 7 ngày qua, ADA vẫn ghi nhận mức giảm 3,46%. Cho thấy tâm lý thị trường vẫn còn khá thận trọng và nhiều nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn trước khi quyết định xuống tiền.

Tuy nhiên dù đang ở trong xu hướng giảm, nhưng một số yếu tố tích cực đã cho thấy ADA có thể sẽ sớm thay đổi cục diện. Việc ra mắt các bản cập nhật mới, sự phát triển của hệ sinh thái Cardano và sự quan tâm ngày càng tăng từ cộng đồng nhà đầu tư đều là những yếu tố có thể tạo ra động lực tăng giá cho ADA trong tương lai gần.

Cardano (ADA đang khiến cộng đồng tiền điện tử đứng ngồi không yên với những bước tiến vượt bậc gần đây. Đặc biệt, sự kiện hard fork Chang đang diễn ra được xem là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong lịch sử phát triển của Cardano, hứa hẹn mang đến những thay đổi lớn và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ cho ADA.

Trong quá khứ, mỗi lần Cardano thực hiện một bản cập nhật lớn, giá ADA đều có những đợt tăng đáng kể. Chính vì vậy, cộng đồng đang rất kỳ vọng vào hard fork “Chang”, xem đây là cơ hội để ADA tiếp tục bứt phá và đạt được những đỉnh cao mới.

The final version to bring on-chain decision making to Cardano is here. As with all hard-forks, Cardano upgrades when the community is ready.

Node 9.1.0, phiên bản validator node mới nhất, đã được phát hành vào ngày 8 tháng 7 như một bước đệm quan trọng cho hard fork “Chang”. Node này không chỉ khắc phục một số lỗi tồn đọng mà còn yêu cầu sử dụng tệp Conway Genesis trên mạng chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi sang kỷ nguyên Voltaire đầy hứa hẹn.

Intersect, một tài khoản có uy tín trên X đã thông báo rằng Node 9.1.0 đã sẵn sàng và sẽ mang đến cơ chế ra quyết định on-chain cho Cardano. Nghĩa là cộng đồng sẽ có quyền tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển và nâng cấp Cardano, tạo nên một hệ sinh thái phi tập trung và minh bạch hơn.

Để hard fork Chang được kích hoạt, cần có ít nhất 70% các node đồng ý cập nhật phần mềm mới. Đây là một yêu cầu quan trọng để đảm bảo tính đồng thuận và ổn định của mạng lưới.

Mục tiêu chính của hard fork Chang là cải thiện tốc độ giao dịch và tăng cường bảo mật cho Cardano. Bằng cách nâng cấp các thuật toán và cơ chế đồng thuận, Cardano hy vọng sẽ trở thành một nền tảng blockchain hàng đầu, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người dùng và các ứng dụng phi tập trung.

Tâm lý của cộng đồng đối với Cardano đã trở nên tích cực hơn rất nhiều khi hard fork Chang đang dần hoàn thiện. Các nhà phân tích và chuyên gia đều nhận định rằng đây là một bước tiến quan trọng, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho Cardano.

$ADA is the most undervalued asset in the top 10.

Bitcoin, Solana and Ton have already pumped quite a lot and might not do more than 5x from here.

On the other hand $ADA still has 10x-20x from this point.

Would be smart to start rotating gains into $ADA now.

— Sssebi🦁 (@Av_Sebastian) July 27, 2024