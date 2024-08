Dòng vốn rót vào các startup tiền ảo tăng lên 2.7 tỷ USD trong Q2

Lý do bạn nên tin Techreport Tech Report, ra đời cách đây hơn 25 năm, là một trong những trang web lâu đời nhất chuyên về tin tức phần cứng, đánh giá sản phẩm công nghệ. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các hướng dẫn hữu ích, đánh giá sản phẩm khách quan và cập nhật tin tức công nghệ mới nhất.

Một báo cáo mới đây cho thấy sự gia tăng nhanh chóng trong các khoản đầu tư mạo hiểm vào lĩnh vực tiền điện tử, với một lượng vốn mới khổng lồ đổ vào trong Quý 2/2024. Theo báo cáo của Pitchbook, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cho tiền điện tử đã dẫn đầu xu hướng này, với những dự án hạ tầng hàng đầu thu hút tới 685 triệu USD vốn mới chỉ trong quý hai vừa qua.

Báo cáo công bố vào ngày 9 tháng 8 cho thấy tổng vốn đầu tư mạo hiểm đã đạt mức 2,7 tỷ USD trong Quý 2, tăng nhẹ 2,5% so với tổng vốn đầu tư trong Quý 1. Tuy nhiên, số lượng các thương vụ đầu tư vào các công ty khởi nghiệp tiền điện tử lại giảm 12,5% so với Quý 1 năm 2024.Cho thấy rằng mặc dù dòng vốn vẫn đổ vào thị trường, nhưng các nhà đầu tư đang trở nên thận trọng và chọn lọc hơn trong việc lựa chọn dự án để rót vốn.

Mặc dù số lượng thương vụ giảm, báo cáo cũng nhấn mạnh một tín hiệu tích cực: sự quan tâm ngày càng tăng từ các nhà đầu tư tổ chức đối với thị trường tiền điện tử. Nói cách khác, không chỉ các nhà đầu tư cá nhân, mà cả các tổ chức tài chính lớn như ngân hàng, quỹ đầu tư,… cũng đang dần nhìn nhận tiền điện tử như một kênh đầu tư tiềm năng.

Việc này có thể là do một số yếu tố như việc ngày càng có nhiều tổ chức tài chính lớn tham gia vào lĩnh vực này, cũng như sự phát triển của các sản phẩm và dịch vụ mới liên quan đến tiền điện tử, giúp mở rộng ứng dụng và tăng tính thanh khoản cho thị trường.

Pitchbook và những con số biết nói về lĩnh vực đầu tư tiền điện tử

Báo cáo Quý 2 của Pitchbook cho thấy một sự gia tăng nhẹ trong việc huy động vốn cho các dự án tiền điện tử, với các công ty khởi nghiệp thu hút được 2,7 tỷ USD thông qua 503 thương vụ.

Tuy nhiên, mặc dù tổng vốn đầu tư tăng lên, số lượng các thương vụ đầu tư lại giảm nhẹ so với quý trước. Pitchbook giải thích rằng sự sụt giảm này là do trong quý hai, đã có một số thương vụ đầu tư lớn được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức, dẫn đến việc giảm số lượng thương vụ nhỏ lẻ.

Mặc dù vậy, các nhà phân tích tài chính vẫn tỏ ra lạc quan và dự đoán rằng tâm lý tích cực của các nhà đầu tư đối với tiền điện tử sẽ tiếp tục duy trì trong suốt cả năm 2024. Cho thấy rằng thị trường tiền điện tử vẫn đang trên đà phát triển và thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ cộng đồng đầu tư.

Trong quý hai, nền tảng đầu tư Monad đã nổi lên như một ngôi sao sáng khi huy động được số vốn khổng lồ lên tới 225 triệu USD. Tiếp theo đó là Berachain, một nền tảng tập trung vào DeFi (tài chính phi tập trung), với 100 triệu USD, và Babylon, một nền tảng re-staking, với 70 triệu USD.

Bên cạnh đó, giao thức phi tập trung Farcaster cũng đã thành công trong việc gọi vốn 150 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A từ các nhà đầu tư. Tổng cộng, các công ty tiền điện tử đã huy động được gần 10,8 tỷ USD trong năm nay, cao hơn một chút so với con số 10,1 tỷ USD của năm 2023.

Báo cáo của Pitchbook cũng chỉ ra một thực tế thú vị: vòng gọi vốn cho các công ty khởi nghiệp tiền điện tử hiện đang rất cạnh tranh ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, khi các công ty này bước vào giai đoạn phát triển sau, sự quan tâm của nhà đầu tư lại có xu hướng giảm dần.

Cho thấy các nhà đầu tư đang tìm kiếm những dự án có tiềm năng tăng trưởng cao ngay từ giai đoạn đầu, và họ cũng thận trọng hơn khi đầu tư vào các dự án đã đi vào giai đoạn ổn định.

Nền tảng phân tích DefiLlama cung cấp một cái nhìn tổng quan về quy mô của thị trường blockchain. Theo DefiLlama, lĩnh vực này đã thu hút được hơn 102 tỷ USD vốn đầu tư thông qua 5.400 vòng gọi vốn khác nhau, bắt đầu từ tháng 6 năm 2014.

Con số ấn tượng này cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc và tiềm năng to lớn của lĩnh vực blockchain và tiền điện tử, thu hút sự quan tâm không chỉ từ các nhà đầu tư cá nhân mà còn từ các tổ chức lớn trên toàn cầu.

Các công ty đầu tư mạo hiểm đang “phanh” các khoản đầu tư vào tiền ảo

Adam Cochran, một chuyên gia đầu tư mạo hiểm có tiếng và là đối tác tại Cinneamhain Ventures mới đây đã chia sẻ những quan sát sâu sắc của mình về tình hình đầu tư vào lĩnh vực tiền điện tử. Theo Cochran, phần lớn các quỹ đầu tư mạo hiểm (VCs) hiện nay đang giảm tốc độ rót vốn vào các dự án tiền điện tử, và điều này có nguyên nhân sâu xa hơn chúng ta tưởng.

Some takeaways from SBC: – Lots of VCs want exposure to TON's ecosystem, but aren't seeing anything investable yet.

– VCs have either slowed investing pace to focus on supporting port co's or are investing earlier to get ahead of inflated valuations.

– There's still too much… — Kayla Phillips (@kay_phillips_) August 8, 2024

Ông chỉ ra rằng, hầu hết các quỹ đầu tư mạo hiểm đều có những đối tác góp vốn (Limited Partners – LPs) – những người cung cấp vốn cho quỹ. Và mục tiêu chính của các LPs này không chỉ đơn giản là kiếm được lợi nhuận, mà là phải vượt qua được hiệu suất của các quỹ chỉ số truyền thống. Nói cách khác, họ muốn tiền của mình sinh sôi nhiều hơn so với việc chỉ đầu tư vào các chỉ số thị trường chung.

1/10 VCs have slowed investing in crypto by a lot, and its a bit of a nuanced reason: 1. Most of them have LPs that just want to beat index fund returns. 2. Over a medium term the R:R of owning Bitcoin and ETH will easily beat index funds, and can only be beat by early stage… https://t.co/yOG4TPdkFx — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) August 9, 2024

Cochran tin rằng, trong trung và dài hạn, việc nắm giữ Bitcoin và Ethereum – hai đồng tiền điện tử lớn nhất – hoàn toàn có thể mang lại lợi nhuận vượt trội so với các quỹ chỉ số. Việc này đặt ra một thách thức lớn cho các quỹ đầu tư mạo hiểm, bởi vì để có thể vượt qua hiệu suất của Bitcoin và Ethereum, họ cần phải tìm kiếm và đầu tư vào những dự án tiềm năng ngay từ giai đoạn sơ khai, khi giá trị còn thấp và cơ hội tăng trưởng còn lớn.

Tuy nhiên, theo Cochran, không phải quỹ đầu tư mạo hiểm nào cũng có đủ khả năng và kinh nghiệm để thực hiện những thương vụ đầu tư sớm như vậy. Do đó, nhiều quỹ chọn cách “an toàn” hơn bằng cách nắm giữ Bitcoin, Ethereum và một số ít các dự án đã chứng minh được tiềm năng, đồng thời thu phí quản lý và hoàn vốn cho các nhà đầu tư của mình.

2/10 3. Most of the VC funds are incapable of deploying early in this space. 4. So they can sit in BTC ETH and a few breakout investments collect fees, and return capital. — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) August 9, 2024

Ông cũng so sánh tình hình hiện tại với chu kỳ thị trường trước đó. Trong chu kỳ trước, các quỹ đầu tư mạo hiểm tỏ ra rất năng động, thậm chí còn đầu tư vào những ứng dụng đã ra mắt và có một số thành công nhất định trên thị trường, với hy vọng sẽ thu được lợi nhuận lớn từ sự tăng trưởng của những ứng dụng này.

Tuy nhiên, Cochran cho rằng chiến lược này hiện không còn hiệu quả, và các quỹ đầu tư mạo hiểm đang chờ đợi sự xuất hiện của những xu hướng mới, những dự án đột phá tiếp theo trước khi quyết định tăng tốc đầu tư trở lại.

3/10 5. Last cycle they seemed active by investing in apps that had already broken out, hoping to make up the multiple on late stages with consumers (great example being OpenSea) 6. They've now realized they can't actually do that yet and so are waiting for the next trend. — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) August 9, 2024

Theo Adam Cochran, phần lớn các quỹ đầu tư mạo hiểm (VCs) hiện nay không còn sẵn sàng chấp nhận rủi ro như trước. Thay vì chủ động tìm kiếm và đầu tư vào những dự án mới đầy tiềm năng, họ lại có xu hướng chờ đợi cho đến khi một xu hướng rõ ràng nổi lên trên thị trường.

4/10 While every VC firm brands themselves as pro-innovation and in the trenches with the builders, most of them don't actually pursue moonshots, they just throw capital at breakout trends. Because they don't actually have enough industry insights to take novel risk. — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) August 9, 2024

Cochran chỉ ra một nghịch lý thú vị: mặc dù Bitcoin và Ethereum đã có những bước tiến lớn trong việc tiếp cận thị trường bán lẻ thông qua các sản phẩm ETF, nhưng nhìn chung, lĩnh vực tiền điện tử vẫn còn thiếu những ứng dụng tiêu dùng thực sự hấp dẫn và dễ sử dụng.

5/10 But this leaves crypto in an awkward spot, because we have a bifurcated market that most industries don't. BTC and ETH are still early stage, but have retail exposure via ETF products. Crypto has underbuilt consumer apps and UX. — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) August 9, 2024

Ông cũng nhận định rằng những “cơn sốt” trước đây như NFT, DeFi, và L2 (các giải pháp mở rộng quy mô layer 2) đang dần hạ nhiệt, và hiện tại vẫn chưa rõ xu hướng tiếp theo sẽ là gì. Dẫn đến một giai đoạn tương đối trầm lắng trên thị trường, nơi mà chỉ có một số ít những nhà phát triển tâm huyết, không phụ thuộc vào vốn đầu tư, đang miệt mài xây dựng những sản phẩm mới.

6/10 We've also burnt out the last few narrative trends (NFTS, AMM forks, defi, L2s) and its not quite clear what's next. So you go through a quiet period, of a few builders who don't need capital slogging away to try and build something new. — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) August 9, 2024

Tuy nhiên, Cochran tin rằng một khi xu hướng mới được xác định, các quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ nhanh chóng quay trở lại và đổ tiền vào thị trường. Ông cũng nhấn mạnh rằng những quỹ thực sự am hiểu về tiền điện tử có thể tận dụng giai đoạn này để thực hiện những thương vụ đầu tư sớm với số vốn nhỏ, nhưng tiềm năng sinh lời khổng lồ.

7/10 And if something catches that ignites the industry again, then dry powder VCs come and dump money in and add fuel to that fire. But normally in an industry you've got more VCs taking early shots because the idle gain that BTC/ETH provide doesn't exist in those markets. — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) August 9, 2024

Một nhà quan sát thị trường khác, Beanie, cũng đồng tình với quan điểm của Cochran. Ông cho rằng nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm tự nhận là chuyên về tiền điện tử thực chất chỉ là các quỹ đầu tư công nghệ truyền thống đang cố gắng tận dụng sự hấp dẫn của thị trường này để thu hút vốn đầu tư.

Tuy nhiên, họ không thực sự hiểu rõ về những đặc thù và tiềm năng của thị trường này, và do đó, thường bỏ lỡ những cơ hội đầu tư giá trị ở giai đoạn sớm.

9/10 But it's a great way to tell which big VC firms are actually as crypto native as they seem. Ones who actually understand the space can make early small ticket bets and get huge returns. Ones who don't have to sit back and wait for breakouts and will only invest in later… — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) August 9, 2024

Nhìn chung, có thể thấy rằng thị trường đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực tiền điện tử đang trải qua một giai đoạn chuyển tiếp thú vị. Các quỹ đầu tư đang thận trọng hơn, chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường.

Trong khi đó, những nhà phát triển và dự án thực sự sáng tạo và có tiềm năng vẫn có cơ hội để thu hút sự chú ý và nhận được đầu tư, mặc dù có thể sẽ phải kiên nhẫn hơn trong quá trình tìm kiếm nguồn vốn.

Good thread. Most crypto VCs are just tech VCs that call themselves crypto VCs cause they can raise more money that way. But they don’t get the nuances and frankly don’t add enough value to get in early on things. — Beanie (@beaniemaxi) August 9, 2024