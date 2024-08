ETF Ethereum biến động mạnh khi ETHE ghi nhận dòng rút ròng 31 triệu USD

Thị trường tiền điện tử vẫn còn đang chao đảo sau cú sốc giảm giá mạnh vào tuần trước. Trong bối cảnh đó, các quỹ ETF (Exchange-Traded Fund) đầu tư vào Ethereum cũng không tránh khỏi sự biến động. Thậm chí, tình hình còn trở nên căng thẳng hơn khi các nhà đầu tư liên tục rút vốn khỏi các quỹ này trong những ngày qua.

Cụ thể, quỹ ETF Ethereum Trust (ETHE) của Grayscale, một trong những quỹ ETF Ethereum lớn nhất, đã chứng kiến dòng tiền chảy ra ròng lên tới 31 triệu USD chỉ trong ngày 13/8.Cho thấy xu hướng rút vốn tiêu cực đã quay trở lại sau một thời gian ngắn tạm lắng.

Trước đó, vào ngày 12/8, ETHE đã có một ngày “yên bình” hiếm hoi khi không ghi nhận bất kỳ dòng tiền ra nào kể từ khi ra mắt.

Theo số liệu từ Farside Investors, tổng cộng đã có hơn 2,3 tỷ USD bị rút khỏi ETHE kể từ khi quỹ này được thành lập. Con số khổng lồ này cho thấy mức độ nghiêm trọng của làn sóng rút vốn mà ETHE đang phải đối mặt.

Mặc dù ETHE đang trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng một số quỹ ETF Ether giao ngay khác lại cho thấy tín hiệu tích cực. Cụ thể, vào ngày 13 tháng 8, các quỹ này đã ghi nhận dòng tiền vào ròng đạt 24,3 triệu USD. Cho thấy vẫn có một bộ phận nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của Ethereum trong dài hạn và sẵn sàng đầu tư vào các sản phẩm ETF liên quan.

Thị trường ETF Ethereum hiện đang có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi một số quỹ như ETHE đang gặp khó khăn do làn sóng rút vốn, thì một số quỹ khác vẫn thu hút được dòng tiền mới. Phản ánh sự phức tạp và khó lường của thị trường tiền điện tử nói chung và Ethereum nói riêng trong giai đoạn hiện nay.

Thị trường ETF Ethereum đang ghi nhận một bức tranh tương phản thú vị. Trong khi quỹ ETF Ethereum Trust (ETHE) của Grayscale đang phải đối mặt với làn sóng rút vốn mạnh mẽ, thì các quỹ ETF Ethereum giao ngay khác lại thu hút được dòng tiền đầu tư khổng lồ.

Kể từ khi chuyển đổi thành quỹ ETF Ethereum giao ngay, ETHE đã ghi nhận dòng tiền ra ròng lên tới khoảng 2,3 tỷ USD ETH. Con số này tương đương với 25% tổng tài sản mà ETHE quản lý ban đầu với mức vốn đạt 9 tỷ USD. Sự sụt giảm mạnh mẽ này diễn ra chỉ trong vòng hai tuần rưỡi sau khi ETF Ether giao ngay ra mắt, cho thấy sự thay đổi nhanh chóng trong tâm lý nhà đầu tư đối với ETHE.

Ngược lại, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), một sản phẩm tương tự của Grayscale nhưng đầu tư vào Bitcoin, lại mất gần bốn tháng mới ghi nhận ngày đầu tiên không có dòng tiền ra. Điều này cho thấy sự khác biệt đáng kể trong cách nhà đầu tư tiếp cận hai sản phẩm này.

Trong khi ETHE đang gặp khó khăn, thì quỹ ETF Ethereum Mini Trust của Grayscale lại hoạt động khá ổn định. Quỹ này không ghi nhận bất kỳ dòng tiền ra ròng nào và vẫn duy trì tổng dòng tiền vào là 221 triệu USD kể từ khi ra mắt. Sự tương phản này cho thấy nhà đầu tư đang đặt niềm tin nhiều hơn vào quỹ Mini Trust mới ra mắt, có thể do quy mô nhỏ hơn và tính linh hoạt cao hơn của quỹ này.

Bên cạnh dòng tiền ra từ ETHE, các ETF Ethereum giao ngay khác lại chứng kiến dòng tiền vào đáng kể, đạt 24,3 triệu USD vào ngày 13/8. Trong đó, quỹ iShares ETF ETHA của BlackRock dẫn đầu với dòng tiền vào ròng 49,12 triệu USD, nâng tổng dòng tiền vào kể từ khi ra mắt lên 950 triệu USD.

Quỹ ETF FETH của Fidelity cũng ghi nhận dòng tiền vào 5,41 triệu USD, nâng tổng dòng tiền vào lên 351 triệu USD.

Tuy nhiên, bất chấp những tín hiệu tích cực từ các quỹ ETF Ethereum giao ngay, tổng dòng tiền ra ròng cho các quỹ này vẫn tăng lên 377 triệu USD. Điều này cho thấy thị trường ETF Ethereum vẫn còn nhiều biến động và nhà đầu tư cần thận trọng khi đưa ra quyết định đầu tư.

Giữa những tín hiệu trái chiều từ thị trường ETF Ether, giá Ethereum đã phục hồi đáng kể sau đợt suy giảm gần đây. ETH đã vượt qua mốc 2.700 USD và hiện đang hướng tới mức 3.000 USD, tạo ra sự lạc quan cho các nhà đầu tư. Ethereum (ETH) hiện đang giao dịch ở mức 2.750 USD, tăng 4,3% trong 24 giờ qua.

Tóm lại, thị trường ETF Ethereum đang trải qua một giai đoạn đầy biến động với sự phân hóa rõ rệt giữa các quỹ khác nhau. Trong khi một số quỹ như ETHE đang gặp khó khăn, thì một số quỹ khác vẫn thu hút được dòng tiền mới. Việc này phản ánh sự phức tạp và khó lường của thị trường tiền điện tử nói chung và Ethereum nói riêng. Nhà đầu tư cần thận trọng và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đưa ra quyết định đầu tư vào bất kỳ sản phẩm ETF nào.

Sự xuất hiện của các quỹ ETF tiền điện tử đã mang lại một luồng gió mới cho thị trường, thắp lên hy vọng về những biến động giá đáng kể. Nhiều chuyên gia trong ngành tin rằng các ETF Bitcoin và Ethereum giao ngay đã có tác động tích cực đến sự phát triển của thị trường tiền điện tử.

