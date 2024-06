Dogecoin (DOGE) mất 11% trong tuần qua, nhiều chỉ báo uptrend đang dần xuất hiện

Tuần qua, Dogecoin (DOGE) đồng meme coin nổi tiếng nhất thế giới đã trải qua một hành trình đầy kịch tính với nhiều thăng trầm lớn nhỏ. Vào ngày 12 tháng 6, giá trị của DOGE đã bất ngờ lao dốc từ 0.15 đô xuống còn 0.134 đô, khiến không ít nhà đầu tư hoang mang và lo lắng.

Theo số liệu từ CoinMarketCap, trong vòng một tuần qua, giá trị của đồng tiền này đã giảm hơn 11%. Nguyên nhân chính được cho là do sự sụt giảm mạnh của Bitcoin đã kéo theo sự suy giảm của nhiều altcoin khác, trong đó có DOGE.

Trong 48 giờ gần đây, tình hình dường như càng trở nên khó khăn hơn cho DOGE khi phe gấu chiếm ưu thế, đẩy giá trị của đồng tiền này giảm thêm 1,87%. Hiện tại, DOGE đang được giao dịch ở mức 0.14 đô, một mức giá khá thấp so với thời điểm đầu tuần.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều là tin xấu. Giữa những biến động tiêu cực này, các chuyên gia vẫn nhìn thấy một số tín hiệu tốt cho thấy khả năng phục hồi của DOGE trong tương lai gần. Họ chỉ ra những yếu tố như sự quan tâm ngày càng tăng của cộng đồng đối với đồng tiền này, cũng như tiềm năng phát triển của blockchain nói chung, có thể là động lực giúp DOGE lấy lại đà tăng trưởng.

Mới đây, chuyên gia phân tích Kevin đã khiến cộng đồng DOGE xôn xao khi chia sẻ một thông tin đầy hứa hẹn trên X. Theo đó, một chỉ báo quan trọng của DOGE, được gọi là kênh Gaussian 12 ngày, vừa chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lần đầu tiên kể từ năm 2020.

The 12D time frame Gaussian Channel just flipped green on #Dogecoin for the first time since December of 2020 indicating that a potential strong bullish trend is in the cards in the coming months. This indicator has never failed in indicating these trend changes. #DOGE #Altcoins … pic.twitter.com/zknQfJgft0

Đây là một tín hiệu vô cùng tốt, báo hiệu khả năng DOGE sẽ bước vào một xu hướng tăng giá mạnh trong thời gian tới. Kevin, với kinh nghiệm và uy tín của mình, khẳng định rằng chỉ báo kênh Gaussian 12 ngày này đã nhiều lần chứng minh độ chính xác trong việc dự đoán sự thay đổi xu hướng của DOGE.

Việc chỉ báo này chuyển sang màu xanh lần này được xem như một lời khẳng định chắc nịch rằng DOGE đang trên đà đảo chiều tăng giá, mang lại hy vọng cho những nhà đầu tư đã và đang kiên trì nắm giữ đồng tiền này.

Không chỉ dừng lại ở đó, Kevin còn đi sâu vào phân tích so sánh khả năng phục hồi của DOGE với các altcoin khác trên thị trường. Ông nhận thấy rằng, trong bối cảnh thị trường tiền điện tử nói chung đang trải qua những khó khăn và biến động, DOGE lại thể hiện một sự kiên cường đáng kinh ngạc. Càng củng cố thêm niềm tin của ông vào tiềm năng tăng trưởng của DOGE trong tương lai.

Dựa trên những phân tích kỹ thuật, Kevin dự đoán rằng nếu DOGE có thể giữ vững vị thế trên mức Macro 0.382 Fib và vùng hỗ trợ trên biểu đồ tuần, giá trị của đồng tiền này hoàn toàn có thể tăng lên đáng kể, thậm chí có thể đạt mức từ 0.26 đô đến 0.33 đô.

Lets keep this as simple as possible. #Dogecoin looks much stronger then most #Altcoins throughout this massive bleeding period that has lasted more then 3 months. Stay above the Macro .382 FIB and our blue support zone on the weekly time frame and we have to expect continuation… pic.twitter.com/QUaqSkicY2

Nhìn vào biểu đồ 4 giờ, Kevin cũng chỉ ra một mô hình tăng giá rõ ràng của DOGE. Sự trở lại của DOGE vào tam giác đối xứng lớn hơn là một dấu hiệu tốt, cho thấy đồng tiền này đang từng bước lấy lại đà tăng trưởng. Kevin dự đoán rằng DOGE có thể sớm thử thách mức giá 0.175 đô, nơi tập trung một lượng lớn thanh khoản.

Mức giá 0.175 đô được xem là một ngưỡng quan trọng đối với DOGE, bởi vì phần lớn thanh khoản vượt quá mức này nằm trong khoảng từ 0.20 đô đến 0.23 đô. Đây là một yếu tố thuận lợi cho DOGE, bởi các nhà tạo lập thị trường thường hướng đến những khu vực có thanh khoản cao để thực hiện các giao dịch lớn.

Không chỉ có Kevin, một chuyên gia phân tích khác với tên user là Marks cũng đang khiến cộng đồng Dogecoin đứng ngồi không yên với những dự đoán táo bạo của mình. Trên tài khoản X cá nhân, Marks đã chia sẻ một biểu đồ phân tích chi tiết, trong đó anh đã mạnh dạn dự báo DOGE có thể tăng trưởng vượt bậc, lên tới 21.700%, tương đương với mức giá 17 USD.

$DOGE (Dogecoin) –

The trend says a more than 4X to New All Time Highs and perhaps much, much greater!

According to this breakout trend, a >$10 DOGE may be on the way… https://t.co/eVpDwynejx pic.twitter.com/dChytYPZo3

— JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) June 5, 2024