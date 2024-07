Dự đoán giá Ethereum: ETH tuột mất mốc 2,900 đô – Đã đến lúc gom hàng?

Thị trường tiền điện tử đang trải qua những tháng ngày chao đảo. Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, gần 800 triệu đô vốn hoá đã bốc hơi khỏi thị trường, khiến các nhà đầu tư hoang mang.

Bitcoin (BTC), đồng tiền điện tử hàng đầu thế giới, đã ghi nhận giá trị giảm xuống dưới ngưỡng 60.000 đô, đánh dấu mức giảm 4,2%. Trong khi đó thì Ethereum (ETH) – đối thủ đáng gờm của Bitcoin, cũng không tránh khỏi tình hình chung, hiện đang giao dịch ở mức 2.933 đô, mất 6,56% giá trị chỉ sau một ngày.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này được cho là do động thái bán tháo mạnh từ chính phủ Đức. Theo các báo cáo, kể từ ngày 19/6, chính phủ Đức đã bán ra một lượng lớn Bitcoin trị giá khoảng 434,9 triệu đô. Hành động này đã tạo ra một làn sóng lo ngại trên thị trường, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên bi quan và đẩy giá các đồng tiền điện tử tụt dốc không phanh.

Bên cạnh đó, vụ việc liên quan đến sàn giao dịch Mt. Gox, một trong những sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới từng bị phá sản vào năm 2014, cũng được cho là góp phần làm gia tăng tâm lý tiêu cực trên thị trường.

Trong bối cảnh ảm đạm này, câu hỏi được đặt ra là liệu Ethereum có thể phục hồi và lấy lại giá trị đã mất hay không. Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, bởi thị trường tiền điện tử vốn rất khó lường và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố phức tạp.

Thời gian dạo gần đây, ETH đã nhiều lần cố gắng vượt lên khỏi ngưỡng 3.900 đô, một mức giá quan trọng đánh dấu sự tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, những nỗ lực này đều không thành công, khi áp lực bán từ các nhà đầu tư lớn đã đẩy giá ETH xuống thấp hơn.

Vào ngày 4/7, ETH đã chạm đáy tại mức 2.800 đô, giảm tới 28,2% so với mức 3.900 đô trước đó. Đây là một cú sốc lớn đối với những người nắm giữ ETH, khiến họ lo lắng về tương lai của đồng tiền này.

Tuy nhiên, ở thời điểm viết bài thì ETH đang dần dần phục hồi và giao dịch trên mức 2.900 đô. Cho thấy một số nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào tiềm năng của ETH và đang mua vào ở mức giá thấp hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng sự phục hồi này có thể chỉ là tạm thời. Tâm lý chung của thị trường vẫn còn rất bi quan, và xu hướng giảm giá có thể tiếp tục trong thời gian tới. Nghĩa là ETH có thể sẽ giảm xuống dưới mức 2.800 đô một lần nữa, gây ra thêm nhiều tổn thất cho các nhà đầu tư.

Mức giá 2.800 đô la hiện đang đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ quan trọng cho ETH. Nếu ETH có thể giữ vững trên mức này, đó sẽ là một tín hiệu tích cực cho thấy đồng tiền này đã tìm được điểm dừng chân và có thể bắt đầu phục hồi mạnh mẽ. Nhưng mà, nếu mức hỗ trợ này bị phá vỡ, ETH có thể sẽ rơi vào một vòng xoáy giảm giá mới, khiến giá trị của nó giảm sâu hơn nữa.

Ethereum (ETH) đang phải trải qua một giai đoạn đầy thử thách. Các chỉ số kỹ thuật, những công cụ giúp các nhà đầu tư dự đoán xu hướng thị trường, đều đang đồng loạt cho thấy tín hiệu cảnh báo về một tương lai không mấy sáng sủa cho ETH.

Trước hết, khi nhìn vào đường trung bình động đơn giản SMA (một chỉ báo quan trọng cho thấy xu hướng giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định), hiện tại cả đường SMA 50 ngày và 200 ngày của ETH đều nằm trên mức giá hiện tại. Có nghĩa là giá ETH đang giao dịch dưới mức trung bình của nó trong cả ngắn hạn và dài hạn, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy xu hướng giảm giá đang diễn ra mạnh mẽ và có thể tiếp tục trong thời gian tới.

Tiếp theo, chỉ báo Xu hướng Khối lượng Giá (PVT) cũng đang ở mức thấp, cho thấy áp lực mua đang giảm dần. Nghĩa là ngày càng ít người muốn mua ETH, khiến giá của nó tiếp tục giảm.

Không chỉ vậy, giá ETH còn đang giao dịch dưới dải BB, một công cụ giúp đo lường độ biến động của giá. Cho thấy giá ETH đang biến động mạnh theo chiều hướng giảm và có thể tiếp tục giảm sâu hơn nữa.

Các chỉ báo khác như MACD và SuperTrend cũng đồng loạt cho thấy tín hiệu bán, củng cố thêm cho triển vọng giảm giá của ETH. Chỉ số RSI, một chỉ báo đo lường mức độ quá mua hoặc quá bán của một tài sản, hiện đang ở mức rất thấp, cho thấy ETH đã bị bán quá mức. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc ETH sẽ phục hồi ngay lập tức, vì một tài sản có thể duy trì trạng thái quá bán trong một thời gian dài.

Gần đây, nhà kinh tế học nổi tiếng Peter Schiff đã đưa ra một dự đoán gây sốc: ETH có thể giảm sâu xuống mức 1.500 đô.

Ông Schiff, người được biết đến với những quan điểm không mấy lạc quan về tiền điện tử, đã đưa ra nhận định này dựa trên những phân tích kỹ thuật và tình hình thị trường hiện tại.

Không chỉ dừng lại ở đó, ông Schiff còn cho rằng sự phấn khích về việc ra mắt quỹ ETF Ethereum (một loại quỹ đầu tư theo dõi giá ETH) là quá mức và sẽ sớm tan biến. Ông cho rằng các nhà đầu tư đang bán tháo ETH vì giá không tăng như kỳ vọng, và điều này sẽ tiếp tục đẩy giá ETH xuống thấp hơn.

Dự đoán của ông Schiff, dù gây tranh cãi, đã gieo rắc nỗi sợ hãi và hoang mang trong cộng đồng các nhà đầu tư ETH. Thị trường tiền điện tử vốn đã biến động, nay lại càng thêm phần bất ổn. Nhiều nhà đầu tư đang lo lắng về tương lai của ETH và không biết nên làm gì tiếp theo.

#Ethereum is also breaking key support. It's trading below $2,900, down 30% from its March high. I think a crash down to $1,500 is coming. It looks like those buying the #Ether ETF rumors couldn't wait for the fact to sell. pic.twitter.com/XXEyX67BXK

— Peter Schiff (@PeterSchiff) July 5, 2024