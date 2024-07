Dự đoán giá Ethereum: ETH đang trên đà tăng trở lại hay lại là một “bẫy bò” nữa?

Ethereum (ETH) – đồng tiền điện tử lớn thứ hai trên thế giới, đang cho thấy những tín hiệu tích cực đáng quan tâm, làm dấy lên hy vọng về một đợt đảo chiều giá đầy tiềm năng. Hiện tại, giá ETH đang giữ vững trên ngưỡng quan trọng 3,000 USD và đang tiến gần đến mốc 3,200 USD, cho thấy sự phục hồi lớn sau những biến động gần đây.

Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự lạc quan này là việc các nhà phát hành quỹ ETF Ethereum spot tiềm năng đã nộp đơn S-1 sửa đổi. Sự kiện này đã tạo ra một làn sóng kỳ vọng mới trong cộng đồng nhà đầu tư, khi họ tin rằng việc phê duyệt ETF Ethereum spot sẽ mở ra cánh cửa cho dòng vốn đầu tư lớn đổ vào thị trường, từ đó đẩy giá ETH lên cao hơn.

Trong 24 giờ qua, ETH đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng hơn 2%, đạt mức giá 3,138 USD. Sự tăng trưởng này không chỉ riêng lẻ mà còn đồng điệu với xu hướng phục hồi chung của thị trường tiền điện tử, vốn đã tăng gần 2% trong cùng khoảng thời gian. Cho thấy sự lạc quan đang lan rộng trên toàn thị trường, tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phục hồi của ETH.

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh áp lực bán mạnh từ việc chính phủ Đức liên tục bán tháo Bitcoin. Đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu sự phục hồi của Ethereum có bền vững và có thể tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, hay chỉ là một trend nhất thời?

Hành trình giá Ethereum (ETH) trong thời gian gần đây đang diễn biến hết sức kịch tính và khó lường. Sau khi đạt đỉnh cao 3,900 USD vào ngày 21/5, đồng tiền điện tử này đã bắt đầu một cuộc hành trình giảm giá “cắm đầu”.

Trong vài tuần sau đó, giá ETH giảm dần đều, về mức 3,300 USD vào đầu tháng 6, tương đương với mức giảm 15,38%. Tuy nhiên, mức giá này không đủ để tạo ra một điểm tựa vững chắc, và ETH lại tiếp tục trượt dốc không phanh.

Vào ngày 3/7, thị trường tiền điện tử nói chung lại chìm trong sắc đỏ, và ETH cũng như thế. Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi (từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 7), giá trị của ETH đã bốc hơi 20,59%, từ 3,400 USD xuống còn 2,700 USD, khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang và lo sợ.

Tuy nhiên, trước tình hình đó, ETH lại bất ngờ cho thấy sức sống mãnh liệt. Vào ngày 6/, đồng tiền này đã vượt qua mốc tâm lý quan trọng lại ngưỡng 3,000 USD, mang đến một tia hy vọng mới cho cộng đồng nhà đầu tư.

Kể từ đó, ETH đã nỗ lực duy trì vị thế trên ngưỡng 3,000 USD, tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phục hồi. Nhìn vào biểu đồ giá, chúng ta có thể thấy các cây nến xanh đang ngày càng xuất hiện nhiều và to hơn, cho thấy sự lạc quan đang dần trở lại trên thị trường.

Nếu xu hướng này tiếp tục, phe mua có thể nắm giữ thế chủ động và thậm chí đẩy giá ETH lên cao hơn nữa. Các chỉ báo kỹ thuật cũng ủng hộ quan điểm tích cực này, cho thấy khả năng phục hồi của ETH là hoàn toàn có cơ sở.

Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử rất hay biến động khó lường. Do đó, các nhà đầu tư cần thận trọng và theo dõi sát sao diễn biến thị trường để có những quyết định đầu tư sáng suốt. Liệu ETH có thể tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và chinh phục những đỉnh cao mới, hay sẽ lại rơi vào vòng xoáy down trend?

Phân tích kỹ thuật của Ethereum (ETH) đang cho thấy những tín hiệu hết sức tích cực, mang đến niềm tin cho các nhà đầu tư về một tương lai tăng giá đầy hứa hẹn. Dựa trên các phân tích kỹ thuật gần đây, chúng ta có thể thấy rõ những dấu hiệu này.

Trên biểu đồ D1, chúng ta có thể thấy rõ một mô hình tam giác tăng đã hình thành. Đây là một mô hình thường báo hiệu xu hướng tăng giá. Nếu giá ETH vượt qua được ngưỡng trên của mô hình này, chúng ta có thể kỳ vọng nó sẽ tiếp tục tăng và hướng tới mức 3,400 USD.

Không chỉ như thế, sau khi giảm xuống dưới dải Bollinger, ETH hiện đang tiến gần đến đường trung bình của dải này. Cho thấy lực mua đang quay trở lại thị trường, tạo đà cho giá ETH tăng lên.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), một chỉ báo đo lường động lượng của thị trường, hiện đang ở trên mức 40. Cho thấy lực mua đang được cải thiện sau khi chỉ báo này báo hiệu quá bán một vài ngày trước. Sự đảo chiều này là một dấu hiệu tốt, thể hiện đà tăng giá đang dần hình thành.

Đặc biệt, ETH đã vượt qua đường trung bình động đơn giản SMA 200, một mức hỗ trợ quan trọng. Việc vượt qua đường SMA 200 là một tín hiệu tăng giá tốt, cho thấy ETH có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới và khó có thể giảm sâu hơn nữa.

Thêm vào đó, chỉ báo Tích lũy/Phân phối (Accumulation/Distribution) đang ở mức 8,94 triệu. Cho thấy các nhà đầu tư đang tích cực gom ETH, một tín hiệu cho thấy họ tin tưởng vào tiềm năng tăng giá của đồng tiền này.

Tổng hợp lại, những tín hiệu tích cực từ các chỉ báo kỹ thuật và sự quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư cho thấy ETH đang có nhiều cơ hội để tiếp tục tăng giá. Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử vốn dĩ rất biến động và không phải lúc nào cũng tuân theo các chỉ báo kỹ thuật. Do đó, nhà đầu tư cần thận trọng và có chiến lược quản lý rủi ro phù hợp để bảo vệ vốn đầu tư của mình.

Nhìn chung, ETH đang trên đà tăng trưởng và có tiềm năng đạt được những mức giá cao hơn trong tương lai. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần tỉnh táo và không nên quá chủ quan, luôn theo dõi sát sao thị trường và có những quyết định đầu tư hợp lý..

Mới đây, một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với biệt danh Immortal đã khiến cộng đồng xôn xao với dự báo đầy lạc quan về Ethereum (ETH). Immortal – người được hơn 200,000 follower trên X (trước đây là Twitter), cho rằng Ethereum có thể sẽ trải qua một giai đoạn dao động trong khoảng từ 4,000 USD đến 2,800 USD trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông tin tưởng rằng đây chỉ là một bước lùi tạm thời trước khi đồng tiền này thực hiện một cú bứt phá của mình.

Cụ thể, Immortal dự đoán rằng từ tháng 10 năm nay, Ethereum sẽ bắt đầu một chu kỳ tăng trưởng mạnh, kéo dài suốt cả năm và có thể đạt mức giá kỷ lục mới là 8,000 USD vào cuối năm 2024. Nếu điều này trở thành hiện thực, đồng nghĩa với việc Ethereum sẽ cần tăng hơn 150% so với giá hiện tại.

Đây quả là một dự báo đầy tham vọng, khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ. Tuy nhiên, nếu nhìn vào tiềm năng phát triển của Ethereum, đặc biệt là với sự ra đời của Ethereum 2.0 và những ứng dụng ngày càng đa dạng của công nghệ blockchain, thì mục tiêu này không phải là không thể đạt được.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần tỉnh táo và không nên quá lạc quan vào những dự báo này. Thị trường tiền điện tử chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, từ tình hình kinh tế vĩ mô đến các quyết định chính sách của các quốc gia. Do đó, dự báo của Immortal, dù được đánh giá cao, cũng chỉ là một trong nhiều khả năng có thể xảy ra.

Để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn, nhà đầu tư cần tự tìm hiểu kỹ thông tin, cân nhắc các yếu tố rủi ro và có chiến lược đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro của mình.

Thị trường tiền điện tử đang sôi sục hơn bao giờ hết khi ngày ra mắt quỹ ETF Ethereum (ETH) spot đầu tiên đang đến gần. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng các nhà đầu tư cũng sắp được chào đón sự ra đời của ETF Ethereum spot.

Đây là thành quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ từ các ông lớn tài chính như VanEck, Grayscale và Fidelity, cùng với sự điều chỉnh về mặt quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra mắt sản phẩm này.

Vậy ETF Ethereum spot là gì và tại sao nó lại quan trọng đến vậy? Nói một cách đơn giản thì ETF là một loại quỹ đầu tư theo dõi giá của một tài sản cơ sở, trong trường hợp này là Ethereum. ETF Ethereum spot sẽ cho phép các nhà đầu tư mua và bán cổ phần của quỹ này trên các sàn giao dịch chứng khoán truyền thống, mà không cần phải trực tiếp mua và lưu trữ ETH.

🔒 40% of #Ethereum's supply is basically locked up!

🪙 28% staked.

🔗 12% in smart contracts & bridges.

With the imminent trading start of the #ETH ETF, institutional interest is set to rise.

📉 Exchange supply is shrinking.

📈 $ETH is primed for a price rally! pic.twitter.com/yH4rSPARKN

— Leon Waidmann | Onchain Insights🔍 (@LeonWaidmann) July 10, 2024