Dogecoin (DOGE) lao dốc, chuyên gia dự đoán tăng 6.000% lên 7,5 đô – Nên mua hay bán?

Thị trường tiền điện tử đang phải trải qua những ngày tháng khó khăn, không khác gì một “cơn bão crypto” khiến giá của nhiều đồng tiền lao dốc không phanh. Bitcoin, đồng coin top 1 của thị trường, cũng không thể thoát khỏi “cơn bão” này, rớt tọt xuống mốc 64.000 đô và gieo rắc nỗi hoang mang về tương lai của thị trường.

Thị trường meme coin vốn rất sôi động và hay có những cú tăng giá chóng mặt, cũng không nằm ngoài vòng xoáy này. Dogecoin (DOGE), “huyền thoại” của thị trường meme coin đã ghi nhận giá trị của mình giảm gần 3% trong 24 giờ qua và gần 14% trong vòng một tuần. Nhiều người cho rằng việc một số cá voi lớn đồng loạt bán tháo đã góp phần không nhỏ vào tình trạng “đỏ lè” này.

Tuy nhiên, giữa bối cảnh đó vẫn có những tia hy vọng cho các nhà đầu tư. Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tiền điện tử vẫn tỏ ra lạc quan về khả năng phục hồi của Dogecoin trong tương lai gần. Họ tin rằng đây chỉ là một đợt điều chỉnh cần thiết sau những đợt tăng trưởng mạnh trước đó và Dogecoin vẫn có tiềm năng tăng trưởng rất lớn.

Câu hỏi đặt ra là: Liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để “xuống tiền” và mua thêm Dogecoin? Để trả lời chắc chắn cho câu hỏi này là một điều khá khó khăn, bởi thị trường tiền điện tử luôn tiềm ẩn những rủi ro khó lường. Tuy nhiên, nếu bạn là một nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn và tin tưởng vào tiềm năng của Dogecoin, đây có thể là một cơ hội không thể bỏ qua. Hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo của Dogecoin và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt nhất.

Vào ngày 18/6 vừa qua, cộng đồng yêu thích Dogecoin đã được một phen “bồn chồn” khi Whale Alert – nền tảng chuyên theo dõi các giao dịch tiền điện tử lớn bất ngờ thông báo về một giao dịch khổng lồ liên quan đến đồng tiền meme coin này. Gần 99,3 triệu DOGE, tương đương khoảng 12,1 triệu đô tính theo giá thị trường hiện tại, đã được chuyển từ một ví ẩn danh tới sàn giao dịch Robinhood.

Thông tin này ngay lập tức đã làm dấy lên nhiều đồn đoán và tranh luận trong cộng đồng. Một số người cho rằng đây là dấu hiệu của một đợt bán tháo lớn sắp diễn ra. Nếu số lượng Dogecoin khổng lồ này bị bán tháo thì giá của DOGE có thể sẽ lao dốc không phanh. Tuy nhiên, cũng có không ít người tỏ ra lạc quan hơn, cho rằng việc chuyển Dogecoin đến sàn giao dịch không nhất thiết phải là một tín hiệu tiêu cực.

Họ lập luận rằng có thể chủ nhân của số Dogecoin này chỉ là muốn tận dụng các tính năng giao dịch trên Robinhood, hoặc đây có thể là một hoạt động nội bộ của sàn giao dịch. Thậm chí, có người còn đưa ra giả thuyết rằng đây có thể là một chiêu trò “tung hỏa mù” của các “cá voi” nhằm thao túng thị trường.

Thực tế là, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có ai có thể khẳng định chắc chắn về mục đích thực sự của giao dịch này. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng động thái này đã tạo ra một sự bất ổn trên thị trường Dogecoin. Giới đầu tư đang theo dõi sát sao từng biến động của giá DOGE, lo lắng về một kịch bản xấu nhất có thể xảy ra.

Giữa những biến động không ngừng của thị trường crypto, có một tia hy vọng mới vừa lóe lên trong cộng đồng Dogecoin. Trader Tardigrade, một nhà phân tích thị trường lão luyện với nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến trên thương trường crypto đã đưa ra một dự đoán táo bạo. Theo đó, ông dự đoán rằng giá Dogecoin (DOGE) có thể sẽ không chỉ phục hồi mà còn bứt phá ngoạn mục, vươn tới mốc 7,5 USD trong tương lai gần.

$DOGE comes to the last phase of consolidation, a TRIANGLE consolidation 🟢

These triangles have been seen in every cycle just before the HUGE Surge.

The chart tells itself 🚀 pic.twitter.com/jVlgN3bfh6

