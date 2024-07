Dự đoán giá Ethereum: ETH đã đạt mốc 3.300 USD, khi nào thì đến mốc 4.000 USD?

Trong những ngày cuối tuần vừa qua, giá Ethereum đã tăng nhẹ và vượt qua mốc 3.300 USD. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho những nhà đầu tư đang nắm giữ ETH, đồng thời cho thấy sự quan tâm của thị trường đối với đồng tiền này vẫn rất lớn.

Không chỉ giá tăng, vốn hóa thị trường của Ethereum cũng đã vượt qua con số ấn tượng đến 400 tỷ USD, hiện đang ở mức 407,52 tỷ USD. Cho thấy vị thế vững chắc của Ethereum trong thị trường tiền điện tử, cũng như tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Một điểm đáng chú ý khác là khối lượng giao dịch Ethereum trong 24 giờ qua đã tăng đột biến, lên đến hơn 19,2 tỷ USD, tăng 45% so với những ngày trước đó. Cho thấy sự sôi động của thị trường và sự quan tâm của nhà đầu tư đối với ETH đang ngày càng tăng.

Sau những tín hiệu tích cực này, nhiều người đang đặt câu hỏi liệu giá Ethereum có thể đạt 4.000 USD trong tuần này hay không. Đây là một câu hỏi khó có thể trả lời chắc chắn, tuy nhiên, với những gì đang diễn ra trên thị trường, thì chắc chắn không thể loại trừ khả năng này.

Trong khoảng thời gian từ ngày 11/6 đến ngày 2/7, giá ETH đã cho thấy sức mạnh rất lớn khi duy trì ổn định trong khoảng từ 3.600 đến 3.400 USD. Tuy nhiên, vào ngày 3/7, thị trường tiền điện tử nói chung đã trải qua một đợt giảm mạnh, khiến ETH bị đẩy xuống dưới mức 2.800 USD và gây ra nhiều đợt bán tháo lớn.

Tuy nhiên, không để tình trạng này kéo dài thị trường đã bắt đầu có những dấu hiệu phục hồi rõ rệt vào ngày 8/7. Nhờ đó, ETH đã dần lấy lại được đà tăng trưởng, chạm mức 3.400 USD vào đầu ngày hôm nay trước khi điều chỉnh nhẹ xuống còn 3.390 USD.

Điều nói là các chỉ báo kỹ thuật và mô hình biểu đồ hiện tại đều cho thấy tâm lý thị trường đang rất lạc quan. Nếu ETH tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng này, không loại trừ khả năng nó sẽ kiểm tra các mức kháng cự cao hơn trong những ngày tới.

Nhìn chung, sau một thời gian biến động mạnh, giá Ethereum đang có xu hướng hồi phục và ổn định trở lại. Các tín hiệu kỹ thuật cũng cho thấy khả năng giá ETH sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử luôn tồn tại những rủi ro và biến động khó lường. Do đó, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng, tìm hiểu thông tin một cách cẩn thận và theo dõi sát sao diễn biến thị trường trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Bên cạnh đó, việc tìm hiểu thêm về các yếu tố ảnh hưởng đến giá Ethereum như công nghệ, sự chấp nhận của thị trường, các quy định pháp lý và tình hình kinh tế vĩ mô cũng rất quan trọng.

Phân tích biểu đồ khung ngày của ETH, chúng ta có thể thấy rằng đồng tiền này đang tiến gần đến việc phá vỡ đường kháng cự của mô hình kênh giảm dần. Đây là một tín hiệu quan trọng, bởi nếu ETH vượt qua được ngưỡng kháng cự này, nó có thể mở ra một xu hướng tăng giá mới đầy hứa hẹn.

Không chỉ có vậy, chỉ báo SuperTrend, một công cụ kỹ thuật được nhiều nhà giao dịch tin dùng, cũng đang cho thấy tín hiệu mua. Tín hiệu này cho thấy áp lực mua đang gia tăng và giá Ethereum có khả năng tăng đáng kể trong thời gian tới.

Thêm vào đó, chỉ báo MACD, một chỉ báo động lượng phổ biến khác, cũng đang nằm trên đường tín hiệu của nó với các cột biểu đồ màu xanh lá cây. Đây là một dấu hiệu điển hình cho thấy đà tăng giá đang hiện diện trên thị trường.

Một điểm đáng chú ý khác là giá Ethereum gần đây đã vượt qua Đường trung bình động đơn giản SMA 200. Đây là một tín hiệu quan trọng, thường báo hiệu sự đảo chiều xu hướng dài hạn từ giảm sang tăng. Mặc dù ETH đã chạm ngắn vào SMA 50 trước khi giảm nhẹ trở lại, nhưng việc duy trì mức giá trên cả hai SMA này sẽ càng khẳng định thêm tâm lý lạc quan của thị trường.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), một chỉ báo đo lường mức độ thay đổi giá, cũng cho thấy những dấu hiệu tích cực. RSI đã hình thành một kênh tăng dần ở mức 56, cho thấy áp lực mua đang tăng lên. Tuy nhiên, vẫn còn dư địa để ETH tăng trưởng thêm trước khi đạt đến điều kiện quá mua, tức là khi giá đã tăng quá nhanh và có thể sẽ điều chỉnh giảm trong thời gian ngắn.

Tất cả những chỉ báo kỹ thuật này đều vẽ nên một bức tranh tích cực cho Ethereum, cho thấy khả năng đồng tiền này sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong những ngày tới. Dựa trên biểu đồ hiện tại, ETH đang trên đà đạt đến những đỉnh cao mới.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng thị trường tiền điện tử vốn luôn biến động mạnh và khó lường. Do đó, nhà đầu tư cần thận trọng và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đưa ra quyết định. Có thể ETH sẽ có một đợt giảm nhẹ trước khi bứt phá mạnh mẽ, nhằm loại bỏ những “con gấu yếu sức” và tạo đà cho một đợt tăng giá bền vững hơn.

Dù tương lai của Ethereum có ra sao, không thể phủ nhận rằng đồng tiền này đang thu hút sự chú ý lớn từ thị trường và có tiềm năng tăng trưởng khủng. Nhà đầu tư thông minh sẽ biết cách tận dụng cơ hội này để gia tăng lợi nhuận, đồng thời luôn cảnh giác và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Thị trường tiền điện tử đang đứng trước một cột mốc quan trọng có thể thay đổi cục diện. Đó chính là sự ra mắt của các quỹ ETF Ethereum (ETFs) – một sản phẩm tài chính mới cho phép các nhà đầu tư tiếp cận với Ethereum một cách dễ dàng và an toàn hơn.

Thông tin này đã được Eric Balchunas, một nhà phân tích nổi tiếng của Bloomberg, chia sẻ trên X (trước đây là Twitter). Theo ông, các ETF Ethereum dự kiến sẽ được ra mắt vào ngày 23 tháng 7 tới đây. Nếu điều này trở thành hiện thực, đây sẽ là một cú hích lớn cho giá ETH, đồng thời mở ra một chương mới cho thị trường tiền điện tử.

Vậy các ETF Ethereum là gì và tại sao chúng lại quan trọng đến vậy? ETF là một loại quỹ đầu tư theo dõi giá của một tài sản cơ bản, trong trường hợp này là Ethereum. Các ETF Ethereum sẽ được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán truyền thống, cho phép các nhà đầu tư mua và bán chúng như cổ phiếu.

Sự ra đời của các ETF Ethereum sẽ mang lại nhiều lợi ích cho thị trường:

Đầu tiên, chúng sẽ giúp các nhà đầu tư truyền thống, những người trước đây có thể e ngại với tính chất biến động của thị trường tiền điện tử, dễ dàng tiếp cận với Ethereum hơn. Có thể thu hút một lượng lớn vốn đầu tư tổ chức vào thị trường, từ đó đẩy giá ETH lên cao.

Thứ hai, các ETF Ethereum sẽ giúp tăng tính thanh khoản của ETH, tức là khả năng mua và bán ETH một cách nhanh chóng và dễ dàng. Làm cho thị trường ETH trở nên ổn định hơn, giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư. Thứ ba, việc ra mắt các ETF Ethereum diễn ra ngay trước thềm hội nghị Bitcoin tại Nashville, dự kiến từ ngày 25/7 – 27/7. Sự kiện này có thể thu hút thêm sự chú ý đến ETH, đặc biệt là khi nhiều người đang đặt câu hỏi về tương lai của Bitcoin sau những biến động gần đây.

Thứ hai, các ETF Ethereum sẽ giúp tăng tính thanh khoản của ETH, tức là khả năng mua và bán ETH một cách nhanh chóng và dễ dàng. Làm cho thị trường ETH trở nên ổn định hơn, giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư. Thứ ba, việc ra mắt các ETF Ethereum diễn ra ngay trước thềm hội nghị Bitcoin tại Nashville, dự kiến từ ngày 25/7 – 27/7. Sự kiện này có thể thu hút thêm sự chú ý đến ETH, đặc biệt là khi nhiều người đang đặt câu hỏi về tương lai của Bitcoin sau những biến động gần đây.

Theo dữ liệu từ Coinalyze, hiện đã có nhiều sự quan tâm hơn đến việc giao dịch ETH. Các nhà giao dịch tương lai đang đặt niềm tin vào giá Ethereum trong tương lai. Sự quan tâm này có thể tiếp tục củng cố xu hướng tăng, khi có nhiều người mua ETH hơn với hy vọng giá sẽ tăng.

Update: Nate's instincts were right, hearing SEC finally gotten back to issuers today, asking them to return FINAL S-1s on Wed (incl fees) and then request effectiveness on Monday after close for a TUESDAY 7/23 LAUNCH. This is provided no unforeseeable last min issues of course! https://t.co/D21FD9Qf94

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) July 15, 2024