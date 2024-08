CoinGlass cho thấy BTC có thể sẽ giảm tiếp căn cứ vào khối lượng hợp đồng mở

Lý do bạn nên tin Techreport Tech Report, ra đời cách đây hơn 25 năm, là một trong những trang web lâu đời nhất chuyên về tin tức phần cứng, đánh giá sản phẩm công nghệ. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các hướng dẫn hữu ích, đánh giá sản phẩm khách quan và cập nhật tin tức công nghệ mới nhất.

Nền tảng phân tích CoinGlass đã đưa ra một tín hiệu đáng chú ý về thị trường Bitcoin: giá có thể còn giảm thêm, bất chấp việc khối lượng hợp đồng mở (open interest – OI) đang tăng lên. Trong một bài đăng trên X, Coinglass đã nhấn mạnh rằng việc OI của Bitcoin tiếp tục tăng trong khi giá giảm là một hiện tượng bất thường.

Để hiểu rõ hơn, hãy cùng phân tích các thông tin quan trọng:

Khối lượng hợp đồng mở (OI) : Đại diện cho tổng giá trị của tất cả các hợp đồng phái sinh (hợp đồng tương lai và quyền chọn) đang hoạt động trên thị trường. OI tăng có nghĩa là có thêm nhiều người tham gia vào thị trường, đặt cược vào việc giá sẽ tăng hoặc giảm trong tương lai.

: Đại diện cho tổng giá trị của tất cả các hợp đồng phái sinh (hợp đồng tương lai và quyền chọn) đang hoạt động trên thị trường. OI tăng có nghĩa là có thêm nhiều người tham gia vào thị trường, đặt cược vào việc giá sẽ tăng hoặc giảm trong tương lai. Tình hình hiện tại: Báo cáo của CoinGlass cho thấy tổng OI của Bitcoin tương lai đã tăng lên mức 29 tỷ USD vào ngày 16/8, ngay cả khi giá Bitcoin giao ngay đã giảm 5% vào ngày 14/8.

#BTC What is a bit unusual is that open interest has not reacted to price and has been rising. An increase in open interest means that both long and short positions are increasing. I think there is room to fall. Not financial advice. 👉https://t.co/7uAJeu6k6Y pic.twitter.com/x2yYIFaM3C — CoinGlass (@coinglass_com) August 16, 2024

Thông thường, khi giá giảm, OI cũng sẽ giảm theo, bởi vì các nhà đầu tư sẽ đóng các vị thế thua lỗ hoặc chốt lời. Tuy nhiên, trong trường hợp này, OI lại tăng, cho thấy thị trường đang có sự bất đồng quan điểm mạnh mẽ về hướng đi tiếp theo của giá Bitcoin. Một số người tin rằng giá sẽ giảm thêm, trong khi số khác lại kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại.

Vậy tại sao OI tăng lại là tín hiệu cho thấy giá có thể giảm thêm?

Gia tăng các vị thế bán khống (short) : OI tăng có thể là do có nhiều người mở các vị thế bán khống, tức là họ đặt cược vào việc giá sẽ giảm. Khi giá giảm, họ sẽ có lợi nhuận. Nếu có nhiều người bán khống, áp lực bán trên thị trường sẽ tăng lên, khiến giá càng có xu hướng giảm.

: OI tăng có thể là do có nhiều người mở các vị thế bán khống, tức là họ đặt cược vào việc giá sẽ giảm. Khi giá giảm, họ sẽ có lợi nhuận. Nếu có nhiều người bán khống, áp lực bán trên thị trường sẽ tăng lên, khiến giá càng có xu hướng giảm. Rủi ro thanh lý: Khi OI cao, đồng nghĩa với việc có nhiều hợp đồng phái sinh đang hoạt động. Nếu giá biến động mạnh theo hướng bất lợi cho các nhà đầu tư, họ có thể bị buộc phải thanh lý các vị thế của mình để tránh thua lỗ nặng hơn. Việc thanh lý hàng loạt có thể tạo ra hiệu ứng domino, khiến giá giảm mạnh hơn nữa.

Việc OI của Bitcoin tăng trong khi giá giảm là một tín hiệu đáng lo ngại, cho thấy thị trường đang có nhiều bất ổn và tiềm ẩn rủi ro giảm giá. Tuy nhiên, không nên quá bi quan, vì thị trường tiền điện tử luôn biến động và không thể đoán trước. Các nhà đầu tư nên thận trọng, theo dõi sát sao diễn biến thị trường và có chiến lược quản lý rủi ro phù hợp.

CoinGlass vẫn tự tin về tương lai Bitcoin dù giá đang giảm

Gần đây, giá Bitcoin giảm liên tục khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Tuy nhiên, CoinGlass, một nền tảng phân tích dữ liệu thị trường uy tín, vẫn giữ vững niềm tin vào triển vọng của đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới này.

CoinGlass chỉ ra rằng sự gia tăng của OI là một dấu hiệu đáng mừng. OI thể hiện tổng số hợp đồng Bitcoin tương lai đang hoạt động, chưa được thanh toán hoặc hết hạn. Khi OI tăng, nghĩa là có thêm nhiều người tham gia vào thị trường, bất kể họ đang đặt cược vào việc giá sẽ tăng hay giảm. Cho thấy sự quan tâm và hoạt động giao dịch sôi nổi trên thị trường, một yếu tố tích cực cho sự phát triển của Bitcoin.

OI tăng cũng đồng nghĩa với việc các nhà giao dịch có thêm đòn bẩy, cho phép họ kiểm soát một lượng Bitcoin lớn hơn với số vốn ít hơn. Tuy nhiên, đòn bẩy cũng là con dao hai lưỡi. Nếu giá di chuyển ngược với dự đoán của họ, họ có thể bị buộc phải thanh lý vị thế để tránh thua lỗ nặng hơn. Vào ngày 5/8, OI tăng mạnh đã dẫn đến việc nhiều vị thế đòn bẩy cao bị thanh lý, đẩy giá Bitcoin tăng vọt 20% trong vòng chưa đầy 24 giờ.

CoinGlass cũng lưu ý rằng lãi suất tài trợ của Bitcoin đang ở mức âm. Nghĩa là những người nắm giữ vị thế mua (long) phải trả phí cho những người nắm giữ vị thế bán (short). Tình huống này thường xảy ra khi tâm lý thị trường bi quan, và nhiều người tin rằng giá sẽ giảm.

Ngoài ra, một sự kiện đáo hạn quyền chọn lớn đã diễn ra vào ngày 16/8, với khoảng 24.000 hợp đồng BTC trị giá 1,4 tỷ USD hết hạn. Các sự kiện đáo hạn quyền chọn thường có thể gây ra biến động giá, nhưng CoinGlass cho rằng ảnh hưởng của sự kiện này sẽ không quá lớn đối với thị trường giao ngay.

Có thể thấy rõ là mặc dù giá Bitcoin đang giảm, CoinGlass vẫn lạc quan về triển vọng của đồng tiền này. Họ cho rằng sự gia tăng của OI và các yếu tố cơ bản khác cho thấy thị trường vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần thận trọng và luôn có kế hoạch quản lý rủi ro phù hợp, vì thị trường tiền mã hóa luôn biến động và không thể đoán trước.

Các nhà phân tích đưa ra một số nguyên nhân có thể dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin

Hiện các chuyên gia phân tích đã vào cuộc, đưa ra những nhận định và dự đoán khác nhau, giúp chúng ta có cái nhìn đa chiều hơn về tình hình hiện tại.

#Bitcoin just printed a bearish cross on the daily chart, with the 50 MA crossing below the 200 MA, signaling short-term weakness in the market. This is the second bearish cross since the $15,500 bottom. The last bearish cross was in September 2023 when the price was… pic.twitter.com/WXAhSYsRbW — Mags (@thescalpingpro) August 15, 2024

Mags, một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm, đã chỉ ra một tín hiệu đáng chú ý trên biểu đồ giá Bitcoin hàng ngày: sự xuất hiện của “bearish cross” (giao cắt giảm giá). Đây là hiện tượng đường trung bình động 50 ngày (MA50) cắt xuống dưới đường MA200, báo hiệu sự suy yếu trong ngắn hạn.

Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra. Lần giao cắt giảm giá gần nhất là vào tháng 9/2023, khi Bitcoin giao dịch quanh mức 25.000 USD, và sau đó giá đã đi ngang một thời gian trước khi phục hồi. Liệu lịch sử có lặp lại? Mags cho rằng chúng ta có thể sẽ chứng kiến vài tuần biến động mạnh trước khi có sự xác nhận tăng giá rõ ràng, đó là khi giá vượt lên trên các đường MA và hình thành một “bullish cross” (giao cắt tăng giá).

#Bitcoin trades lower at $57,478 on concerns the US Government is preparing to sell the Bitcoins it seized during the Silk Road raid. It needs to reclaim the 200-day moving ma at $62,432 to stabilise and open up a test of trend channel resistance near $70k. Aware that a… pic.twitter.com/lMCYbOzXOU — Tony Sycamore_IG (@Tony_Sycamore) August 16, 2024

Một chuyên gia khác, Tony Sycamore, lại tập trung vào một nguyên nhân cụ thể hơn: áp lực bán từ Chính phủ Mỹ. Theo ông, việc chính phủ chuẩn bị bán số Bitcoin thu giữ từ vụ tấn công Silk Road có thể là nguyên nhân chính khiến giá giảm mạnh gần đây.

Để lấy lại đà tăng trưởng, Bitcoin cần phải vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng là đường MA200 tại 62.432 USD và hướng tới vùng 70.000 USD. Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống dưới vùng hỗ trợ 50.000 – 53.000 USD, xu hướng tăng giá trung hạn có thể bị đảo ngược.

Trong khi đó, nhà phân tích Moustache lại có cái nhìn lạc quan hơn. Ông so sánh chu kỳ hiện tại của Bitcoin với chu kỳ năm 2017, khi Bitcoin tăng trưởng ổn định hơn so với đợt tăng giá “bùng nổ” vào năm 2021. Moustache tin rằng sự tăng trưởng hiện tại của Bitcoin là “lành mạnh” và bền vững hơn, tương tự như năm 2017.

#Bitcoin This is the bull market line that nobody is talking about. It has been very important since the first cycle. This cycle looks so much like 2017. I'm slowly recognising a pattern: -Rising fast (2013)

-Rising healthy (2017)

-Rising fast (2021)

-Rising healthy (2024) pic.twitter.com/bTiq5v1U6t — 𝕄𝕠𝕦𝕤𝕥𝕒𝕔ⓗ𝕖 🧲 (@el_crypto_prof) August 15, 2024

Như vậy, chúng ta có nhiều quan điểm khác nhau về nguyên nhân sụt giảm và triển vọng tương lai của Bitcoin. Dù thị trường đang đối mặt với những thách thức ngắn hạn, nhưng cũng có những tín hiệu tích cực cho thấy tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Thận trọng và không hoảng loạn : Thị trường tiền mã hóa luôn biến động mạnh, việc giá giảm là điều bình thường. Hãy giữ bình tĩnh và không đưa ra quyết định đầu tư dựa trên cảm xúc nhất thời.

: Thị trường tiền mã hóa luôn biến động mạnh, việc giá giảm là điều bình thường. Hãy giữ bình tĩnh và không đưa ra quyết định đầu tư dựa trên cảm xúc nhất thời. Nghiên cứu kỹ lưỡng : Tìm hiểu kỹ về các yếu tố cơ bản và kỹ thuật ảnh hưởng đến giá Bitcoin. Đừng chỉ dựa vào dự đoán của các chuyên gia, hãy tự đưa ra quyết định dựa trên kiến thức và phân tích của riêng mình.

: Tìm hiểu kỹ về các yếu tố cơ bản và kỹ thuật ảnh hưởng đến giá Bitcoin. Đừng chỉ dựa vào dự đoán của các chuyên gia, hãy tự đưa ra quyết định dựa trên kiến thức và phân tích của riêng mình. Quản lý rủi ro: Đầu tư vào Bitcoin luôn đi kèm với rủi ro. Hãy xác định mức độ chấp nhận rủi ro của bản thân và xây dựng một chiến lược đầu tư phù hợp. Đa dạng hóa danh mục đầu tư cũng là một cách để giảm thiểu rủi ro.

Có thể thấy thị trường Bitcoin đang trải qua một giai đoạn thử thách, nhưng cũng đầy tiềm năng. Bằng cách thận trọng, nghiên cứu kỹ lưỡng và quản lý rủi ro tốt, các nhà đầu tư có thể nắm bắt được những cơ hội mà thị trường mang lại.