Nasdaq tạm hoãn ETF quyền chọn Bitcoin và Ethereum

Lý do bạn nên tin Techreport Tech Report, ra đời cách đây hơn 25 năm, là một trong những trang web lâu đời nhất chuyên về tin tức phần cứng, đánh giá sản phẩm công nghệ. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các hướng dẫn hữu ích, đánh giá sản phẩm khách quan và cập nhật tin tức công nghệ mới nhất.

Theo hồ sơ công bố trên trang web của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Nasdaq ISE, LLC đã chính thức rút lại đề xuất niêm yết và giao dịch quyền chọn trên các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum giao ngay.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh một số sàn giao dịch khác cũng đã rút lại đề xuất tương tự trong tuần qua. Mặc dù vậy, giới phân tích vẫn tin rằng các sàn giao dịch sẽ sớm nộp lại đề xuất của mình trong thời gian tới.

Việc rút lại đề xuất niêm yết và giao dịch quyền chọn trên các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum giao ngay của Nasdaq ISE, LLC có thể được xem là một diễn biến đáng chú ý trên thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, việc các sàn giao dịch khác cũng có động thái tương tự cho thấy đây có thể là một xu hướng chung, ít nhất là trong ngắn hạn.

Mặc dù vậy, giới phân tích vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng của các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum giao ngay. Họ cho rằng việc các sàn giao dịch rút lại đề xuất chỉ là tạm thời và sẽ sớm nộp lại trong thời gian tới. Cho thấy các sàn giao dịch vẫn tin tưởng vào tiềm năng của thị trường tiền điện tử và đang nỗ lực để mang đến cho nhà đầu tư thêm nhiều lựa chọn đầu tư.

Sàn giao dịch rút đơn niêm yết và bối cảnh pháp lý

Nasdaq ISE, LLC, một trong những sàn giao dịch lớn tại Mỹ, đã chính thức rút lại đề xuất giao dịch quyền chọn trên các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum. Quyết định này được đưa ra vào thứ Năm tuần trước, sau khi sàn giao dịch này nộp thông báo rút lại cả hai đề xuất lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Theo hồ sơ của SEC, Nasdaq không nhận được bất kỳ ý kiến phản hồi nào về đề xuất ETF Bitcoin của mình. Sàn giao dịch đã công bố đề xuất để lấy ý kiến vào ngày 12 tháng 8 năm 2024 và rút lại ngay ngày hôm sau, cho thấy sự thay đổi nhanh chóng trong chiến lược của họ.

Nasdaq không đơn độc trong động thái này. Các sàn giao dịch khác như MIAX, MIAX Pearl và BOX cũng đã có những hành động tương tự, rút lại đề xuất của mình vào ngày 1 tháng 8. Ngay cả NYSE American LLC, một sàn giao dịch lớn khác, cũng đã rút lại đề xuất về quyền chọn ETF Bitcoin của Bitwise và Grayscale.

NASDAQ Withdraws Proposal for Options on Bitcoin ETFs https://t.co/Kli8LlIFjJ https://t.co/KlhLcsl802 — Dyme (@CryptoParadyme) August 15, 2024

Sự im lặng của SEC về việc phê duyệt các sản phẩm ETF Bitcoin và Ethereum giao ngay, cũng như quyền chọn trên các quỹ này, đang tạo ra một bầu không khí không chắc chắn cho các sàn giao dịch. Mặc dù có những cuộc thảo luận và nỗ lực đàm phán đang diễn ra, nhưng việc thiếu sự chấp thuận rõ ràng từ cơ quan quản lý khiến các sàn giao dịch e ngại về khả năng chấp thuận và những rủi ro pháp lý tiềm ẩn.

Tuy nhiên, vẫn còn những tia hy vọng le lói. Việc Cboe nộp lại đơn đăng ký sau khi rút lại cho thấy các sàn giao dịch vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn. Họ vẫn đang tìm kiếm cơ hội để đưa các sản phẩm này ra thị trường, và có thể đang chờ đợi một tín hiệu rõ ràng hơn từ SEC.

Tình hình hiện tại cho thấy sự thận trọng đang bao trùm thị trường tiền điện tử. Các nhà đầu tư và những người quan tâm đang theo dõi sát sao từng động thái của SEC và các sàn giao dịch, chờ đợi một bước ngoặt có thể thay đổi cục diện.

Sự chấp thuận của SEC đối với các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum giao ngay, cũng như quyền chọn trên các quỹ này, sẽ là một bước tiến quan trọng. Nó sẽ mang đến cơ hội cho dòng vốn tổ chức lớn tham gia vào thị trường, thúc đẩy sự phát triển và tính thanh khoản của ngành công nghiệp tiền điện tử.

Trong thời gian chờ đợi, thị trường có thể sẽ tiếp tục biến động và thận trọng. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng các rủi ro và cơ hội trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Bối cảnh pháp lý không chắc chắn vẫn là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và quyết định đầu tư.

Các nhà phân tích dự đoán các đề xuất ETF Bitcoin và Ethereum sẽ sớm được nộp lại

Mặc dù làn sóng rút đề xuất niêm yết và giao dịch quyền chọn trên các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum đang diễn ra, các chuyên gia trong ngành vẫn tỏ ra lạc quan.

We think the #Bitcoin ETF options happen in 4th quarter this year. Final deadline for SEC decision is ~Sept. 21 but there's more steps needed after that from OCC & CFTC. Here are some BTC & ETH related ETFs including leveraged that already have options. cc @EricBalchunas https://t.co/xErD5oPiWb pic.twitter.com/USauv6QaFs — James Seyffart (@JSeyff) August 8, 2024

Họ cho rằng việc rút lui này không nhất thiết đồng nghĩa với việc kết thúc quyền chọn ETF tiền điện tử. Thay vào đó, nó có thể chỉ là một bước lùi chiến lược tạm thời để chuẩn bị cho một cuộc trở lại mạnh mẽ hơn.

James Seyffart, nhà phân tích của Bloomberg Intelligence, nhấn mạnh rằng các hồ sơ của Nasdaq, NYSE và CBOE – những sàn giao dịch lớn và có uy tín, quan trọng hơn so với các đơn đăng ký từ các sàn giao dịch nhỏ hơn. Cho thấy rằng, mặc dù có những khó khăn và sự không chắc chắn, các ông lớn trong ngành vẫn đang kiên trì theo đuổi mục tiêu đưa các sản phẩm ETF tiền điện tử ra thị trường.

We think the #Bitcoin ETF options happen in 4th quarter this year. Final deadline for SEC decision is ~Sept. 21 but there's more steps needed after that from OCC & CFTC. Here are some BTC & ETH related ETFs including leveraged that already have options. cc @EricBalchunas https://t.co/xErD5oPiWb pic.twitter.com/USauv6QaFs — James Seyffart (@JSeyff) August 8, 2024

Eric Balchunas, một nhà phân tích ETF nổi tiếng khác, cũng chia sẻ quan điểm tương tự. Ông cho rằng việc các sàn giao dịch nhỏ rút lui không đáng lo ngại, và những ông lớn vẫn có các đơn đăng ký đang hoạt động với cơ hội tốt được phê duyệt vào cuối năm nay.

Seyffart dự đoán Nasdaq và NYSE sẽ gửi các đề xuất mới trong những ngày hoặc tuần tới, với hạn chót cuối cùng là ngày 21 tháng 9. Thể hiện rằng các sàn giao dịch đang tích cực làm việc để đáp ứng các yêu cầu của SEC và chuẩn bị cho việc nộp lại đơn đăng ký.

Tình hình hiện tại cho thấy mối quan hệ phức tạp giữa các sản phẩm tiền điện tử và cơ quan quản lý. Mặc dù có sự quan tâm và kỳ vọng lớn từ thị trường, nhưng các sàn giao dịch vẫn phải thận trọng và điều chỉnh chiến lược của mình dựa trên các tín hiệu từ SEC.

Weird.. but just to be clear to anyone reading this, the ones withdrawing are three tiny exchanges. The Big Dawgs (NYSE, Nasdaq, CBOA) still have active applications (which we think have good chance of approval later this year) — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 8, 2024

Việc rút và nộp lại đề xuất có thể là một phần của quá trình đàm phán và tìm kiếm sự chấp thuận cuối cùng.

Thị trường tiền điện tử đang trải qua một giai đoạn đầy thách thức, với sự không chắc chắn về quy định và những biến động giá cả. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực từ các chuyên gia và sự kiên trì của các sàn giao dịch lớn cho thấy tia hy vọng vẫn le lói.

NASDAQ & NYSE have joined CBOE in withdrawing their applications for allowing options to trade on the Bitcoin ETFs. I'm expecting them to re-file over the coming days or weeks like we saw from CBOE. https://t.co/8trtqNBVTx pic.twitter.com/YC1U2SgAVA — James Seyffart (@JSeyff) August 15, 2024

Chúng ta đang chứng kiến một cuộc chơi căng thẳng giữa các sàn giao dịch, nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Mặc dù có những khó khăn và trở ngại, nhưng tương lai của quyền chọn ETF Bitcoin và Ethereum vẫn còn nhiều hứa hẹn.

Sự chấp thuận của SEC sẽ là một bước ngoặt quan trọng, mở ra cánh cửa cho dòng vốn tổ chức lớn tham gia vào thị trường và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử.

Ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử

Việc rút lại các đề xuất quyền chọn ETF Bitcoin và Ethereum có thể tạo ra sóng gió trên toàn bộ thị trường tiền điện tử. Đây không chỉ là việc một vài sàn giao dịch thay đổi chiến lược, mà nó còn ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và có thể tác động đến dòng chảy của vốn vào thị trường.

Việc các ông lớn như Nasdaq, Cboe và NYSE thể hiện sự quan tâm đến quyền chọn ETF tiền điện tử là một tín hiệu tích cực. Cho thấy rằng, mặc dù còn nhiều thách thức về mặt pháp lý, các tổ chức tài chính lớn vẫn nhìn thấy tiềm năng của thị trường này và sẵn sàng tham gia khi có cơ hội.

Nếu các sàn giao dịch này nhanh chóng nộp lại các đề xuất được cải thiện và nhận được sự chấp thuận từ SEC, điều này có thể tạo ra một làn sóng đầu tư mới vào thị trường tiền điện tử. Các nhà đầu tư tổ chức, những người thường thận trọng hơn các nhà đầu tư cá nhân, sẽ có thêm một công cụ để tiếp cận thị trường này một cách an toàn và hiệu quả hơn.

Mặc dù có những diễn biến mới nhất về việc rút đề xuất, thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi đáng khích lệ. Vốn hóa thị trường đã tăng 1% trong 24 giờ qua, vượt qua mốc 2,07 nghìn tỷ USD. Khối lượng giao dịch hàng ngày cũng tăng 3%, cho thấy sự quan tâm và hoạt động giao dịch đang gia tăng.

Bitcoin và Ethereum, hai đồng tiền điện tử lớn nhất, cũng đang cho thấy dấu hiệu phục hồi. Giá Bitcoin đã tăng từ 56.193 USD lên hơn 58.000 USD, trong khi Ethereum cũng tăng từ 2.515 USD lên 2.600 USD.