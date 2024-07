Dự đoán giá Chainlink: LINK lao dốc sau khi chạm mốc 14,4 USD, làm gì tiếp theo?

Thị trường tiền điện tử lại chìm trong sắc đỏ sau vài ngày tăng trưởng đầy lạc quan. Điều này đã kéo theo sự sụt giảm mạnh của đồng LINK, token của Chainlink, sau khi đồng này chạm mốc 14,40 USD.

Sự suy giảm này cho thấy rằng phe bán có thể đã quay trở lại thị trường với lực lượng mạnh mẽ. Nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng, đồng LINK có thể sẽ tiếp tục giảm giá trong những ngày tới. Hiện tại, LINK đang giao dịch quanh mức 13,56 USD với khối lượng giao dịch đáng kể, lên tới hơn 279,5 triệu USD.

Theo số liệu mới nhất từ CoinMarketCap, một trong những nền tảng theo dõi giá tiền điện tử hàng đầu thế giới, đồng LINK đã trải qua một ngày giảm nhẹ, mất khoảng 2% giá trị. Tuy nhiên, nếu nhìn vào bức tranh toàn cảnh hơn, trong vòng một tuần qua, LINK vẫn ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 8,18%. Cho thấy rằng, mặc dù có những biến động ngắn hạn, LINK vẫn đang trên đà tăng trưởng ổn định và thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Đặc biệt, dữ liệu on-chain, một loại dữ liệu phân tích hoạt động giao dịch trên blockchain, cho thấy dòng tiền đổ vào các sàn giao dịch đang có xu hướng chậm lại. Nói cách khác, áp lực bán có thể đang giảm dần. Đây là một tín hiệu tích cực, báo hiệu khả năng phục hồi giá của LINK trong thời gian tới.

Kể từ ngày 29/5, đồng tiền điện tử này đã rơi vào một xu hướng giảm giá mạnh, từ đỉnh cao 19 USD xuống chỉ còn 11 USD vào ngày 5/7. Đồng nghĩa với việc giá trị của LINK đã sụt giảm tới 42% chỉ trong hơn một tháng, gây ra không ít lo lắng cho các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, những tia hy vọng đã lóe lên khi LINK bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi từ ngày 5/7. Giá của đồng tiền này đã dần dần leo lên, và đến ngày 15/7, nó đã đạt mức 14,45 USD, một sự tăng trưởng ấn tượng lên tới 36% so với mức thấp gần đây. Cho thấy rằng LINK vẫn còn sức hút mạnh mẽ trên thị trường và các nhà đầu tư vẫn đặt niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của nó.

Sau đợt phục hồi ngắn ngủi đó, LINK lại phải đối mặt với áp lực bán mới và giá đã giảm trở lại vùng 13,5 USD, nơi mà nó đang giao dịch hiện tại.

Mặc dù vậy, các số liệu on-chain lại cho thấy tâm lý thị trường vẫn khá lạc quan. Có nghĩa là các nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào tương lai của LINK và kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng trong dài hạn.

IntoTheBlock, một công ty chuyên phân tích dữ liệu thị trường tiền điện tử đã phát hiện ra một xu hướng đáng quan tâm của Chainlink (LINK). Trong khoảng thời gian hai tuần trở lại đây, LINK đã ghi nhận một lượng lớn token được rút ra khỏi các sàn giao dịch, vượt xa lượng token được gửi vào.

Exchange netflows for $LINK have been negative for the past two weeks, with roughly $110 million worth of $LINK being withdrawn from exchanges during this period.

Such activity is typically associated with an accumulation phase, indicating that investors are moving $LINK off… pic.twitter.com/jSvKAkUQ5F

— IntoTheBlock (@intotheblock) July 12, 2024