Dự đoán giá Dogecoin: Liệu DOGE có thể phá đường xu hướng và chạm mốc 0.175 USD?

Dogecoin (DOGE), đồng tiền điện tử meme coin hàng đầu, đã trải qua một giai đoạn khó khăn kể từ giữa tháng 6. Sau khi mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng 0.16 USD vào ngày 12/6, giá DOGE đã liên tục giảm, tạo ra các đỉnh và đáy giá ngày càng thấp hơn. Xu hướng giảm này kéo dài sang tháng 7, thậm chí DOGE đã có lúc chạm mức thấp đến dưới 0.1 USD vào ngày 5/7.

Dù đã có nỗ lực phục hồi nhẹ và vượt qua mốc 0.1 USD nhưng DOGE vẫn chưa thể thoát khỏi trend giảm. Đồng tiền này vẫn đang giao dịch dưới các mức giá quan trọng, đồng thời áp lực bán lớn từ các nhà đầu tư khiến DOGE khó có thể tăng giá trở lại trong tương lai gần.

Tính đến thời điểm hiện tại, DOGE đang được giao dịch quanh mức 0.108 USD, giảm 1.2% trong vòng 24 giờ qua và mất hơn 25% giá trị chỉ trong 30 ngày gần đây. Thậm chí, trong 7 ngày vừa qua, DOGE đã giảm hơn 11%, khiến nhiều nhà đầu tư cảm thấy lo lắng.

Tuy nhiên, giữa những khó khăn và thách thức, cộng đồng những người ủng hộ Dogecoin vẫn không hề mất niềm tin. Nhiều người vẫn tin tưởng rằng DOGE đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh mẽ trong tương lai gần. Họ cho rằng những biến động gần đây chỉ là tạm thời và tiềm năng tăng trưởng của DOGE vẫn còn rất lớn.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu Dogecoin có đủ sức mạnh để vượt qua xu hướng giảm giá hiện tại và đạt được mục tiêu 0.17 USD hay không? Đây là một câu hỏi không dễ trả lời, bởi thị trường tiền điện tử luôn biến động và khó lường. Các nhà phân tích đang theo dõi sát sao các chỉ số kỹ thuật và tâm lý thị trường để đưa ra những dự đoán chính xác nhất về tương lai của DOGE.

Kể từ tháng 6 đến nay, Dogecoin (DOGE) đã không còn giữ được phong độ như trước. Giá DOGE liên tục giảm, tạo thành một đường xu hướng giảm giá rõ rệt trên biểu đồ. Tuy nhiên, hiện tại, giá DOGE đang tiến gần đến vùng trên của đường xu hướng này, và nếu vượt qua được, có thể sẽ tạo ra một cú lội ngược dòng ngoạn mục, chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

Tuy nhiên, việc vượt qua đường xu hướng giảm này không hề dễ dàng. Hầu hết các chỉ báo kỹ thuật vẫn đang cho thấy một bức tranh không mấy khả quan cho DOGE. Chỉ số RSI, một chỉ báo đo lường động lượng thị trường, hiện đang ở mức 38, cho thấy thị trường đang trong tình trạng “quá bán”.

Nghĩa là áp lực bán đang rất lớn, nhiều nhà đầu tư đang muốn bán tháo DOGE để tránh thua lỗ. Tuy nhiên, đây cũng có thể là một tín hiệu tốt, bởi khi thị trường quá bán, thường sẽ xuất hiện các nhà đầu tư “bắt đáy”, tức là mua vào DOGE với hy vọng giá sẽ tăng trở lại.

Giá của DOGE hiện đang nằm dưới dải Bollinger Band, một công cụ kỹ thuật dùng để đo lường độ biến động của giá. Thông thường, khi giá nằm dưới dải Bollinger Band, điều này cho thấy xu hướng giảm vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đây cũng có thể là dấu hiệu của một sự đảo chiều sắp xảy ra.

Các thanh histogram của MACD, một chỉ báo khác dùng để đo lường động lượng thị trường, đang thu hẹp dần, cho thấy đà giảm của DOGE đang yếu đi. Tuy nhiên, giá DOGE vẫn nằm dưới đường trung bình động MA 50 và MA 200, hai đường trung bình động quan trọng thường được các nhà đầu tư sử dụng để đánh giá xu hướng dài hạn. Cho thấy phe “gấu”, những người tin rằng giá sẽ giảm, vẫn đang nắm quyền kiểm soát thị trường.

Nhìn chung, các chỉ báo kỹ thuật đang đưa ra những tín hiệu trái chiều, khiến cho việc dự đoán tương lai của DOGE trở nên khó khăn hơn. Khả năng đảo chiều xu hướng là có thể xảy ra, nhưng không chắc chắn.

Nếu Dogecoin có thể vượt qua được đường xu hướng giảm và thu hút được một lượng lớn nhà đầu tư “bắt đáy”, đồng tiền này hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu 0.17 USD. Tuy nhiên, để đạt được điều này, cần có sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng Dogecoin và những tin tức tích cực về sự phát triển của dự án.

Giới chuyên gia tiền điện tử đang xôn xao bàn tán về khả năng Dogecoin (DOGE) có thể bứt phá ngoạn mục trong thời gian tới. Big Mike, một nhà phân tích nổi tiếng trong giới, đã đưa ra dự đoán gây sốc rằng DOGE có thể vượt qua ngưỡng $1 trong chu kỳ tăng giá này.

Dự đoán này không phải là lời nói suông, mà dựa trên những phân tích kỹ thuật chuyên sâu. Big Mike đã sử dụng lý thuyết Elliott Wave, một mô hình phân tích kỹ thuật nổi tiếng, để giải mã những chuyển động của DOGE.

Big Mike thậm chí còn chỉ ra một chi tiết thú vị trên biểu đồ giá của DOGE: một kênh tăng dần, cho thấy xu hướng tăng giá có thể tiếp tục trong thời gian tới. Anh cũng sử dụng các mức mở rộng Fibonacci, một công cụ phân tích kỹ thuật khác, để xác định các mục tiêu giá tiềm năng của DOGE. Kết quả cho thấy DOGE hoàn toàn có khả năng đạt được những đỉnh cao mới, vượt xa mức giá hiện tại.

Không chỉ Big Mike, nhiều chuyên gia khác cũng đồng tình với quan điểm lạc quan này. Họ chỉ ra rằng khối lượng giao dịch hiển thị (VPVR) của DOGE cho thấy mức kháng cự phía trên mức giá hiện tại là rất nhỏ. Nghĩa là nếu DOGE vượt qua được các rào cản hiện tại, giá có thể tăng vọt mà không gặp nhiều trở ngại.

Những phân tích lạc quan này đã thổi bùng lên niềm hy vọng của cộng đồng những người yêu thích Dogecoin. Họ tin rằng DOGE không chỉ là một đồng tiền meme, mà còn có tiềm năng trở thành một khoản đầu tư sinh lời hấp dẫn. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến thận trọng hơn, cho rằng thị trường tiền điện tử luôn biến động khó lường và không có gì là chắc chắn.

Dù sao đi nữa, không thể phủ nhận rằng những dự đoán lạc quan từ các chuyên gia đã tạo ra một làn sóng lạc quan trong cộng đồng Dogecoin. Giấc mơ về một chú chó Shiba Inu hóa rồng, vượt qua ngưỡng 1 USD và làm nên lịch sử, đang trở nên ngày càng rõ nét hơn bao giờ hết.

Theo một phân tích mới đây, DOGE có thể đang đứng trước cơ hội “đổi đời” với mức tăng trưởng đáng kinh ngạc gấp 10 lần giá trị hiện tại.

Chuyên gia này ví von tình hình hiện tại của DOGE như một canh bạc “được ăn cả, ngã về không”. Nếu DOGE vượt qua được ngưỡng kháng cự này, đồng tiền này có thể sẽ tăng giá “phi mã”, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho những nhà đầu tư dám mạo hiểm. Tuy nhiên, nếu không thể vượt qua, DOGE có thể sẽ tiếp tục chìm sâu hơn trong “vũng bùn” giảm giá.

$DOGE

Primary Macro Analysis#DOGE presenting a 10x opportunity? In the midst of chaos, there may be opportunity. DOGE has done a full retracement into the 88.6% Fib lvl. This is a ride or die coin at this point, and the only way to count the larger degree wave 4 is a triangle. pic.twitter.com/XwiFeqfIWx

— XForceGlobal (@XForceGlobal) July 8, 2024