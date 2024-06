Liệu ETF ETH spot có được phê duyệt vào mùa hè này – Thời đại thống trị của Ethereum?

Sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC – Securities and Exchange Commission) đã phê duyệt Mẫu 19b-4 cho ETH ETF vào tháng 5. Và Chủ tịch SEC, Gary Gensler, gần đây cũng đã thông báo rằng các quỹ ETH ETF spot khả năng cao sẽ có thể hoàn tất quá trình phê duyệt vào cuối mùa hè này.

Những tin tức đồn đoán như vậy mang lại cho cộng đồng các nhà đầu tư tiền điện tử tia hy vọng về triển vọng tăng trưởng của Ethereum, trong bối cảnh giá $ETH giảm tới 7,8% trong tuần qua.

Nếu các quỹ ETH ETF được phê duyệt vào tháng 9, giá trị của đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới (tính theo mức vốn hóa thị trường) trong số các loại tiền tệ phi tập trung khác chắc chắn sẽ tăng mạnh.

Hiệu ứng domino từ tiến trình phê duyệt các quỹ ETH ETF

Ngay sau khi SEC phê duyệt vòng đăng ký đầu tiên (Mẫu 19b-4) cho ETF ETH spot (giao ngay), giá ETH đã tăng vọt tới 8,33%, từ khoảng 3,6 nghìn USD lên trên 3,9 nghìn USD. Giá của đồng tiền kỹ thuật số thứ hai thế giới này kể từ đó đã giảm xuống còn khoảng 3,5 nghìn đô la, theo CoinMarketCap.

Kịch bản này cũng khá phù hợp với trường hợp của Bitcoin ETF spot. Khi quỹ BTC ETF được phê duyệt vào ngày 10 tháng 01, giá Bitcoin đã nhanh chóng thiết lập các mức đỉnh mới – mặc dù bản thân BTC đã là loại tiền điện tử số một thế giới.

Nhờ việc BTC ETF ngày càng trở nên phổ biến và được áp dụng rộng rãi, giá Bitcoin – với trị giá trước đó là 46 nghìn đô la – đã đạt mức ATH lịch sử là hơn 75 nghìn đô la vào ngày 21 tháng 3. Giá hiện tại của $BTC ở thời điểm viết bài dao động quanh mức 66,9 nghìn đô la, tương ứng với mức tăng 45,43% kể từ khi Bitcoin ETF spot được SEC chấp thuận phê duyệt.

Các nhà phân tích crypto hàng đầu dự đoán giá ETH sẽ có quỹ đạo tăng tương tự như Bitcoin, nếu các quỹ ETH ETF spot sớm được phê duyệt. Và đây là lý do tại sao:

ETF vốn là hình thức đầu tư đã quá quen thuộc, được quản lý chặt chẽ bởi các tổ chức tài chính, và có khả năng thu hút dòng vốn đáng kể vào hệ sinh thái Ethereum.

ETF vốn là hình thức đầu tư đã quá quen thuộc, được quản lý chặt chẽ bởi các tổ chức tài chính, và có khả năng thu hút dòng vốn đáng kể vào hệ sinh thái Ethereum. Việc SEC phê duyệt ETH ETF spot có thể giúp tính pháp lý của Ethereum được nâng cao đáng kể, biến nó thành một loại chứng khoán, có khả năng thu hút nhiều nhà đầu tư chính thống hơn.

Việc SEC phê duyệt ETH ETF spot có thể giúp tính pháp lý của Ethereum được nâng cao đáng kể, biến nó thành một loại chứng khoán, có khả năng thu hút nhiều nhà đầu tư chính thống hơn. Giá $ETH tăng cao hơn có thể thúc đẩy nền kinh tế DeFi tăng trưởng mạnh mẽ, đưa toàn bộ lĩnh vực Web3 lên một tầm cao mới.

Theo Market Insider, công ty giao dịch QCP Capital ước tính giá của ETH sẽ tăng tới 60% sau khi được Ethereum ETF chính thức phê duyệt. Nếu kịch bản này xảy ra thì giá ETH sẽ chính thức thiết lập mức đỉnh mới 5,6 nghìn đô la.

Liệu ETH có phải là hàng hóa hay không?

Tuy nhiên, vấn đề Ethereum là chứng khoán hay hàng hóa vẫn là câu hỏi cần được trả lời, và vẫn đang dấy lên nhiều lo ngại, tranh cãi trong cộng đồng các nhà đầu tư tiền điện tử.

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (The Commodity Futures Trading Commission – CFTF) hiện coi ETH là một loại hàng hóa. Trong khi đó, Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vẫn rất kín tiếng về việc phân loại Ethereum.

Việc phân loại các đồng tiền điện tử ảnh hưởng rất lớn tâm lý của các nhà đầu tư, nhà quản lý và giao dịch đánh giá về tài sản đó. Điều thú vị là cựu Chủ tịch của SEC, Jay Clayton, đã từng tuyên bố Bitcoin không phải là chứng khoán vào tháng 6 năm 2018.

Tiền điện tử: Đây là những loại tiền tệ thay thế cho các loại tiền tệ có chủ quyền, thay thế cho đồng đô la, đồng Euro, đồng yên bằng Bitcoin. Loại tiền tệ đó thực chất không phải là chứng khoán. – Jay Clayton

Đạo luật Đổi mới và Công nghệ Tài chính cho Thế kỷ 21 (Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act) có thể giải quyết dứt điểm vấn đề gây tranh cãi này. Nhưng hiện đạo luật này vẫn đang trong giai đoạn chờ Thượng viện Mỹ phê duyệt. Nếu Ethereum được phân loại là hàng hóa, chắc chắn sẽ có nhiều quy định rõ ràng hơn để vận hành loại tài sản này.

Các quy định pháp lý về tiền điện tử rất quan trọng, vì nó giúp giảm bớt mức độ rủi ro và nâng cao niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường.

Các quỹ ETF tiền điện tử tiềm năng ngoài ETH và BTC

Bên cạnh khả năng ETH ETF sẽ được chấp thuận trong thời gian tới, một số chuyên gia crypto nhận định các loại tiền điện tử khác có thể sẽ học theo chiến lược này.

Trong một video YouTube gần đây, Sergey Nazarov của Chainlink đã thảo luận rất nhiều về việc nhiều quỹ ETF – ngoài Bitcoin và Ethereum – có thể sẽ sớm được phê duyệt trong tương lai như thế nào.

Đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng mới của thị trường tiền điện tử. Không chỉ Bitcoin ETH mà nhiều token khác khả năng cao cũng sẽ có thêm cả sản phẩm ETF về sau. Với kịch bản này thì khó có thể tưởng tượng đường sẽ có bao nhiêu dòng vốn đổ vào thị trường tiền điện tử

Theo Trưởng bộ phận Nghiên cứu tiền điện tử và Thị trường ngoại tệ mới nổi của Standard Chartered, Geoffrey Kendrick, Solana ($SOL) và Ripple ($XRP) sẽ là những ứng cử viên tiếp theo có thêm các sản phẩm ETF (Exchange Traded Fund).

Chỉ là vấn đề thời gian trước khi các đồng tiền kỹ thuật số hàng đầu khác cũng chuyển sang dạng ETF. – Geoffrey Kendrick

Tương lai của tiền điện tử – Sẽ được áp dụng ngày càng rộng rãi?

Nếu SEC chấp thuận phê duyệt đối với Ethereum ETF thì nó sẽ đánh dấu một thời điểm quan trọng trong lĩnh vực blockchain. Chỉ riêng về mặt pháp lý, mức độ tin cậy của cộng đồng các nhà đầu tư đối với Ethereum hẳn sẽ tăng lên đáng kể.

Cân nhắc thêm yếu tố blockchain Ethereum vẫn luôn dẫn đầu trong việc lưu trữ các giao thức hợp đồng thông minh hàng đầu và hoạt động của nhà phát triển token, dòng vốn tiềm năng từ các quỹ ETF có thể nâng cao hơn nữa vị thế của nó trong không gian Web3.

Khi hệ sinh thái Ethereum cũng như cộng đồng của nó ngày càng phát triển nhờ giá ETH tăng cao, các quỹ ETF giao ngay không chỉ có thể thúc đẩy giá Ethereum mà còn cả các nền tảng hợp đồng thông minh khác (chẳng hạn như Solana và Cardano), và toàn ngành tiền điện tử nói chung.

Tuy nhiên, liệu ETH ETF có phải là con đường tốt nhất cho Ethereum không, hay một hệ sinh thái đa chuỗi (multi-chain) cân bằng hơn sẽ tốt hơn cho việc áp dụng nó trên quy mô rộng? Chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi này.

Như mọi khi, hãy luôn thực hiện các nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào bất cứ dự án coin nào. Lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro lớn, và thị trường crypto thì có mức độ biến động cực kỳ cao.