Khối lượng giao dịch Ethereum (ETH) tăng 100% trong 24h, trong khi giá thì tụt còn 3,400 đô

Thị trường tiền điện tử vừa trải qua một cuối tuần đầy biến động với sự trổi dậy của phe gấu. Giá trị của hầu hết các đồng tiền điện tử đều lao dốc không phanh, khiến không ít nhà đầu tư đứng ngồi không yên. Tính đến thời điểm hiện tại, ngày 25/6 năm 2024, thị trường vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi và tiếp tục giảm hơn 4%.

Ethereum (ETH), đồng tiền ảo lớn thứ hai thế giới, cũng không thoát khỏi cơn bão này. Trong vòng 24 giờ qua, giá trị của ETH đã giảm hơn 5%, hiện đang giao động quanh mức 3.310 đô. Tuy nhiên, điều đáng nói là khối lượng giao dịch của ETH lại tăng đột biến, tăng hơn gấp đôi so với ngày trước.

Rõ ràng, hoạt động mua bán ETH vẫn diễn ra cực kỳ sôi nổi, nhưng lại đang đẩy giá trị của đồng tiền này xuống sâu hơn. Giữa lúc thị trường tiền điện tử đầy biến động, nhiều “cá mập” trong giới đầu tư lại âm thầm rút ETH khỏi các sàn giao dịch về ví cá nhân.

Liệu đây có phải là một động thái chiến lược, cho thấy các nhà đầu tư này đang đặt cược vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của ETH?

Vừa đây, thông tin về một thương vụ mua ETH “khủng” đã được SpotOnChain cập nhật (SpotOnChain là một công ty phân tích dữ liệu blockchain uy tín). Theo đó, vào rạng sáng ngày hôm nay (9:39 giờ Hà Nội), một ví tiền điện tử bí ẩn có tên 0xdbf, được cho là có liên quan mật thiết đến Justin Sun, đã âm thầm chuyển một lượng lớn ETH từ sàn giao dịch Binance.

Ví 0xdbf đã rút tổng cộng 4.629 ETH, tương đương với giá trị lên đến 16,07 triệu đô, tính theo giá ETH tại thời điểm giao dịch là 3.472 đô/ETH. Điều đáng quan tâm là đây không phải lần đầu tiên cá mập này thực hiện những thương vụ lớn như vậy. Chỉ vài ngày trước đó, vào ngày 21/6, ví 0xdbf cũng đã rút tới 9.338 ETH khỏi Binance, nâng tổng số ETH được rút trong thời gian ngắn lên con số khổng lồ 13.967 ETH, trị giá gần 50 triệu đô.

Wallet 0xdbf (likely #JustinSun) withdrew another 4,629 $ETH ($16.07M) from #Binance at $3,472 ~8hrs ago.

Overall, in the past 3 days, this wallet has withdrawn 13,967 $ETH ($48.8M) from Binance at an avg price of $3,494.

Follow @spotonchain and set alerts for the wallet now:… https://t.co/ozvNN9KVhL pic.twitter.com/eTbffY7b0H

— Spot On Chain (@spotonchain) June 24, 2024