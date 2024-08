Dự báo giá Ethereum khi ETH giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 3.100 USDT

Ethereum (ETH) đang đối mặt với những khó khăn không nhỏ trên thị trường. Biểu đồ giá khung ngày của ETH cho thấy một xu hướng giảm giá mạnh, gây lo ngại cho các nhà đầu tư. Một trong những nguyên nhân chính được cho là việc Genesis, một công ty đầu tư tiền điện tử lớn, đã bán một lượng lớn ETH trên các sàn giao dịch.

Wu Blockchain, một chuyên gia uy tín trong lĩnh vực blockchain đã tiết lộ rằng Genesis đã chuyển 40.000 ETH (tương đương khoảng 126,68 triệu USD) đến hai ví khác nhau. Hành động này đã tạo ra một áp lực bán lớn trên thị trường, khiến giá ETH giảm mạnh xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng là 3.100 USD.

Genesis Trading transferred 27,500 ETH to the address starting with 0xcbCF at 9:43 UTC+8 today, worth about $87.09 milliom, and transferred 12,500 ETH to the address starting with 0x72FE, worth about $39.59 million, suspected of executing bankruptcy liquidation procedures.…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 2, 2024