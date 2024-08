Glassnode cho thấy 75% lượng Bitcoin lưu hành đã “nằm im” trong 6 tháng qua

Lý do bạn nên tin Techreport Tech Report, ra đời cách đây hơn 25 năm, là một trong những trang web lâu đời nhất chuyên về tin tức phần cứng, đánh giá sản phẩm công nghệ. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các hướng dẫn hữu ích, đánh giá sản phẩm khách quan và cập nhật tin tức công nghệ mới nhất.

Tháng 8 vừa qua, giá Bitcoin đã trải qua một cuộc hành trình đầy biến động, với những đợt tăng giảm đột ngột do nhiều sự kiện khác nhau tác động. Tuy nhiên, dữ liệu on-chain, tức là những thông tin được ghi nhận trực tiếp trên blockchain Bitcoin, lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác: phần lớn các nhà đầu tư vẫn giữ vững niềm tin và không hề bán tháo đồng coin của họ, bất chấp những dấu hiệu ảm đạm của thị trường.

Theo thông tin từ Glassnode, ba phần tư lượng cung Bitcoin đang lưu hành đã không hề dịch chuyển trong vòng sáu tháng qua. Biểu đồ “HODL wave” của Glassnode, một công cụ cung cấp cái nhìn chi tiết về hoạt động nắm giữ Bitcoin trong các ví dựa trên lần giao dịch cuối cùng của chúng, cho thấy 74% lượng BTC hiện có đã “nằm im” trong nửa năm vừa qua.

Cho thấy rằng phần lớn các nhà đầu tư Bitcoin đang áp dụng chiến lược “hold” (nắm giữ dài hạn), bất chấp những biến động giá ngắn hạn. Sự kiên định này có thể được xem là một dấu hiệu tích cực, cho thấy niềm tin vững chắc của cộng đồng vào tiềm năng dài hạn của Bitcoin.

Xu hướng HODL Bitcoin đang quay trở lại, tạo đà cho BTC tăng trưởng

Mặc dù giá Bitcoin đã giảm 21% so với đỉnh cao lịch sử, nhưng có một tín hiệu đáng mừng laf khoảng 74% Bitcoin được cất giữ trong các ví điện tử vẫn “án binh bất động” trong phần lớn năm 2024. Cho thấy rằng các nhà đầu tư có thể đang kiên nhẫn nắm giữ tài sản của mình, với kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại trong tương lai.

Bitcoin giống như một món đồ cổ quý giá, khi nhiều người cất giữ món đồ này thì số lượng có sẵn trên thị trường sẽ giảm đi. Nếu nhu cầu mua tăng lên, giá của món đồ cổ đó chắc chắn sẽ tăng theo. Tương tự như vậy, việc nắm giữ BTC làm giảm nguồn cung sẵn có cho các nhà giao dịch, thường dẫn đến tăng giá khi nhu cầu mua vượt quá cung.

Right now, over 80% of #Bitcoin Short-Term Holders are underwater, meaning their coin was acquired at a price above the current spot price. This is similar to 2018, 2019, and mid-2021 which signalled many investors were at risk of panicking, and precipitating a bearish trend. pic.twitter.com/8jM7PBqh5z — _Checkmate 🟠🔑⚡☢️🛢️ (@_Checkmatey_) August 19, 2024

Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà đầu tư đều có cùng tầm nhìn dài hạn. Theo một bài đăng trên X (trước đây là Twitter) vào ngày 19 tháng 8 của nhà phân tích on-chain James Check, hơn 80% những người nắm giữ Bitcoin ngắn hạn đang thua lỗ.

Hãy hình dung bạn mua một chiếc áo với giá 500.000 đồng, nhưng giờ đây, chiếc áo đó chỉ còn bán được với giá 400.000 đồng. Bạn đang chịu lỗ 100.000 đồng. Tương tự, những nhà đầu tư ngắn hạn này đã mua Bitcoin với giá cao, và giờ đây, giá Bitcoin đã giảm, khiến họ “chìm trong sắc đỏ”.

Check lưu ý rằng xu hướng này tương tự như những gì đã xảy ra vào năm 2018, 2019 và giữa năm 2021, trước khi thị trường bước vào một đợt suy thoái. Ông cho rằng điều này có thể báo hiệu một đợt bán tháo hoảng loạn giữa các nhà đầu tư, đẩy giá Bitcoin xuống sâu hơn nữa.

Tuy nhiên, Check cũng nhấn mạnh rằng việc một đồng coin bị nắm giữ dưới giá gốc không hoàn toàn phản ánh mức độ tồi tệ của xu hướng giảm. Ông giải thích rằng về mặt tâm lý, việc lỗ 1% rất khác so với việc lỗ 20%.

However… Just because a coin is held below its cost basis, it doesn't tell us how bad it is. Being under by -1% is very different psychologically to being under by -20%. Despite 80% of STH coins being in loss, the magnitude of Unrealised Loss is just 4% of the market cap. pic.twitter.com/aP1KDIUOuj — _Checkmate 🟠🔑⚡☢️🛢️ (@_Checkmatey_) August 19, 2024

Mặc dù có những tín hiệu tích cực từ việc nắm giữ dài hạn, tâm lý chung của các nhà đầu tư vẫn còn khá bi quan. Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử đã giảm xuống mức “sợ hãi”, tương tự như thời điểm tháng 12 năm 2022.

Theo các nhà phân tích của Glassnode, thị trường tiền điện tử đang đối mặt với xu hướng giảm giá Bitcoin lớn nhất trong chu kỳ hiện tại. Sự do dự và thận trọng vẫn còn hiện hữu trong cộng đồng nhà đầu tư.

With the market currently digesting the largest #Bitcoin downtrend of the cycle, indecision amongst digital asset investors remains apparent. However, below the surface, a distinct return to HODLing and accumulation appears to be underway. Discover more in the latest Week… pic.twitter.com/dtyrv8dVqz — glassnode (@glassnode) August 13, 2024

Tuy nhiên, với việc ngày càng nhiều người “ôm chặt” Bitcoin, một giai đoạn tích lũy có thể sẽ diễn ra. Việc này có thể tạo tiền đề cho một đợt phục hồi giá trong tương lai.

Mặc dù thị trường Bitcoin hiện tại có nhiều biến động, nhưng xu hướng nắm giữ dài hạn đang gia tăng, mang lại hy vọng về một sự phục hồi. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn cần thận trọng và theo dõi sát sao diễn biến thị trường.

Phân tích của Glassnode về Bitcoin HOLDer cho thấy sự lạc quan tăng cao

Phân tích của Glassnode về việc người dùng Bitcoin đang có xu hướng nắm giữ (HODL) thay vì bán tháo đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng tiền điện tử, cho thấy sự lạc quan đang gia tăng.

Công ty bất động sản kỹ thuật số ManageLife đã lên tiếng ủng hộ phân tích này, nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư thông minh đang chọn cách “ôm chặt” Bitcoin bất chấp những biến động giá cả.

Họ so sánh điều này với việc các nhà đầu tư bất động sản có tầm nhìn xa thường tích lũy tài sản trong dài hạn, bất kể thị trường lên xuống thế nào. ManageLife cũng cho rằng, chiến lược tích lũy một cách có kế hoạch là chìa khóa để xây dựng một danh mục đầu tư vững chắc và bền vững.

Absolutely! Amidst the turbulence, smart investors are embracing the art of HODLing and accumulating their #Bitcoin reserves for the long haul. @ManageLife understands the power of strategic accumulation in building resilient portfolios. Check out how this strategy shapes the… — ManageLife – Tokenizing Homes On-Chain (@ManageLife_io) August 14, 2024

Tương tự, SpartanQuant, một nhà giao dịch thuật toán tiền điện tử, cũng nhận định rằng tâm lý nhà đầu tư đang có sự chuyển biến tích cực. Họ tin rằng chính khả năng phục hồi mạnh mẽ của Bitcoin sau những đợt giảm giá đã thúc đẩy sự chuyển dịch này sang giai đoạn tích lũy. Nói cách khác, các nhà đầu tư đang nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Bitcoin và quyết định “ôm” nó thay vì bán tháo trong những thời điểm khó khăn.

SpartanQuant cũng chỉ ra rằng, việc nhiều người chọn nắm giữ Bitcoin cho thấy niềm tin của họ vào tương lai của đồng tiền này. Đây là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy cộng đồng tiền điện tử đang ngày càng trưởng thành và có cái nhìn dài hạn hơn.

Những phản ứng tích cực này đã cho thấy rằng, mặc dù thị trường Bitcoin hiện tại vẫn còn nhiều biến động, nhưng sự lạc quan về tương lai của đồng tiền này đang gia tăng. Các nhà đầu tư dường như đang nhìn xa hơn những biến động ngắn hạn và tin tưởng vào giá trị lâu dài của Bitcoin.

It's interesting to see a shift towards HODLing and accumulation even amidst a major downtrend. This could be a sign of renewed confidence in the long-term potential of Bitcoin. — SpartanQuant (@SpartanQuant) August 13, 2024

Xu hướng nắm giữ Bitcoin ngày càng tăng, cho thấy rằng nhiều người tin rằng giá Bitcoin sẽ tăng trong tương lai. Sự tự tin này có thể là một động lực quan trọng giúp thị trường phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhớ rằng thị trường tiền điện tử luôn biến động và không có gì là chắc chắn. Các nhà đầu tư vẫn cần thận trọng và có chiến lược đầu tư rõ ràng, phù hợp với khẩu vị rủi ro của mình.

Tình hình Bitcoin hôm nay

Bitcoin đang trải qua một ngày giao dịch đầy thử thách, với giá tiếp tục đi xuống sau khi tìm thấy một điểm tựa tạm thời tại mức 57.900 USD. Trước đó, BTC đã cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự 58.900 USD nhưng không thành công, dẫn đến sự sụt giảm mạnh hơn trong hai ngày qua.

Việc Bitcoin giao dịch dưới dải trung bình của Kênh Donchian (một chỉ báo kỹ thuật phổ biến) càng củng cố thêm cho nhận định rằng phe bán đang nắm quyền kiểm soát thị trường. Chỉ số RSI, một chỉ báo đo lường động lượng thị trường cũng đang ở mức trung lập 44,57, tiến gần đến vùng quá bán, cho thấy áp lực bán đang gia tăng.

Mặc dù Bitcoin đã có lúc chạm mốc 60.000 USD vào cuối tuần trước, mang lại hy vọng cho các nhà đầu tư, nhưng sau đó nó đã nhanh chóng quay đầu giảm về vùng giá 58.000 USD. Tại thời điểm hiện tại, Bitcoin đang được giao dịch quanh mức 58.607 USD, giảm 1,9% trong vòng 24 giờ qua.

Dựa trên xu hướng giá hiện tại, nhiều khả năng Bitcoin sẽ tiếp tục giảm và kiểm tra lại mức hỗ trợ 57.900 USD trong những ngày tới. Đây là một mức giá quan trọng, nếu bị phá vỡ, Bitcoin có thể rơi vào một đợt giảm giá mạnh hơn.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều là tin xấu. Mức hỗ trợ 57.900 USD cũng có thể đóng vai trò như một điểm tựa, giúp Bitcoin bật lên và hướng tới mục tiêu vượt qua mốc 60.000 USD trong dài hạn.

Thị trường Bitcoin hiện tại đang đối mặt với nhiều khó khăn, với xu hướng giảm giá vẫn đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, vẫn còn những tín hiệu tích cực cho thấy khả năng phục hồi trong tương lai. Các nhà đầu tư cần thận trọng và theo dõi sát sao diễn biến thị trường để có thể đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt.