Dự đoán giá Dogecoin: Nhiều nhà phân tích hàng đầu cho rằng DOGE sẽ sớm quay lại nhịp tăng

Dogecoin (DOGE), đồng tiền điện tử được biết đến với meme chó Shiba Inu vui nhộn, đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ sau một thời gian dài trầm lắng. Sự tăng trưởng gần đây của DOGE đã thắp lên hy vọng cho các nhà đầu tư về một đợt tăng giá đáng kể trong tương lai gần.

Thị trường tiền điện tử vốn luôn biến động, và Dogecoin cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, những bước tiến vững chắc gần đây của đồng tiền này đã thu hút sự chú ý của giới đầu tư, khiến nhiều người tin rằng DOGE đang trên đà trở lại thời kỳ hoàng kim.

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tiền điện tử đã đưa ra những dự đoán lạc quan về tương lai của Dogecoin. Họ tin rằng DOGE không chỉ là một đồng coin meme (meme xuất phát từ những trào lưu trên mạng xã hội), mà còn có tiềm năng tăng trưởng vượt bậc.

Một trong những chuyên gia nổi tiếng, Ali Martinez, thậm chí còn đưa ra một mục tiêu đầy tham vọng cho DOGE. Ông cho rằng đồng tiền này có thể sắp sửa tạo ra một cú bứt phá ngoạn mục, đưa giá trị của nó lên một tầm cao mới.

Dogecoin (DOGE) đã trải qua một giai đoạn khó khăn kể từ ngày 26/5, khi giá của nó tụt xuống dưới mốc 0.174 đô. Kể từ đó, DOGE đã phải liên tục chịu áp lực bán mạnh mẽ và dù đã có nhiều nỗ lực để phục hồi, tuy nhiên đồng tiền này vẫn chưa thể vượt qua được ngưỡng kháng cự quan trọng này.

Xu hướng giảm giá này tiếp tục kéo dài, khiến giá DOGE trượt dốc theo một đường xu hướng giảm dần. Vào ngày 18/6, DOGE đã tìm thấy một điểm tựa tại mức giá 0.11 đô, tuy nhiên, đây cũng đồng nghĩa với việc đồng tiền này đã mất đi 35% giá trị so với mức đỉnh trước đó.

Trong khoảng thời gian từ đó đến nay, DOGE đã có những chuyển biến tích cực hơn. Đồng tiền này đã ổn định trong khoảng giá từ 0.11 đô đến 0.12 đô, cho thấy một giai đoạn tạm lắng và có khả năng là sự tích lũy của các nhà đầu tư.

Đặc biệt, những diễn biến mới nhất trên biểu đồ giá ngày của DOGE đang mang đến những tín hiệu đầy hứa hẹn. Các nến xanh đang xuất hiện ngày càng nhiều và rõ ràng hơn, cho thấy hoạt động mua vào đang tăng lên và người mua đang dần quay trở lại thị trường.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn cần thận trọng và tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thị trường. Một cú bứt phá mạnh mẽ vượt qua mức 0.14 đô sẽ là một tín hiệu quan trọng, củng cố thêm niềm tin vào sự phục hồi mạnh mẽ hơn của DOGE.

Hiện tại, DOGE đang được giao dịch ở mức 0.125, tăng 3% so với 24 giờ trước. Điều đáng chú ý hơn nữa là khối lượng giao dịch của DOGE đã tăng lên đến 406 triệu đô, tăng hơn 28% chỉ trong một ngày.

Việc giá DOGE tăng lên cùng với khối lượng giao dịch lớn cho thấy sự quan tâm và niềm tin của các nhà đầu tư vào đồng tiền này đang dần được khôi phục. Có thể nói, DOGE đang từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn và đang hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

Không chỉ các nhà đầu tư nhỏ lẻ, mà ngay cả những chuyên gia phân tích tiền điện tử cũng đang bày tỏ sự lạc quan về tương lai của Dogecoin. Điển hình là vào ngày 30/6 vừa qua, Ali Martinez một chuyên gia phân tích nổi tiếng trong giới tiền điện tử, đã đưa ra dự đoán về một đợt tăng giá mạnh mẽ của đồng DOGE.

Theo Martinez, một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng có tên là TD Sequential đã phát ra tín hiệu mua mạnh mẽ cho Dogecoin trên biểu đồ khung thời gian 3 ngày. Đây là một chỉ báo quan trọng thường được các nhà giao dịch sử dụng để dự đoán xu hướng giá của một loại tiền điện tử.

Chỉ báo TD Sequential hoạt động dựa trên việc phân tích các mô hình giá trên biểu đồ. Khi chỉ báo này cho thấy tín hiệu mua, điều đó có nghĩa là có khả năng cao giá của đồng tiền đó sẽ tăng lên trong tương lai gần.

Trong trường hợp của Dogecoin, tín hiệu mua xuất hiện trên biểu đồ 3 ngày cho thấy khả năng đồng tiền này sẽ có một đợt tăng giá đáng kể trong thời gian tới. Martinez cũng chia sẻ thêm rằngdựa trên các công cụ phân tích kỹ thuật khác, anh tin rằng Dogecoin có thể sẽ sớm bật tăng trở lại.

Tuy nhiên, dự đoán của các chuyên gia dù có cơ sở phân tích kỹ thuật vững chắc, cũng chỉ mang tính tham khảo. Do đó, các nhà đầu tư nên thận trọng và không nên quá tin tưởng vào bất kỳ dự đoán nào.

Không chỉ có những người đam mê tiền điện tử mới tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của Dogecoin, mà ngay cả các chuyên gia phân tích cũng đang đưa ra những dự đoán đầy lạc quan về tương lai của đồng tiền này. Thậm chí, có những người còn tin rằng DOGE có thể quay trở lại thời kỳ đỉnh cao của nó vào năm 2024.

Javon Marks, một chuyên gia phân tích tiền điện tử có tiếng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), đã chia sẻ một dự đoán táo bạo về Dogecoin.

Dự đoán của Javon Marks đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử. Không chỉ có vậy, một chuyên gia phân tích khác có tên là BigMike cũng đưa ra những nhận định tích cực về DOGE.

$DOGE (Dogecoin)'s price is continuing to hold well broken out and up nearly +120% since on this visual which can imply an uphill run to be on!

With this breakout holding, there may be much more coming in this uphill run, with prices climbing another +342% to reach the $0.6533… https://t.co/herUF9pMwb pic.twitter.com/qQzI2QyKxR

— JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) June 14, 2024