Ethereum (ETH) đang trên đà tăng trưởng – Có nên mua lúc này?

Ethereum (ETH) đang trải qua một giai đoạn tăng trưởng đầy hứa hẹn. Trong tuần vừa qua, giá trị của nó đã tăng rất mạnh và các chuyên gia cũng dự đoán rằng xu hướng này sẽ còn tiếp tục.

Một trong những yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng này là sự ra mắt của quỹ ETF Ethereum. Quỹ ETF này sẽ cho phép các nhà đầu tư tiếp cận với Ethereum một cách dễ dàng hơn, qua đó thu hút thêm nhiều dòng vốn đổ vào thị trường. Sự kiện này được coi là một bước ngoặt quan trọng đối với Ethereum, nhiều người tin rằng nó sẽ là “điều kiện đủ” cho một đợt tăng giá mới.

Bên cạnh đó, việc ông Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng với ông Trump cũng góp phần cải thiện tâm lý thị trường nói chung. Sự kiện này làm giảm bớt những bất ổn chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tập trung vào các cơ hội đầu tư tiềm năng, bao gồm cả Ethereum.

Tuy nhiên, không phải ai cũng tin rằng đây là thời điểm thích hợp để mua Ethereum. Một số nhà phân tích cho rằng giá của nó đã tăng quá nhanh trong thời gian qua và có thể sẽ điều chỉnh giảm trong thời gian tới. Họ khuyên các nhà đầu tư nên thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Dù có những ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận rằng Ethereum đang ở trong một vị thế rất thuận lợi. Sự ra mắt của quỹ ETF và những diễn biến tích cực trên thị trường, đồng tiền điện tử này có tiềm năng tăng trưởng rất lớn trong tương lai.

Đầu tháng 7 vừa qua giá Ethereum đã giảm mạnh từ mức 3.400 USD xuống còn 2.700 USD, một cú sốc lớn đối với nhiều nhà đầu tư. Sự sụt giảm này, tương đương với 20,6% giá trị, đã được dự báo trước bởi một số dấu hiệu trên thị trường, khi mà áp lực bán ra áp đảo hơn so với những nỗ lực của phe mua.

Tuy nhiên, Ethereum đã không chịu khuất phục. Vào ngày 6/7, nó đã có một đợt phục hồi nhẹ, leo lên mức 3.076 USD, mang lại hy vọng cho các nhà đầu tư. Nhưng ngay sau đó, phe bán đã quay trở lại và đẩy giá Ethereum xuống mức 2.800 USD, xóa bỏ những thành quả vừa đạt được.

Bất ngờ thay, vào ngày 8/7, một tín hiệu up trend mong mạnh đã xuất hiện trên biểu đồ giá của Ethereum. Mô hình đáy đôi, một chỉ báo kỹ thuật thường báo hiệu sự đảo chiều xu hướng, đã được hình thành trên biểu đồ H4.

Hiện tại, giá Ethereum đang dao động quanh mức 3.500 USD. Mặc dù có sự ổn định trong 24 giờ qua, nhưng trong vòng 7 ngày qua, giá đã tăng 3,51%. Cho thấy một sự phục hồi đáng kể sau đợt giảm giá mạnh đầu tháng.

Một điểm đáng chú ý khác là khối lượng giao dịch của Ethereum trong 24 giờ qua đã vượt qua con số 18,06 tỷ USD, tăng 84,90%. Cho thấy sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư đối với Ethereum và niềm tin của họ vào tiềm năng tăng trưởng của đồng tiền này.

Ngoài ra, các chỉ báo kỹ thuật cũng ủng hộ xu hướng tăng giá của Ethereum. Giúp củng cố thêm niềm tin của các nhà đầu tư vào triển vọng của đồng tiền này.

Từ ngày 8/7, giá trị của Ethereum đã liên tục tăng, tạo nên một xu hướng tăng giá ổn định và vững chắc. Sự tăng trưởng này không chỉ là sự may mắn, mà còn được củng cố bởi những phân tích kỹ thuật chi tiết và sự ủng hộ từ phía các nhà đầu tư.

Đường xu hướng tăng giá của Ethereum cho thấy một lực mua mạnh và ổn định trên thị trường. Nếu xu hướng này tiếp tục được duy trì, Ethereum hoàn toàn có thể vượt qua mức kháng cự đầu tiên tại 3.800 USD, mở ra cơ hội tăng trưởng mới. Đây thực sự là một tin vui cho những nhà đầu tư đã và đang nắm giữ Ethereum.

Không chỉ dừng lại ở đường xu hướng tăng giá, các chỉ báo kỹ thuật khác cũng đồng loạt ủng hộ cho sự lạc quan này. Chỉ báo MACD, một công cụ phổ biến để đánh giá đà tăng trưởng của thị trường, cũng đang cho thấy những tín hiệu tích cực khi liên tục xuất hiện các cột histogram xanh. Cho thấy đà tăng trưởng của Ethereum không chỉ mạnh mà còn có xu hướng tiếp tục trong tương lai.

Bên cạnh đó, chỉ số RSI, một chỉ báo đo lường mức độ biến động của giá, cũng đã vượt qua ngưỡng 60, cho thấy Ethereum đang ở trong vùng quá mua. Đồng nghĩa với việc áp lực mua vào đang rất lớn, và giá Ethereum có thể tiếp tục tăng cao hơn nữa.

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu lạc quan từ phân tích kỹ thuật, chúng ta cũng cần xem xét đến các yếu tố cơ bản khác. Ethereum không chỉ là một đồng tiền điện tử, mà còn là một nền tảng công nghệ với nhiều ứng dụng tiềm năng. Sự phát triển của hệ sinh thái Ethereum, cùng với những cải tiến về công nghệ, có thể là những yếu tố quan trọng thúc đẩy giá trị của Ethereum tăng cao hơn nữa trong tương lai.

Thị trường tiền điện tử đang sôi sục với những tin đồn và dự đoán về việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) có thể sẽ sớm chấp thuận các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ. Sự kiện này có thể sẽ là một “bàn đạp”, có khả năng thay đổi cục diện thị trường và đẩy giá Ethereum lên một tầm cao mới.

Vậy quỹ ETF Ethereum giao ngay là gì và tại sao nó lại quan trọng đến vậy? ETF là một loại quỹ đầu tư theo dõi giá trị của một tài sản cơ bản, trong trường hợp này là Ethereum. Khi quỹ ETF Ethereum giao ngay được chấp thuận, các nhà đầu tư sẽ có thể mua bán cổ phần của quỹ này trên các sàn giao dịch chứng khoán truyền thống, giống như cách họ mua bán cổ phiếu của các công ty.

Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với Ethereum. Trước đây, việc đầu tư vào Ethereum thường khá phức tạp và đòi hỏi kiến thức chuyên môn về tiền điện tử. Tuy nhiên, với sự ra đời của quỹ ETF, việc đầu tư vào Ethereum sẽ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều. Do đó, nó có thể thu hút một lượng lớn nhà đầu tư mới, từ các tổ chức tài chính lớn đến các nhà đầu tư cá nhân, đổ tiền vào Ethereum, từ đó đẩy giá của nó lên cao.

Không chỉ có vậy, việc sàn giao dịch Cboe thông báo rằng năm quỹ ETF sẽ bắt đầu giao dịch vào tuần tới càng làm tăng thêm sự phấn khích của thị trường. Hiện tại, SEC đang xem xét tới mười đơn đăng ký quỹ ETF Ethereum giao ngay, cho thấy sự quan tâm lớn của các tổ chức tài chính đối với đồng tiền điện tử này.

Các chuyên gia trong ngành dự đoán rằng các quỹ ETF Ethereum giao ngay sẽ đạt được thành công tương tự như các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã được ra mắt vào đầu năm nay. Sự tham gia của các ông lớn tài chính như BlackRock, Fidelity và Grayscale càng làm tăng thêm niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng của Ethereum.

ETH có thể đạt mức giá siêu khủng từ 4.600 USD đến 6.000 USD vào tháng 3 năm 2025.

Based on similar analysis (not shown), I expect $ETH #Ethereum would be $4600-$6000 by March 2025. https://t.co/Kwh1X2vwiF

— Timothy Peterson (@nsquaredvalue) July 12, 2024