Dự đoán giá Ethereum khi hình thành đường xu hướng mới: Mốc 4.000 USDT?

Thời gian gần đây, giá Ethereum dường như bị mắc kẹt trong một phạm vi hẹp, quanh quẩn ở mức 3.400 USDT và không thể vượt qua ngưỡng này. Các nhà đầu tư đang xôn xao bàn tán, cho rằng dòng tiền lớn rút ra từ các quỹ ETF Ether giao ngay mới ra mắt chính là nguyên nhân khiến giá Ethereum “đứng hình” như vậy.

Tuy nhiên, giữa bối cảnh có vẻ ảm đạm này, một tia hy vọng lóe lên khi Ether đã tạo ra một đường xu hướng mới, báo hiệu khả năng đồng tiền kỹ thuật số này sẽ đảo chiều tăng giá. Liệu Ethereum có đủ sức mạnh để “lội ngược dòng”, đánh bại những áp lực giảm giá và tiến tới cột mốc 4.000 USDT?

Phân tích sau đây sẽ đi sâu vào biến động giá của Ethereum và hướng đi tiếp theo có thể sẽ xảy ra.

Gần đây, giá Ethereum đã trải qua những biến động đáng chú ý. Trong khoảng thời gian từ 15 đến 24/7, giá dao động quanh mức 3.400 USDT, không có nhiều biến động lớn. Tuy nhiên, bất ngờ vào ngày 25 tháng 7, giá đột ngột giảm mạnh xuống còn 3.095 USDT, khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng.

Tuy nhiên, sự giảm giá này không kéo dài. Chỉ sau một ngày, vào ngày 26 tháng 7, giá Ethereum đã nhanh chóng phục hồi trở lại nhờ sự can thiệp kịp thời của các nhà đầu tư mua vào. Kể từ đó, giá ETH đã dần dần tăng trở lại, tuy chậm nhưng ổn định.

Nếu nhìn vào biểu đồ giá trong 4 giờ qua, chúng ta có thể thấy một mô hình giá với các đỉnh và đáy cao dần, cho thấy xu hướng tăng giá đang dần hình thành. Hiện tại, Ethereum đang giao dịch quanh mức 3.355 USDT, chỉ giảm chưa đến 1% trong 24 giờ qua.

Điều đáng để ý là Ethereum đang thể hiện sự kiên cường đáng kể so với thị trường chung, vốn đang gặp nhiều khó khăn. Liệu sự ổn định này của Ethereum có phải chỉ là tạm thời, hay đồng tiền này đang chuẩn bị cho một cú bứt phá mạnh sắp tới?.

Các chuyên gia trong lĩnh vực tiền điện tử đang đưa ra những dự đoán lạc quan về việc dòng tiền chảy ra từ các quỹ ETF Ether sẽ sớm kết thúc. Mở ra hy vọng về một đợt tăng giá mạnh mẽ cho đồng Ethereum (ETH) trong thời gian tới.

The Ethereum ETF net outflow is yet to subside, but it is likely that it will happen this week. When it does, it's up only from there. pic.twitter.com/mJqbcyUTp5

Kể từ khi Quỹ Ethereum Trust của Grayscale chuyển đổi thành quỹ ETF giao ngay, nó đã chứng kiến một lượng lớn tiền rút ra, lên tới hơn 1,7 tỷ USDT, tương đương khoảng 18% giá trị ban đầu. Dòng tiền chảy ra này lớn đến mức nó đã “nuốt trọn” toàn bộ dòng tiền đổ vào từ các quỹ ETF khác.

Nhiều nhà đầu tư tin rằng chính việc rút tiền ồ ạt này đã góp phần kìm hãm đà tăng giá của Ether trong thời gian qua. Tuy nhiên, một tia sáng đã lóe lên khi Mads Eberhardt, một nhà phân tích cấp cao tại Steno Research, đưa ra dự đoán rằng dòng tiền chảy ra từ ETF Ether của Grayscale có thể sẽ chậm lại trong tuần này. Ông chia sẻ quan điểm này trong một bài đăng trên X vào ngày 30 tháng 7.

There is, of course, a net outflow from the Ethereum ETFs when Grayscale's primary Ethereum ETF is depleting at an unprecedented rate.

So, what happens once we move past the peak of these Grayscale outflows? Take a guess. pic.twitter.com/hbDzsqfc2n

— Mads Eberhardt (@MadsEberhardt) July 29, 2024