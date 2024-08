Chuyên gia kêu gọi nhà đầu tư nắm bắt cơ hội mà mua XRP ngay

Gần đây, nhà nghiên cứu nổi tiếng CryptoTank đã khuyến nghị cộng đồng crypto đầu tư vào XRP trước khi quá muộn. Dù hiện tại XRP chỉ đang giao dịch ở mức 0,55 USD, nhưng CryptoTank tin tưởng rằng đồng tiền này có tiềm năng tăng trưởng vượt bậc trong tương lai.

Trên trang Twitter cá nhân, CryptoTank chia sẻ đầy nhiệt huyết: “Tôi thực sự hy vọng mọi người sẽ dành thời gian tìm hiểu và mua XRP ngay lúc này. Hãy chia sẻ thông tin này với những người bạn yêu thương. Đây là cơ hội ngàn năm có một để thay đổi hoàn toàn cuộc sống của gia đình bạn qua nhiều thế hệ nếu bạn biết cách đầu tư thông minh. Hãy bỏ ngoài tai những lời gièm pha vô căn cứ!”

Lời khuyên này càng có trọng lượng hơn khi XRP vừa giành được chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến pháp lý kéo dài với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Brad Garlinghouse, CEO của Ripple, công ty đứng sau XRP, không giấu nổi niềm vui:

The SEC asked for $2B, and the Court reduced their demand by ~94% recognizing that they had overplayed their hand. We respect the Court’s decision and have clarity to continue growing our company.

This is a victory for Ripple, the industry and the rule of law. The SEC’s…

— Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) August 7, 2024