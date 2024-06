Dự đoán giá Dogecoin (DOGE): Chạm mốc giá quan trọng, cơ hội để bật tăng trở lại

Sau những ngày tháng huy hoàng vượt qua mốc 0.16 đô vào đầu tháng 6, Dogecoin (DOGE) đồng meme coin lấy biểu tượng chó Shiba nay lại đang chật vật quanh ngưỡng 0.12 đô. Đây là một mức giá rất quan trọng, có khả năng sẽ quyết định tương lai của DOGE sẽ đi về đâu. Trong suốt một tháng qua, đồng tiền này đã phải đối mặt với áp lực không hề nhỏ từ phe bán, khiến nó mất gần 28% giá trị chỉ trong vòng vỏn vẹn 30 ngày.

Gần đây, nếu bạn đang “ngóng trông” DOGE thì bạn sẽ thấy nó đang được giao dịch ở mức 0.122 đô, giảm hơn 2% so với 24 giờ trước và hơn 3% so với một tuần trước đó. Những con số này có thể khiến không ít nhà đầu tư cảm thấy lo lắng.

Tuy nhiên, đừng vội nản lòng! Giới phân tích kỹ thuật lại đang nhìn thấy những tín hiệu tích cực, cho thấy Dogecoin vẫn có thể bật dậy mạnh. Thậm chí, có những chuyên gia còn mạnh dạn dự đoán DOGE có thể đạt mức 2 đô, thậm chí là 7 đô trong tương lai không xa.

Liệu đây có phải là một cơ hội “ngàn năm có một” để các nhà đầu tư “lướt sóng” kiếm lời? Hay đây chỉ là chút níu kéo yếu ớt của phe mua trước khi bị pha bán thống lĩnh? Tất cả vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Dù Dogecoin (DOGE) đang phải đối mặt với những cơn gió ngược dữ dội trên thị trường, nhưng cộng đồng của Shiba Inu vẫn không hề nao núng. Họ vẫn tin tưởng tuyệt đối vào tương lai tươi sáng của đồng tiền meme này.

Trong số đó, chuyên gia phân tích Crypto Patel, một cái tên quen thuộc với những dự đoán tăng giá đầy lạc quan về DOGE lại một lần nữa khiến cộng đồng xôn xao. Ông cho rằng, thời điểm hiện tại, khi DOGE đang gặp khó khăn, chính là cơ hội ngàn vàng để những nhà đầu tư thông thái gom thêm DOGE vào túi.

Theo phân tích của Patel, vùng giá lý tưởng để tích lũy DOGE nằm trong khoảng từ 0.07 đến 0.10 đô. Tất nhiên, việc gom hàng trong vùng giá này không dành cho những người thiếu kiên nhẫn. Nó đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn và một niềm tin vững chắc vào tiềm năng của DOGE.

#DOGECOIN Chart Update 🚀

Down before the big pump$DOGE best accumulation zone:

$0.1-$0.07. I'm targeting $1 and $2 in the long term.

To those who've held for the last 6 years, your profit is 6900x at ATH and the current ROI is still 1150x.

Reminder: I never suggest… pic.twitter.com/bXT63iQb8V

— Crypto Patel (@CryptoPatel) June 24, 2024