Người dùng Degen Chain mất trắng 90% số tiền trong giao dịch chuyển đổi chuỗi

Vào ngày 16/7 vừa qua, một người dùng có tên Tempe.degen đã chia sẻ câu chuyện đáng tiếc của mình khi mất tới 90% số tiền điện tử đang sở hữu trong một giao dịch chuyển đổi sang Base, một giao thức layer 2 của Ethereum. Số tiền bị mất lên tới 785,000 token DEGEN, tương đương khoảng 5,000 USD, gần như “bốc hơi” chỉ sau một cú nhấp chuột.

Theo thông tin từ Degen Chain, nguyên nhân của sự cố này xuất phát từ một lỗi hệ thống nội bộ. Điều này khiến nhiều người không khỏi lo ngại về độ an toàn và ổn định của các nền tảng chuỗi khối layer 3, vốn được kỳ vọng là giải pháp mở rộng quy mô và tăng tốc độ giao dịch cho các mạng lưới blockchain hiện tại.

Sự cố này như một lời cảnh tỉnh cho các nhà phát triển và người dùng về những rủi ro tiềm ẩn trong thế giới tiền điện tử, đặc biệt là khi sử dụng các công nghệ mới chưa được kiểm chứng đầy đủ.

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, Degen Chain đã chính thức lên tiếng trên mạng xã hội X (Twitter cũ). Họ thừa nhận rằng sự cố đáng tiếc này là do một lỗi hệ thống không đáng có, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành đến người dùng bị ảnh hưởng.

Không chỉ xin lỗi, Degen Chain còn cam kết sẽ làm mọi cách để khắc phục hậu quả và bồi thường thỏa đáng cho người dùng bị thiệt hại. Họ đang gấp rút xây dựng một biểu mẫu trực tuyến để tiếp nhận thông tin từ những người dùng đã gặp phải sự cố tương tự, đồng thời khẳng định sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền đã mất.

Tuy nhiên, Degen Chain không chỉ đổ lỗi cho lỗi hệ thống. Họ cũng thẳng thắn chỉ trích các nhà cung cấp dịch vụ bảo mật của mình vì đã không hoàn thành trách nhiệm, dẫn đến sự cố đáng tiếc này.

Degen Chain cam kết sẽ cải thiện toàn diện hệ thống bảo mật của mình, đồng thời hợp tác với các đối tác uy tín hơn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản của người dùng. Họ cũng hy vọng rằng sự cố này sẽ là một lời cảnh tỉnh cho toàn bộ cộng đồng tiền điện tử về tầm quan trọng của việc bảo vệ tài sản số.

1/3 One of our users lost almost 90% of their funds during a bridge transfer from Degen Chain to Base. Bugs like this should never happen, especially when user funds are involved. If you’ve faced a similar problem, we’ll create a form to ensure everyone gets refunded. pic.twitter.com/dcW52FqJS3

— Degen 🎩 (@degentokenbase) July 16, 2024