Chainlink (LINK) xuất hiện nhiều set up giá tăng – Liệu Link sẽ sớm phục hồi?

Chainlink (LINK), đồng tiền điện tử đã từng đạt mốc 15 đô, hiện đang thoái lui và dao động quanh mức giá 14 đô. Tuy nhiên, tình hình thị trường hiện tại cho thấy LINK có tiềm năng phục hồi. Hơn nữa, các chuyên gia phân tích cũng rất lạc quan về triển vọng tăng giá trong tương lai của đồng tiền này.

Jonathan Carter, một nhà phân tích nổi tiếng, tin rằng LINK sẽ sớm có một bước tăng trưởng đáng kể. Mặc dù các nhà phân tích vẫn giữ vững quan điểm tích cực, những biến động hiện tại trên thị trường lại cho thấy một bức tranh trái ngược. Điều này tạo nên một sự đối lập thú vị, khiến cho tương lai của Chainlink trở nên khó đoán và đầy kịch tính.

Giữa tháng Năm vừa qua, Chainlink (LINK) đã có một màn trình diễn ấn tượng khi tăng vọt từ 12,9 đô vào ngày 14/5 lên 19 đô vào ngày 29/5, một mức tăng đáng kinh ngạc đến 47% chỉ trong vòng 2 tuần. Giới đầu tư không khỏi phấn khích trước đà tăng trưởng mạnh mẽ này, hy vọng LINK sẽ tiếp tục bay cao và mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, LINK nhanh chóng đảo chiều và giảm xuống còn 14 đô. Trong vài ngày qua, đồng tiền điện tử này đã dao động quanh mức giá 15 và 14 đô, khiến các nhà đầu tư đứng ngồi không yên. Liệu đây chỉ là một cú điều chỉnh nhỏ trước khi tiếp tục tăng trưởng, hay là dấu hiệu của một đợt suy thoái kéo dài?

Mức giá 14 đô hiện đang đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, ngăn cản LINK trượt dốc sâu hơn. Nếu LINK có thể giữ vững trên mức này và lấy lại đà tăng trưởng, một xu hướng tăng giá mới hoàn toàn có thể hình thành. Tuy nhiên, nếu không thể vượt qua ngưỡng cản này, LINK có nguy cơ tiếp tục giảm sâu, gây thất vọng cho những người đã đặt niềm tin vào nó.

Hiện tại, LINK đang ở một thời điểm quan trọng, và những ngày tới sẽ quyết định liệu đồng tiền điện tử này có thể phục hồi hay sẽ tiếp tục đi xuống. Thị trường tiền điện tử luôn biến động và khó lường, nhưng chính sự khó lường đó lại tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của nó.

Thị trường tiền điện tử vẫn đang chìm trong sắc đỏ, những thông tin tiêu cực liên tục xuất hiện khiến không ít nhà đầu tư cảm thấy hoang mang và lo lắng. Tuy nhiên, giữa cơn bão tố đó, vẫn có những tia sáng le lói của hy vọng. Jonathan Carter, một chuyên gia phân tích nổi tiếng với những dự đoán chính xác, đã lên tiếng khẳng định niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của Chainlink (LINK).

Theo Carter, dù LINK đang phải đối mặt với áp lực giảm giá đáng kể nhưng những tín hiệu tích cực đã bắt đầu xuất hiện trên biểu đồ giá. Ông chỉ ra rằng LINK vừa có một cú bật mạnh mẽ từ đường giữa của kênh giá giảm dần, một dấu hiệu cho thấy phe mua đang dần lấy lại thế chủ động. Hơn nữa, nếu LINK có thể vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng là đường MA 200, hiện đang ở mức 16 đô, thì cánh cửa tăng trưởng sẽ rộng mở hơn.

A breakout above the MA 200 (around $16) could push price towards the resistance zone near $25🎯 pic.twitter.com/SmlGnbHkku

ChainLink is showing a bullish structure by bouncing off the middle line of a descending channel🧐

Không chỉ dừng lại ở đó, ông Carter còn mạnh dạn dự đoán rằng một khi LINK vượt qua mốc 16 đô, nó có thể tiếp tục tăng tốc và hướng tới mức kháng cự tiếp theo là 25 đô. Dự đoán này không phải là lời nói suông, mà được ông Carter dày công nghiên cứu và phân tích dựa trên nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau. Tất cả đều ủng hộ một kịch bản tăng giá mạnh cho LINK trong thời gian tới.

Chỉ số thống trị thị trường hiện đang ở mức 97,5, cho thấy sự tham lam đang lan rộng trong cộng đồng nhà đầu tư. Đồng nghĩa với việc phần lớn những người tham gia thị trường đều tin rằng giá sẽ tiếp tục tăng, một tín hiệu tốt cho LINK nói riêng và thị trường tiền điện tử nói chung.

Giữa tâm bão down trend của thị trường, CryptoWZRD – một chuyên gia phân tích hay có những nhận định sắc bén và có phần táo bạo, đã lên tiếng về tương lai của Chainlink (LINK).

Vào ngày 8 tháng 6, CryptoWZRD đã chỉ ra rằng LINK đã khép lại phiên giao dịch trong sắc đỏ, một dấu hiệu cho thấy xu hướng down trend vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là dù đưa ra nhận định không mấy lạc quan, nhưng CryptoWZRD vẫn không hề mất niềm tin vào tiềm năng của LINK. Ông cho rằng, bước đi tiếp theo của LINK sẽ là yếu tố quyết định then chốt, mở ra cánh cửa hy vọng hoặc đẩy đồng tiền này xuống vực sâu thăm thẳm.

LINK Daily Technical Outlook:$LINK closed bearish today and the next move from the current location will lead the way. I will be looking to get a quick scalp once there is a quality trade setup 🧙‍♂️ pic.twitter.com/OIWSBqxGJM

— CRYPTOWZRD (@cryptoWZRD_) June 8, 2024