Công ty Nhật Bản Metaplanet chia sẻ kế hoạch đầu tư Bitcoin trị giá 58,76 triệu USD

Metaplanet đang tìm cách bán quyền mua cổ phiếu để huy động thêm 58,76 triệu USD. Kế hoạch này là một phần trong kế hoạch huy động quỹ lớn hơn với con số 69,13 triệu USD (10,8 tỷ yên) để tăng cường việc nắm giữ Bitcoin.

Cổ phiếu Metaplanet và Semler Scientific đã tăng vọt sau khi làm theo chiến lược Bitcoin của MicroStrategy. Năm nay, chiến lược này đã truyền động lực cho họ thoát khỏi tình trạng ‘zombie’ của mình.

Vào ngày 25 tháng 7 tại Hội nghị Bitcoin ở Nashville, CEO của Metaplanet là Simon Gerovich đã mô tả công ty bắt đầu có những dấu hiệu của một công ty zombie. Georovich cuối cùng đã ý thức được rằng Bitcoin có thể giúp giảm ảnh hưởng của việc đồng yên đang mất giá nhanh đối với tình hình kinh doanh của công ty cũng như có thể củng cố được bảng cân đối kế toán của mình.

Vào ngày 6 tháng 8, Metaplanet thông báo rằng “mỗi cổ đông phổ thông sẽ được nhận một quyền mua cổ phiếu cho mỗi cổ phiếu phổ thông mà họ nắm giữ”. Tất cả cổ đông phổ thông sẽ nhận được quyền vào ngày 5 tháng 9 và việc phân bổ cổ phiếu sẽ bắt đầu từ ngày 6 tháng 9.

