Fed vẫn kiên quyết “thắt cổ” & siết chặt ngân hàng ủng hộ crypto

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lại ra tay siết chặt ngành tiền điện tử, lần này nhắm vào Customers Bank, một ngân hàng vốn nổi tiếng ủng hộ tiền điện tử. Vào ngày 8 tháng 8 vừa qua, Fed đã đưa ra quyết định chống lại ngân hàng này, với lý do lo ngại về các biện pháp Chống rửa tiền (AML) và quản lý rủi ro không đầy đủ.

Quyết định này đã gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ giới lãnh đạo ngành công nghiệp tiền điện tử, những người cho rằng đây là một động thái khác trong “Chiến dịch Choke Point 2.0” – một thuật ngữ cộng đồng tiền điện tử dùng để chỉ việc chính phủ Mỹ đang tìm cách kìm hãm sự phát triển của ngành này.

Tyler Winklevoss, một nhân vật có tiếng nói trong giới tiền điện tử, đã lên tiếng trên Twitter, cho rằng Fed đã xác nhận “Chiến dịch Choke Point 2.0” vẫn đang tiếp diễn mạnh mẽ, đồng thời hé lộ cách thức hoạt động của nó.

Theo ông, việc Fed yêu cầu Customers Bank phải thông báo trước 30 ngày trước khi thiết lập bất kỳ mối quan hệ ngân hàng mới nào với một công ty tiền điện tử đồng nghĩa với việc Fed hiện là người gác cổng, kiểm soát trực tiếp việc các công ty tiền điện tử có thể mở tài khoản ngân hàng hay không.

Winklevoss cũng chỉ trích Fed không đưa ra bằng chứng cụ thể nào về những “thiếu sót đáng kể” mà họ cho là Customers Bank đã mắc phải, mà chỉ dựa vào niềm tin của công chúng.

Ông cho rằng những “thiếu sót” này và các biện pháp khắc phục chỉ là cái cớ để Fed đạt được mục tiêu cuối cùng là kiểm soát, kiểm soát một cách không minh bạch những công ty và ngành công nghiệp mà một ngân hàng có thể hoặc không thể giao dịch.

Today, the Fed confirmed that Operation Choke Point 2.0 remains in full swing, provided valuable insight into how it works, and verified that the Harris crypto "reset" is a scam. The Fed revealed all of this in a 13-page enforcement action it issued this morning against… pic.twitter.com/zhLRRWAH0E — Tyler Winklevoss (@tyler) August 9, 2024

Winklevoss cảnh báo rằng đây mới chỉ là khởi đầu và nếu Kamala Harris đắc cử Tổng thống vào tháng 11 tới, Fed sẽ còn mạnh tay hơn nữa. Ông kêu gọi cộng đồng tiền điện tử hãy hành động ngay từ bây giờ để đòi hỏi sự thay đổi thực sự.

Động thái mới nhất của Fed chống lại Customers Bank đã làm dấy lên lo ngại về việc chính phủ Mỹ đang gia tăng kiểm soát đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Việc này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với sự phát triển của ngành này tại Mỹ, khiến các công ty tiền điện tử gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng truyền thống.

Giải thích về thuật ngữ “Chiến dịch Choke Point”: Đây là một thuật ngữ mà cộng đồng tiền điện tử sử dụng để mô tả việc các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đàn áp ngành công nghiệp tiền điện tử bằng các biện pháp kiểm duyệt tài chính, ví dụ như gây khó khăn cho các công ty tiền điện tử trong việc mở tài khoản ngân hàng, hoặc gây áp lực lên các ngân hàng để họ ngừng cung cấp dịch vụ cho các công ty này.

Cuộc đàn áp của Fed đối với tiền điện tử

Cuộc đàn áp của Fed đối với tài sản kỹ thuật số đang ngày càng trở nên gay gắt. Động thái mới nhất của họ, nhắm vào Customers Bank – một ngân hàng vốn luôn ủng hội tiền điện tử, đã gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng tiền điện tử.

Tyler Winklevoss, đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Gemini, đã không ngần ngại lên tiếng chỉ trích Fed. Ông cho rằng hành động này không chỉ đơn thuần là một vụ việc riêng lẻ, mà là một phần trong chiến lược lớn hơn của chính phủ Mỹ nhằm kìm hãm sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử.

Winklevoss chỉ ra rằng đây không phải là lần đầu tiên các cơ quan quản lý Hoa Kỳ sử dụng các biện pháp kiểm duyệt tài chính để gây áp lực lên lĩnh vực tiền điện tử. Ông cáo buộc chính quyền Harris đã gửi đi những tín hiệu lẫn lộn, một mặt tuyên bố muốn thúc đẩy mối quan hệ tốt hơn với ngành công nghiệp tiền điện tử, mặt khác lại cho phép những hành động như động thái gần đây của Fed, rõ ràng nhằm mục đích hạn chế sự phát triển của ngành.

Dear @CustomersBank — thank you for banking crypto. We all owe you a debt of gratitude. Your courage will not be forgotten. Sorry you have to deal with this nonsense. But this too shall pass. Onward! https://t.co/sUg7B6kZp2 — Cameron Winklevoss (@cameron) August 9, 2024

Đồng sáng lập Gemini gọi cái gọi là “thiết lập lại tiền điện tử” của chính quyền là một sự che đậy, một cách nói khác đi cho việc đàn áp. Anh trai của ông và cũng là đồng sáng lập Gemini, Cameron Winklevoss, cũng lên tiếng ủng hộ Customers Bank. Ông đánh giá cao sự dũng cảm của ngân hàng này khi dám đứng về phía cộng đồng tiền điện tử bất chấp áp lực từ các cơ quan quản lý.

Trong một thông điệp đầy cảm xúc trên Twitter, Cameron Winklevoss gửi lời cảm ơn tới Customers Bank vì đã hỗ trợ tiền điện tử, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với những khó khăn mà ngân hàng này đang phải đối mặt. Ông khẳng định rằng lòng dũng cảm của họ sẽ không bị lãng quên và tin rằng họ sẽ vượt qua được nghịch cảnh này.

Động thái mới nhất của Fed chống lại Customers Bank đã cho thấy rõ hơn bao giờ hết quyết tâm của chính phủ Mỹ trong việc kiểm soát ngành công nghiệp tiền điện tử. Mặc dù tương lai của ngành này tại Mỹ vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng sự kiên cường của những người ủng hộ như anh em nhà Winklevoss và Customers Bank cho thấy rằng họ sẽ không dễ dàng từ bỏ cuộc chiến này.

Phản ứng từ các nhà lãnh đạo trong ngành

Sự thất vọng của cộng đồng tiền điện tử càng trở nên rõ ràng hơn trong một cuộc họp căng thẳng tại Nhà Trắng. Tại đây, các đại diện của ngành công nghiệp tiền điện tử đã tham gia vào các cuộc thảo luận gay gắt với các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ.

I'M CALLING B.S. ON THIS: "That is very much seen as moving the ball forward," the source said [about today's White House #crypto meeting]. Both Brainard and Adeyemo were "very inquisitive," they added." BUT ACTIONS, NOT WORDS, FOLKS. Brainard threw @custodiabank under the bus… https://t.co/7ZPUHSLVx9 — Caitlin Long 🔑⚡️🟠 (@CaitlinLong_) August 9, 2024

Mặc dù có những báo cáo cho biết Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Lael Brainard và Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo đã thể hiện sự cởi mở trong việc lắng nghe những lo ngại của ngành, nhưng cử chỉ hợp tác này đã không thể xoa dịu sự hoài nghi từ một số phía.

Caitlin Long, người sáng lập Custodia Bank, một ngân hàng chuyên về tiền điện tử, đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ cuộc họp. Cô cho rằng cuộc họp không mang lại kết quả gì và cáo buộc Brainard đóng vai trò quan trọng trong việc đàn áp liên tục các tổ chức ủng hộ tiền điện tử.

Long, người luôn lên tiếng phản đối những gì cô coi là sự lạm quyền trong quy định, cáo buộc Brainard đã cố tình gây khó khăn cho Custodia Bank trong thời gian bà còn ở Cục Dự trữ Liên bang. Cô cũng gọi các cuộc thảo luận gần đây chỉ là “những màn kịch vô nghĩa”.

Sự thất vọng của Long phản ánh một tâm lý ngày càng phổ biến trong cộng đồng tiền điện tử về triển vọng pháp lý của tiền điện tử ở Mỹ. Nhiều người cho rằng chính quyền Mỹ đang cố tình gây khó khăn cho ngành công nghiệp này, thay vì tạo điều kiện cho nó phát triển.

Long kêu gọi chính quyền thực hiện các hành động cụ thể để khắc phục những thiệt hại do những gì cô cho là một chiến dịch được sắp đặt chống lại tiền điện tử. Cô nhấn mạnh rằng sự hoài nghi của cô về lập trường của chính quyền đối với tiền điện tử sẽ vẫn còn cho đến khi cô thấy một sự thay đổi thực sự.

Trên Twitter, Long đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Cô cho rằng Brainard là một phần của “Chiến dịch Choke Point 2.0”, một thuật ngữ ám chỉ nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm hạn chế sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử, và đã không làm gì để ngăn chặn nó.

I don't doubt @RoKhanna or @WileyNickel sincerity either. Maybe they didn't know Lael Brainard was part of #OperationChokePoint2.0 before she left the Fed for the White House & has done NOTHING to stop it. Don't forget the WH was involved in @custodiabank's denial. It all stinks. — Caitlin Long 🔑⚡️🟠 (@CaitlinLong_) August 2, 2024

Cô cũng nhắc lại việc Nhà Trắng đã tham gia vào việc từ chối cấp phép hoạt động cho Custodia Bank và cho rằng tất cả những điều này đều không minh bạch và đáng ngờ.

Mặc dù Long không nghi ngờ sự chân thành của các nghị sĩ Ro Khanna và Wiley Nickel, những người đã tham gia cuộc họp, nhưng cô cho rằng họ có thể không biết về vai trò của Brainard trong “Chiến dịch Choke Point 2.0”.

Cô kêu gọi họ đừng quên rằng Nhà Trắng đã tham gia vào việc từ chối Custodia Bank và nhấn mạnh rằng tất cả những điều này đều không minh bạch và đáng ngờ.

Phản ứng của Long và cộng đồng tiền điện tử cho thấy sự thất vọng và bất mãn ngày càng tăng đối với cách tiếp cận của chính quyền Mỹ đối với ngành công nghiệp này. Họ mong muốn thấy những hành động cụ thể và tích cực hơn là những lời nói suông.