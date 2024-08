Jump Trading tiếp tục bán tháo, cộng đồng lo ngại về thao túng thị trường

Gần đây, công ty Jump Trading đã gây xôn xao dư luận với thương vụ bán tháo một lượng lớn tài sản kỹ thuật số. Mới đây, họ lại tiếp tục có động thái chuyển một lượng lớn Ether trị giá 46,44 triệu USD. Hành động này ngay lập tức làm dấy lên nhiều lo ngại trong cộng đồng đầu tư. Nhiều người cho rằng đây có thể là một chiêu trò thao túng thị trường, tạo áp lực bán tháo để trục lợi.

Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ dữ liệu trên blockchain, chúng ta có thể thấy một bức tranh khác. Việc chuyển Ether này nhiều khả năng là một phần trong chiến lược thiết lập thanh khoản của Jump Trading, nhằm đảm bảo họ có đủ khả năng tài chính để đáp ứng các giao dịch và hoạt động kinh doanh của mình.

Mới đây, công ty giao dịch tài chính Jump Trading lại khiến thị trường tiền điện tử dậy sóng khi tiếp tục bán ra một lượng lớn Ethereum. Theo báo cáo từ Lookonchain – một công ty chuyên theo dõi dữ liệu trên blockchain, Jump Trading đã chuyển 17,049 ETH, tương đương khoảng 46,44 triệu USD, ra khỏi nền tảng Lido – một dịch vụ farm thanh khoản (liquid staking) nổi tiếng.

Động thái này ngay lập tức làm dấy lên nhiều lo ngại trong cộng đồng nhà đầu tư. Nhiều người cho rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy Jump Trading đang chuẩn bị cho một đợt bán tháo lớn hơn, có thể gây áp lực giảm giá lên Ethereum và thị trường nói chung.

Jump Trading is selling 120,695 $wstETH($481M) and has sold 83K $wstETH($377M) since July 24, leaving 37,604 $wstETH($104M).

The market also began to fall after July 24, falling by more than 33%!

According to reports on June 20, the US #CFTC is investigating Jump Trading.… pic.twitter.com/pOoGZknUDh

