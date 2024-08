Donald Trump muốn bổ nhiệm Elon Musk làm thành viên nội các của mình

Lý do bạn nên tin Techreport

Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa – Donald Trump cho biết, nếu như giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, ông sẽ cân nhắc bổ nhiệm CEO Tesla – Elon Musk cho một vị trí trong nội các của mình.

Sau khi nhận được sự ủng hộ công khai từ Elon Musk và trong cuộc thảo luận gần đây về X Spaces, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết ông “chắc chắn sẽ” cân nhắc đưa Musk vào nội các hoặc giao cho vai trò cố vấn trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Reuters.

Ông ấy là một người rất thông minh. Tôi chắc chắn sẽ làm nếu ông ấy đồng ý. Ông ấy là một người tuyệt vời.

Donald Trump

Tuy nhiên, Trump không đề cập cụ thể sẽ giao cho Musk phụ trách bộ phận nào trong 15 bộ phận điều hành bao gồm Kho bạc, Thương mại, Năng lượng và Lao động.

Những phát biểu của Trump được đưa ra sau cuộc thảo luận của ông về X Spaces. Cuộc thảo luận này đã bị trì hoãn gần 40 phút vì lý do theo Musk thông báo là “một cuộc tấn công DDos quy mô lớn” nhắm vào X. Các nhân viên X đã báo cáo không có vấn đề gì đáng kể ảnh hưởng đến những người dùng của nền tảng này.

Vào hôm thứ Hai, Musk nói rằng ông sẽ sẵn sàng tham gia nội các của Donald Trump nếu như ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa đắc cử vào tháng 11.

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0

— Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2024